Einkaufscenter in Egerkingen Leere Geschäftsflächen, unbekannte Läden und ein Rechtsverfahren: Kriselt es beim Gäupark? Seit acht Jahren plant die Migros Aare den Gäupark in Egerkingen neu. Fast ebenso lange dauert das Seilziehen mit der Umweltlobby an. Entschieden ist nach wie vor nichts. Im bestehenden Gäupark gab es derweil viele Mieterwechsel. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Kann der Gäupark den Neubau realisieren? Diese Frage ist auch nach acht Jahren nicht geklärt. Patrick Luethy

Der Gäupark hat ambitionierte Pläne: Der grösste Teil des Shoppingcenters soll dem Erdboden gleich gemacht werden. Zuerst will man das alte Melitta-Gebäude auf der Südseite des Gäuparks abbrechen. Dann soll der Gäupark Nord abgebrochen und mit einem Neubau ersetzt werden. Dann folgt die Sanierung des Gäuparks Süd.

Vergrössert wird der Gäupark mit dem Umbau jedoch nicht. Nötig sei die Modernisierung, damit Besuchende nicht in andere Einkaufscenter der Region abwanderten. Das entsprechende Baugesuch lag im Oktober 2020 öffentlich auf.

Fertig mit dem Umbau will man im Frühling 2024 sein. Die Bauzeit soll zwei Jahre dauern. Damit hätten die Abbrucharbeiten am alten Gäupark bereits beginnen sollen. Dem ist aber nicht so. Der Grund ist nach wie vor das Rechtsverfahren, wie Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare, zu der der Gäupark gehört, erklärt.

Denn im November 2020 hatte der VCS gegen das Vorhaben Einsprache erhoben. Derzeit liegt die Beschwerde beim Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, wie Bauer erklärt. Wie lange man noch auf einen Entscheid warten muss, ist unbekannt. Victor von Sury ist Leiter des Rechtsdiensts des Departements. Er bestätigt die Beschwerde:

«Ich gehe davon aus, dass nach den Sommerferien ein Entscheid vorliegt.»

Der Gäupark aus der Vogelperspektive. Bruno Kissling

Ein Laden ist derzeit ungenutzt

So bleibt der bisherige Gäupark in seiner alten Form noch etwas bestehen. Alte Form ist dafür das richtige Wort: Der Gäupark wurde 2000 erbaut und sei mittlerweile stark modernisierungsbedürftig. Das ist denn auch der Grund für den Umbau, der seit 2014 geplant wird.

Der neue Gäupark wird seit acht Jahren geplant Ende 2014 lag der Gestaltungsplan für den neuen Gäupark öffentlich auf. Man wollte ihn auf 52'000 Quadratmeter vergrössern. Gegen das Vorhaben erhoben Anwohner und der VCS Einsprachen. Nach einem mehrjährigen Seilziehen mit dem VCS 2018 sistierten die damaligen Gäupark-Eigentümerinnen Coop und Migros den Gestaltungsplan. Im gleichen Jahr wurde bekannt, man wolle den Gäupark nicht mehr ausbauen, sondern redimensionieren. Im Oktober 2020 wurden die neuen Pläne bekannt.

Der «alte» Gäupark. Das sind 61 Läden. Einer davon befindet sich derzeit in Nachvermietung. Das heisst, die Vertragsverhandlungen für die eine Fläche laufen bereits, wie Bauer erklärt. Unter den 60 restlichen Läden befinden sich grosse Filialen von Migros und Coop. Ansonsten Kleiderketten wie H&M oder C&A. Und auch viele unbekannte(re) Namen wie Carat, Nail World Center und der Klein-Preis-Shop sowie Pop-up-Stores. Also Läden, die nur für ein paar Tage existieren.

Der Gäupark wurde am 24. Februar 2000 eröffnet. Bruno Kissling/Archiv

Ein Blick auf die Geschichte des Einkaufstempels zeigt zudem: In den vergangenen Jahren gab es viele Wechsel. Die Sunstore-Apotheke verliess den Park im Februar 2019. Im April 2021 zogen mit dem Einrichtungshaus Jysk, dem Reisebüro Tui und dem Tierartikelanbieter Qualipet gleich drei bekannte Namen aus.

Hat man im Gäupark bekannte Geschäfte mit No-Names und Pop-up-Stores ersetzt? Diese Aussage will Sprecherin Bauer nicht gelten lassen. Der gesamte Gäupark lebe von einem Mix aus internationalen Marken, nationalen Playern wie Ochsner Sport oder Migros und lokalen Unternehmen.

Das Reisebüro Tui war von September 2010 bis 31. Dezember 2021 im Gäupark vertreten. Der Grund für den Auszug sei der geplante Neubau, wie Constanze Andrianello schreibt: «Der Vermieter informierte uns rund zwei Jahre im Voraus über die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten respektive den Neubau, der ab 2022 geplant wurde.»

Manor war rund zwei Jahre bis Ende 2020 im Gäupark mit einem Outlet präsent. Claire Freudenberger schreibt auf Anfrage: «Der Betrieb von ausgewählten Outlets ist eine von mehreren Massnahmen im Rahmen des Lagerbestandsmanagements, welches kontinuierlich überprüft und verbessert wird, ist jedoch nicht per se eine strategische Komponente.» Verbunden mit dem Fakt, dass per August 2021 Bauarbeiten im Gäupark in Egerkingen geplant waren, sei ein Auszug eine logische Folge gewesen.

Mehr Besuchende als das Shoppi Tivoli?

Bauer sagt zum Ladenmix weiter: «Ergänzt wird dieses Angebot seit jeher durch die Nutzung von Flächen für Pop-up-Stores von neuen Anbietern, denn diese sind für uns eine wertvolle und optimale Ergänzung.» Teilweise würden diese dann eine fixe Fläche im Gäupark oder einem der anderen Einkaufscenter der Migros Aare.

Auf der Onlineplattform Pop-up-Shops werden die verfügbaren Flächen ausgeschrieben. Der Gäupark legt die Mietpreise fest. Sie seien frequenz- und umsatzbasierend, so die Mediensprecherin. Das heisst an Samstagen teurer.

Im Februar 2020 wurde das Einkaufscenter 20 Jahre alt. Patrick Lüthy

Auf besagter Onlineplattform finden sich übrigens auch Angaben zu den Besucherzahlen des Parks. Dies, obwohl er, mit Ausnahme der Jahresbilanz, seit längerer Zeit «grundsätzlich» keine Angaben mehr zu Zahlen macht. Täglich bis zu 22'000 Menschen würden den Konsumtempel besuchen, steht auf der Plattform.

Im Jahr wären das mit sieben Millionen mehr Besucher, als zum Beispiel das Shoppi Tivoli in Spreitenbach hat. Letzteres verzeichnet offiziell sechs Millionen Besuchende pro Jahr. Besucherzahlen seien immer schwankend und abhängig vom Wetter und der Jahreszeit, so Bauer:

«Die Aussage ist dahingehend korrekt, dass in Spitzenzeiten gut und gerne 22'000 Besuchende im Gäupark zugegen sind.»

Neben diesen stark frequentierten Tagen gebe es natürlich auch Tage mit geringerem Besucheraufkommen. Insider sprechen gar von signifikanten Unterschieden.

