Logistikzentren im Gäu: Wie gehen sie mit Energiekrise um?

Energie im Gäu Aussenbeleuchten früher löschen, Leuchtreklamen ganz abstellen: So gehen Planzer, Post und Co. mit der Energieknappheit um Wie gehen die Grossbetriebe im Gäu mit der drohenden Energieknappheit um? Wir haben bei vier Unternehmen nachgefragt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Planzer und Post in Härkingen beschäftigen sich bereits intensiv mit der Frage, was es zu tun gibt, sollte der Strom tatsächlich kontingetiert werden. Bruno Kissling

Die Post betreibt in Härkingen ein Brief- und ein Paketzentrum. Insgesamt sind es gegen 1600 Personen, die in diesen beiden Betrieben arbeiten. Die Post gehört mit ihren Dienstleistungen zur kritischen Infrastruktur der Schweiz und muss sich entsprechend stets Gedanken machen, wie der Betrieb aufrechterhalten werden kann – auch in einer Krise. «Seit Sommer 2020 ist die Strommangellage ein Thema bei der Post», sagt Léa Wertheimer, Leiterin der Medienstelle der Post.

«Dafür hat die Konzernleitung eine breit aufgestellte Taskforce ins Leben gerufen, die sicherstellen soll, dass der Betrieb auch bei Stromausfällen und Energieengpässen weitergeführt werden kann.»

Bei der Post ist vor allem der Strom entscheidend. Insbesondere in den Brief- und Paketzentren in Härkingen, wo der Betrieb der Sortieranlagen viel Storm verschlingt. Entsprechend hat die Post bereits Massnahmen getroffen, um Energie zu sparen. Sobald die Heizperiode beginnt, wird in sämtlichen Räumlichkeiten die Temperatur um zwei Grad gesenkt. Zudem werden die Aussenbeleuchtungen früher gelöscht und Leuchtschriften ganz ausgeschaltet.

In den Brief- und Paketzentren in Härkingen verschlingt der Betrieb der Sortieranlagen viel Strom. Bruno Kissling

Was die Folgen für das Paket- und das Briefzentrum in Härkingen wären, wenn der Strom in der Schweiz tatsächlich kontingentiert werden müsste, wie das der Stufenplan des Bundes vorsieht, ist offen. «Wir können die Folgen noch nicht komplett abschätzen. Vor allem, weil die Post in eine ganze Kette eingebunden ist und abhängig ist von anderen Dienstleistern – beispielsweise dem Schienenverkehr und der Telekommunikation», sagt Léa Wertheimer.

«Es ist davon auszugehen, dass alle Dienstleistungen der Post bei einem Blackout massiv beeinträchtigt würden.»

Immerhin: Die Dächer des Brief- und des Paketzentrums in Härkingen sind mit Solarpanels ausgestattet. Damit können 20 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden.

Die Mitarbeitenden werden sensibilisiert

Auch das schweizweit tätige Logistikunternehmen Planzer hat einen Standort in Härkingen und befasst sich intensiv mit der Thematik der Energieknappheit. So wurden am Standort Härkingen eben erst sämtliche Lampen auf LED umgerüstet.

«Zudem optimieren wir unsere Innen- und Aussenbeleuchtung und die grossen Planzer-Logos werden nicht mehr beleuchtet», sagt Willi Gärtner, Leiter Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit bei Planzer. Ausserdem wird genau wie bei der Post die Raumtemperatur gesenkt und in Härkingen könnte die Gasheizung auf Öl umgestellt werden.

Autobahn und Industrie beim Härkingerkreuz. Patrick Lüthy

Bei Planzer legt man zudem auch viel Wert auf die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. «Wir fordern unsere Mitarbeitenden aktiv auf, auch privat Energie zu sparen», sagt Gärtner.

«Es bringt nichts, wenn wir Energie sparen und unsere Mitarbeitenden zu Hause in Saus und Braus leben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn unsere Betriebe nicht mehr arbeiten können, hat die ganze Schweiz ein Problem. Darum müssen alle mithelfen, Energie zu sparen.»

Massnahmen werden diskutiert

Auch bei der Emil Egger Gruppe – ebenfalls ein Logistikunternehmen mit einem Standort in Härkingen – ist die Energieknappheit ein Thema. «Ein grosser Teil unserer Infrastruktur wird elektrisch betrieben. Dazu gehören unter anderem Krane, Stapler, Gebäude und EDV», sagt Marco Schaffner, HR Leiter des Unternehmens. Die Lastwagen werden dagegen kaum betroffen sein. Die werden grösstenteils mit Diesel betrieben.

Die Emil Egger Gruppe hat eine interne Taskforce ins Leben gerufen, um den Energiebedarf der einzelnen Standorte und Bereiche zu evaluieren. Schaffner: «Unter anderem werden Massnahmen wie die Anschaffung von Notstromgruppen diskutiert.»

Final umgesetzt seien diese Massnahmen aber noch nicht.

Kein Strom wäre ein Problem

Die Migros ist in der Region gleich mit zwei grossen Betrieben aktiv – dem Einkaufszentrum Gäupark in Egerkingen und dem Verteilbetrieb in Neuendorf. Spezifische Angaben zur Situation in diesen beiden Betrieben wollte die Migros auf Anfrage nicht machen. Marcel Schlatter, Leiter der Medienstelle, beschreibt die Situation im Gesamtunternehmen jedoch wie folgt:

«Auch wir sind von den explodierenden Strompreisen betroffen. Im Moment trägt die Migros die steigenden Energiekosten. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden so lange wie möglich davon verschonen.»

Auch die Migros ist von den explodierenden Strompreisen betroffen. Konkrete Angaben zu den Standorten im Gäu will die Medienstelle jedoch nicht machen. Bruno Kissling

Klar ist aber: Wenn weniger Gas zur Verfügung stehen würde, müssten Prioritäten gesetzt werden. «Der Fokus würde dann auf den Anlagen liegen, welche Nahrungsmittel produzieren», sagt Schlatter. «Sollte kein Strom mehr zur Verfügung stehen, hätten wir tatsächlich ein Problem. Aber auch hier bereiten wir entsprechende Eventualplanungen vor.»

