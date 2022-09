Gäupark Egerkingen: Jumbo bleibt, Wellnessoase kommt nicht

Einkaufscenter Idee im Gäupark Egerkingen klammheimlich beerdigt: Jumbo bleibt, dafür gibt es jetzt doch keine Wellnessoase 2014 wollte die Migros Aare aus dem Gäupark in Egerkingen auch ein Freizeitcenter mit Fitness- und Wellnessbereich machen. Dieses Vorhaben gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Dafür bleibt die Jumbo-Filiale erhalten. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Heisst jetzt neu Jumbo und bleibt definitiv: die ehemalige Coop-Bau+Hobby-Filiale im Gäupark in Egerkingen. Bruno Kissling

Der Fachmarkt Bau+Hobby von Coop, der mittlerweile ja schweizweit Jumbo heisst, soll ausziehen, dafür soll eine Freizeitoase mit Fitness- und Wellnessbereich entstehen. So sahen die Ausbaupläne des Gäuparks in Egerkingen vor acht Jahren aus. Der entsprechende Gestaltungsplan lag 2014 öffentlich auf. Dieses Vorhaben gehört mittlerweile allerdings der Vergangenheit an, wie Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare, auf Anfrage mitteilt.