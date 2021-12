Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi blickt auf 2021

Ein Blick zurück Johanna Bartholdi über das Jahr 2021: «Uns geht es gut und deshalb suchen wir andere Probleme» Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi spricht im Jahresrückblicksinterview darüber, dass 2021 weniger extrem war als 2020 und was sie aus der bisherigen Bewältigung der Coronakrise gelernt hat. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 28.12.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen: «Der Schweizer Stimmbürger kann mit komplizierten Sachverhalten umgehen.» Bruno Kissling

Johanna Bartholdi, wir sitzen in Ihrem Büro auf der Egerkinger Gemeindeverwaltung. Was sagt das Büro über Sie aus?

Dass ich nicht zwingend ein ordnungsliebender Mensch bin, aber genau weiss, was auf welchem Stapel ist.

Sie sind in Frutigen aufgewachsen. Wie hat Sie das Bernbiet geprägt?

Wir haben zwar über die Lehrer geschimpft. Aber wir hatten eine sehr gute Schule. Das Umfeld war familiär.

Wie sind Sie im Gäu gelandet?

Mein Mann und ich hatten ein Appartementhotel in Zinal (VS) geführt. In dieser Zeit wurden viele Winterhotels aus dem Boden gestampft. Wir hatten das Gefühl, wenn wir bleiben, verpassen wir viel vom Leben. Wir hatten nur das welsche Radio und Fernsehen. Durch ein Inserat, in dem ein Gerantenehepaar für das Hotel Agip gesucht wurde, kamen wir nach Egerkingen.

Wie hat das Gäu Sie geprägt?

Wir wurden sehr gut aufgenommen. Wir haben uns sehr schnell heimisch gefühlt, 1987 ein Haus gebaut und den Anker geworfen.

Sie sind seit 2009 Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Wie kam es dazu?

Ich war seit Mitte der 1980er-Jahre in der Umwelt- und Planungskommission. Unsere Aufgabe war es, das Abfallwesen zu organisieren. So habe ich den Übernamen Küder-Hanni erhalten. Später war ich in der Kommission für öffentliche Bauten und Geschäftsführerin des Verbands Cafetier Suisse in Zürich. Eines Abends kam ein Telefon vom FDP-Präsidenten von Egerkingen. Er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen konnte, Gemeindepräsidentin zu werden. Auf dem Heimweg habe ich mir gedacht, es wäre eine schöne Ablösung, ich müsste nicht immer nach Zürich fahren. Für mich war aber klar: Mein Mann musste einverstanden sein. Ich kam nach Hause, fragte ihn und rechnete mit einem Nein. Er sagte: «Wenn du das machen möchtest, dann tu es. Ich unterstütze dich, aber ich werde nie mit dir an Anlässe kommen.» Ich bin sehr neugierig, ich liebe Herausforderungen, neue Dinge anzureissen. Das kommt mir entgegen.

Was ist denn das Letzte, das Sie neu angerissen haben?

Die künftige Nutzung des Steinbruchs. Oder Allgäu, das kennen Sie auch, oder?

Ja.

Ich kenne Gemeindepräsidentenkollegen, die weniger begeistert davon sind. Manche finden, das sei utopisch. Aber ich finde, das sind Wege, die wir gehen können. Jetzt müssen wir die Leitplanken setzen.

Wie hat sich das Amt der Egerkinger Gemeindepräsidentin im Coronajahr 2021 verändert?

2020 war extremer. 2021 hat man sich schon daran gewöhnt. Wir mussten keine Gemeindeversammlung verschieben, die Gemeinderatssitzungen fanden nicht online statt. Aber da waren die ständigen Unsicherheiten, was gilt jetzt, was nicht? Normalerweise muss man schnell reagieren. Am Freitag entscheidet der Bundesrat, ab Montag gelten sie, da ist selten eine Ratssitzung dazwischen.

Wie kann eine Gemeinde alle Vorgaben umsetzen?

Das erste Schutzkonzept war schwierig. Als es stand, musste man es nur noch anpassen. Wir mussten uns nur noch überlegen, was es bedeutet für unsere Mieter und Nutzer.

Fühlen Sie sich von Bund und Kanton allein gelassen?

Ich muss die Komplexität bemängeln: Manchmal muss man die Dinge mehrmals lesen, bis man sie versteht. Aber allein gelassen fühle ich mich nicht. Ich bin nach wie vor unterwegs. Ich will nicht immer jammern über das, was alles verboten ist. Sondern das schätzen, was noch möglich ist. Wir haben zum Beispiel beschlossen, den Neujahrsapéro draussen durchzuführen. Man muss doch Hoffnung ausstrahlen. Dann machen wir halt das, was möglich ist.

Wie ordnen Sie die aktuelle Lage ein?

Die Schweiz hat es verstanden, sich nahe am Abgrund zu bewegen, ohne zu extrem zu werden. Ich hoffe, diese Taktik geht weiter auf. Wenn es noch weniger Intensivbetten gibt, was kommt dann? Die Triage? Kann ein Lockdown das verhindern? Die Mitarbeitenden in den Spitälern sind gegenwärtig nicht zu beneiden. Was passiert, wenn alle weglaufen? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich würde nicht entscheiden wollen. Die Unzufriedenheit wächst.

Wie macht sich die Unzufriedenheit der Bevölkerung bei Ihnen bemerkbar?

Es ist eher eine generelle Unzufriedenheit, verstärkt von der Pandemie. Wir merken es zum Beispiel bei den Einsprachen. Als ich 2009 angefangen habe, gab es selten Einsprachen bei Baupublikationen. Heute wird gegen alles Einsprache gemacht. Einfach so. Das hat mit der Unzufriedenheit zu tun. Uns geht es gut und deshalb suchen wir andere Probleme.

Was haben Sie aus der Coronakrise gelernt?

Ich winde dem Bundesrat ein Kränzli, er hat das nicht schlecht gemacht. Aber die Kommunikation war manchmal eine Katastrophe. Man hätte mal sagen können, wir sind gegen Masken, weil wir keine haben. In der Politik sollte man hinstehen können und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich. Gelernt habe ich, dass es wie zwei Lager gibt: Die Staatsgläubigen und die, die Richtung Verschwörungstheorien gingen. Der Schweizer Stimmberechtigte ist dann aber vernünftig, das hat man bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz gesehen. Er kann mit komplizierten Sachverhalten umgehen, entscheidet nicht nur emotional.

Sie gehören mit Jahrgang 1951 zur Risikogruppe. Wie hat dieser Umstand ihr Leben verändert?

Im ersten Lockdown bin ich mit schlechtem Gewissen einkaufen gegangen. Damals ging ich erst um 17 Uhr arbeiten, wenn niemand mehr da war. Ich bin geimpft, geboostert. Ich bin mir bewusst: Ich muss aufpassen. Das schlechte Gewissen habe ich aber nicht mehr.

Sie sagen, dass es uns gut geht, die Politik gut mit der Pandemie umgeht. Haben Sie immer schon so gedacht oder gab es ein Umdenken?

Nein. Ich bin tatsächlich eine Staatsgläubige. Das hat wahrscheinlich mit meiner Erziehung und meinem Alter zu tun. Ich hatte auch revolutionäre Zeiten, gehörte der antiautoritären Erziehung an. Jetzt ist das anders.

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Was macht Ihnen Freude an der Politik?

Jeder Tag ist etwas anderes. Ich kann selten das machen, was ich eigentlich wollte. Ich mag Menschen. Man muss Menschen mögen, sonst können Sie es sein lassen. Man braucht einen breiten Rücken, darf nicht alles persönlich nehmen.

Was weniger?

Ich bin ein optimistischer Mensch. In den zwölf Jahren gab es zwei Momente, in denen ich mich schwer geärgert habe. Der erste war, als es darum ging, in der Fridau ein Asylzentrum zu installieren. Die Statements, die an der Infoveranstaltung fielen, waren so menschenverachtend, dass ich mir am Ende überlegt habe, ob ich solchen Menschen wirklich vorstehen will. Das zweite habe ich schon wieder vergessen. Dann war es wohl nicht so schlimm. Meine Mutter hat immer gesagt: Wenn sich eine Tür schliesst, schau umher, es geht irgendwo eine andere auf.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken. Würden Sie etwas anders machen?

Nein, es ist gut herausgekommen. Ich hatte die Chance, alles zu machen. Das können nicht alle sagen, das weiss ich. Lange habe ich mich gefragt, warum ich nicht Jura studiert habe. Das habe ich 2016 nachgeholt. Etwas würde ich anders machen: Ich würde mir mehr Mühe geben beim Klavierspielen. Ich hatte jahrelang Unterricht und habe es zu nichts gebracht.

Sie sind 70 Jahre alt. Wie lange bleiben Sie noch in der Politik?

Sag niemals nie. Aber ich habe gesagt, das ist meine letzte Legislatur. Ich muss nicht Biden, Adenauer oder Trump nachmachen.

Wenn Sie der Politik mal den Rücken zukehren, bleiben Sie in Egerkingen?

Ja, in Frutigen habe ich keine Wurzeln mehr. Sie sind unterdessen eindeutig hier.

Was wünschen Sie sich fürs 2022?

Dass wir endlich ans Ende des Tunnels kommen. Und, dass das Licht am Ende des Tunnels kein entgegenkommender Zug ist.

Johanna Bartholdi Aufgewachsen in Frutigen, ist Johanna Bartholdi (70) seit 2009 Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Sie gehört der FDP an und ist zudem Kantonsrätin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen