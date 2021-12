Welschenrohr-Gänsbrunnen haben vor 1 Jahr fusioniert

Ein Jahr nach der Fusion Seit einem Jahr sind Gänsbrunnen und Welschenrohr eine Gemeinde: «Wir wurden plötzlich mit Dingen konfrontiert, mit denen wir vorher nichts zu tun hatten» Per 1. Januar 2021 haben sich Welschenrohr und Gänsbrunnen zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. Kontakte in diese Richtung gab es zuvor schon länger. Gemeindepräsidentin Theres Brunner blickt auf ein intensives Jahr zurück. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 31.12.2021, 09.27 Uhr

Gemeindepräsidentin Theres Brunner zeigt das neue Logo der fusionierten Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen. Patrick Lüthy

Auf der blauen Ortstafel beim Dorfeingang steht ein Wort: Welschenrohr. Kein Hinweis auf den Ortsteil Gänsbrunnen, der seit einem Jahr zu Welschenrohr gehört. Dasselbe Bild in Gänsbrunnen.

Ortstafel Welschenrohr. Patrick Lüthy

Fünf Minuten später im Büro von Gemeindepräsidentin Theres Brunner. Ihr Schreibtisch ist belegt. An den Wänden hängen ältere und neuere Fotos von Welschenrohr. Eines von Gänsbrunnen sucht man vergebens. Sie habe tatsächlich noch keines, sagt sie:

«Vielleicht schenkt mir ja jemand eines als Reaktion auf diesen Artikel.»

Brunner blickt auf ein intensives Jahr zurück: Per 1. Januar 2021 trat die Fusion in Kraft. Kaum waren die Dörfer fusioniert, rutschte im März ein Teil des Hangs und verschüttete die Binzstrasse. Wenige Wochen später brannte der Wald am Malsenberg. 500 Quadratmeter wurden vernichtet. Ein aufwändiger Einsatz, wie Feuerwehrkommandant André Schacher später sagte. Wenige Wochen später rutschte der Hang an der Binzstrasse nochmals.

«Wir wurden plötzlich mit Dingen konfrontiert, mit denen wir vorher nichts zu tun hatten», sagt die Gemeindepräsidentin, die seit 2019 im Amt ist. Ein Beispiel dafür ist der Forst: Die Einwohnergemeinde Welschenrohr besitzt keinen Wald. Die Bürgergemeinde schon. Weil Gänsbrunnen zuvor eine Einheitsgemeinde war, ist die Fusionsgemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen seit Januar 2021 Waldbesitzerin. Und musste sich bereits mit einer möglichen Fusion der beiden Forstreviere hinteres und mittleres Thal auseinandersetzen.

Feuerwehr und Schule arbeiten schon lange zusammen

Die Zusammenarbeit von Welschenrohr und Gänsbrunnen reicht weitaus länger zurück als nur ein Jahr: Wie lange die Feuerwehr, die Wasserleitungen und die Schule schon gemeinsam geführt werden, wisse sie gar nicht, sagt Brunner.

Konkrete Fusionspläne kamen in der abgelaufenen Legislatur auf den Tisch. Gänsbrunnen hatte noch 80 Einwohnerinnen und Einwohner. Es fehlte an Menschen, die politische Ämter übernehmen wollten. «Viele, die sich engagieren wollten, waren es bereits», vermutet Brunner. So sei der damalige Gänsbrünneler Gemeinderat auf ihren Vorgänger, Stefan Schneider, zugekommen mit der Idee, per Beginn der neuen Legislatur 2021 bis 2024 zu fusionieren.

Es entstand eine Arbeitsgruppe, die sich um alle Fragen kümmerte. Wie sieht die finanzielle Situation von Gänsbrunnen aus? Welche Reglemente müssen angepasst werden? Welche sonstigen Baustellen gilt es noch zu übernehmen?

Das Bild zeigt eine ältere Version von Welschenrohr. Es hängt im Büro von Theres Brunner. Patrick Lüthy

Die Gemeindepräsidentin hat ihr 20-Prozent-Pensum im Zuge der Fusion nicht aufgestockt. Als Folge hatten aber die beiden Mitarbeiterinnen der Welschenrohrer Gemeindeverwaltung mit der Arbeitsgruppe viele Reglemente verglichen und angepasst. Diese wurde an der Rechnungs- und an der Budgetgemeinde genehmigt. An Letzterer konnte zudem eine Lösung für das Abwasserproblem von Gänsbrunnen gefunden werden: Weil die Abwasserreinigungsanlage (ARA) von Gänsbrunnen alt ist, lag der Kanton dem Dorf schon lange in den Ohren. Man prüfte verschiedene Optionen und kam zum Schluss, die ARA an die ARA Falkenstein anzuschliessen. Dort, wo auch Welschenrohrs Abwasser hinfliesst.

Der Gemeinderat setzt sich aktuell nur aus Welschenrohrern zusammen

Wie ist denn die Fusion bei den Einwohnerschaft verankert? Man wisse es, aber das Umdenken müsse noch mehr stattfinden:

«Ein Gänsbrünneler wird immer ein Gänsbrünneler bleiben und sich nicht als Welschenrohrer bezeichnen.»

Da müsse auch sie ab und zu aufpassen, dass man die Gänsbrünneler nicht vergesse. Denn: Der Gemeinderat setzt sich aktuell nur aus Welschenrohrern zusammen. Nur in der Werkkommission sind zwei Mitglieder aus Gännsbrunnen drin. Immerhin seien mehrere Gänsbrünneler an die Gemeindeversammlungen gekommen.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern sollte ein Fusionsfest. Es wäre diesen Sommer geplant gewesen, fiel aber der Pandemie zum Opfer. Die Gemeinde will es nachholen im 2022. «Aber das gleiche sei es nicht mehr», ist Brunner überzeugt.

Das neue Logo der Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen. Patrick Lüthy

Ebenfalls im Sommer startete die Gemeinde die Suche nach einem neuen Logo. Ihr war wichtig: Es soll kein zweites Wappen werden, sondern die Website, Briefköpfe oder Papier zieren. Aus 19 Eingaben kamen drei in die engere Wahl. Mit einem Grafikbüro wurde dann aus drei Vorschlägen ein gemeinsamer ausgearbeitet: Eine Schlangenlinie durchquert einen Kreis. Der rechte Teil ist rot, der linke grün. «Die kurvige Linie kann die Dünnern oder der Jura sein», so Brunner. Die Farben wurden ausgewählt, weil das Wappen Welschenrohrs rot ist, jenes von Gänsbrunnen grün.

Die Frage mit den Ortsschildern ist noch offen

Noch sind ein paar Baustellen offen. Eine kleine Arbeitsgruppe sei derzeit noch damit beschäftigt, den Vereinbarungen mit den Anstössern der Bergstrassen auf den Grund zu gehen. «Die Anstösser übernahmen jeweils einen Teil der Unterhaltskosten. Die Frage ist nun, wie das weitergeführt wird», so die Gemeindepräsidentin.

Ortstafel Gänsbrunnen. Patrick Lüthy

Auch die Frage mit den Ortsschildern ist noch offen. Dafür habe man noch keine Lösung gefunden, sagt Brunner:

«‹Welschenrohr-Gänsbrunnen Ortsteil Welschenrohr› hat auf einer einzigen Tafel einfach keinen Platz.»

