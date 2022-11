Balsthal: Kleidergeschäft Molto Bene wird 100 Jahre alt

Einzelkampf im Thal Eigeninitiative und treue Kunden: Wie das Balsthaler Modegeschäft Molto Bene seit 100 Jahren der Konkurrenz trotzt Im Herbst feierte das in den 1920er-Jahren gegründete Tuch- und Massgeschäft Balsthal sein 100-jähriges Bestehen. Seit 19 Jahren ist Benedikt Ritler Geschäftsführer. Wie hält ein eigenständiges Familienunternehmen im Thal der Konkurrenz stand und warum ist Regionalität so wichtig? Michelle Schmid Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Benedikt Ritler führt das Molto Bene seit drei Generationen. Bruno Kissling

Gerade läutet die Kirchenglocke 12 Uhr und die Eingangstür des Kleidergschäfts Molto Bene in Balsthal geht auf. Ein altbekannter Kunde nutzt die paar Minuten vor der Mittagspause. Noch in der Türe stehend ruft er: «Ich brauche zwei warme Hemden – am besten kariert.» Innert kürzester Zeit steht die Entscheidung – der Einkauf ist erledigt.

Anders als in den meisten grossen Kleidergeschäften oder Onlineshops habe ein Grossteil der Molto-Bene-Kunden meist eine genauere Vorstellung von dem, was sie suchen, so Geschäftsinhaber Benedikt Ritler. Viele von ihnen seien langjährige Käufer, die das Sortiment gut kennen und die Beständigkeit schätzen.

«Der Aufwand, einen Onlinehandel zu betreiben, ist zu gross für die Reichweite eines Einzelhandels wie diesen», sagt Ritler. Also pflegen er und seine Mitarbeiterinnen, Letizia Blandini und Jacqueline Brunner, den bestehenden Einzelhandel weiterhin so, wie man ihn kennt.

Seit bald 37 Jahren ist Ritler gelernter Textilverkäufer. Im Laufe der Jahre wurde er zusätzlich zum Textilkaufmann/Detailhandelsökonom diplomiert. Unterdessen leitet er in der dritten Generation das Modegeschäft im Dorfzentrum von Balsthal. Es hat sich in den vergangenen 19 Jahren als erste Anlaufstelle für Herrenbekleidung und ausgesuchte Damenbekleidung in der Region etabliert.

Seit Lehrbeginn im Kleinunternehmen: Beinahe zwei Jahrzehnte ist Letizia Blandini schon Teil des Bekleidungsgeschäfts. Bruno Kissling

Mehr als nur leere Hände entgegenstrecken

Die Covid-Krise hat das Leben so mancher Textilhändler erschwert. Um der Geschichte von Molto Bene nicht auf Kosten von Coronaschutzmassnahmen ein Ende setzen zu müssen, war rechtzeitiges Handeln notwendig: Mit der Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf lancierte er zwischen April und Mai 2020 ein Crowdfunding-Projekt, bei dem ihn 78 Personen unterstützten.

Klar, treue Kunden sind die halbe Miete – nur brauche es als Kleinunternehmer genauso Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen auf dem Markt, sowohl während als auch nach der Pandemie, betont Ritler. Dazu ergänzt er:

«Wir starteten das Projekt mit dem Hintergedanken, auch etwas für die Unterstützungen zurückzugeben. Nur die offene Hand hinzuhalten, war nicht die Idee.»

Um denen «merci» zu sagen, die das Projekt unterstützt haben, bot der Textilhändler Gutscheine zwischen 50 und 200 Franken für sein Sortiment an.

Ziel der Sammelaktion war, Rechnungen für laufende Kollektionen sowie die Fixkosten zu begleichen. So konnten der Balsthaler und sein Verkaufsteam weiterhin ihrer Leidenschaft, Kunden zu beraten, auch nach der Krise nachgehen.

Zu Jahresbeginn sei der Einblick von aussen in das Kleidergeschäft erschwert. Grund dafür seien Umbauten des Eingangs und der Schaufenster im Januar 2023.

Regionalität soll gepflegt sein

Mehr Regionalität: ein grundsätzliches Thema, das auch das Team im Molto Bene betrifft. Ritler sagt, es sei zu beobachten, wie es im Laufe der Jahre immer mehr Leute in der Umgebung in die Städte zu ziehen scheint. Der Geschäftsinhaber wünscht sich, dass allgemein mehr auf Regionalität und Lokalität geachtet wird – so wie es seine Stammkunden zu tun pflegen.

Nicht nur den Stammkunden sei der Geschäftserfolg zu verdanken – der diplomierte Textilkaufmann profitiert auch von seiner regionalen Vernetztheit. Er amtet als Vizepräsident im Gewerbeverein Balsthal.

«Sehr erfreulich ist, dass sich aber in letzter Zeit viele neue und auch junge Gesichter bei uns gezeigt haben», sagt Ritler abschliessend.

