Einweihung Zum Kneippen nach Egerkingen Aus den Einnahmen für Kurtaxen baute die Gemeinde Egerkingen eine Kneipp-Anlage für Einwohner und Hotelgäste. Diese wird am Freitagnachmittag eingeweiht. Fränzi Zwahlen 16.04.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Rauberplatz Egerkingen zwischen St. Martins-Kirche und Restaurant Sternen steht eine neue Kneipp-Anlage. Auf dem Platz befindet sich auch ein Schwalbenturm. Bruno Kissling

Ab Freitag am Nachmittag kann jedermann auf dem Rauberplatz in Egerkingen - zwischen katholischer Kirche und Restaurant Sternen gelegen - einen Kneippgang absolvieren. Möglich machte dies die Kommission für Kultur, Gesellschaft und Soziales unter dem Präsidium von René Koch. Er berichtet: «Wir hatten in Egerkingen ja ursprünglich den Plan, einen alten Spycher anzuschaffen. Dort war vorgesehen, eine Kneipp-Anlage zu realisiseren. Bekanntlich wurde es mit dem Spycher nichts. Doch eine kleine Wohlfühl-Oase konnten wir jetzt doch - an einem anderen Standort als ursprünglich geplant - realisieren.»