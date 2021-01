Einwohnerstatistik Egerkingen verzeichnete 2020 ein Rekordwachstum Ende 2020 zählte die Gemeinde 256 Einwohner mehr als im Vorjahr. So viele waren es noch nie seit 1962. Gülpinar Günes 26.01.2021, 20.00 Uhr

2020 entstanden viele Miet- und Eigentumswohnungen in Egerkingen. Das führte zu einem grossen Bevölkerungswachstum. Patrick Lüthy

So viel ist Egerkingen noch nie gewachsen seit 1962: Ende 2020 zählte die Gemeinde nämlich 256 Einwohner mehr als im Jahr davor – dieser Sprung ist bislang der grösste seit den 60er Jahren, wo die Einwohnerstatistik der Gemeinde aufhört. In den letzten zehn Jahren schwankte die Zahl zwischen 10 und 145 neuen Einwohnern. «Die im 2020 neu entstandenen Miet- und Eigentumswohnungen liessen die Einwohnerzahl nochmals markant ansteigen», schreibt die Leiterin der Einwohnerkontrolle, Maria Heim, in einem aktuellen Bericht der Gemeinde. Ende 2020 zählte die Gemeinde demnach 4085 Einwohner.