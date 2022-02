Gasthaus Kreuz in Egerkingen wir 300 Jahre alt

Egerkinger Gasthof feiert Geburtstag Zum 300. Geburtstag: Die Geschichte des Gasthofs Kreuz in Egerkingen in sechs Kapiteln 1722 erbaut, kam es beim Gasthof Kreuz in Egerkingen zu zahlreichen Wechseln, Übergaben und Umbauten. Während zehn Jahren gehörte der Gasthof gar einer Bank. Lange unbenutzt blieb die Liegenschaft aber nie. Wir haben die Geschichte zusammengefasst. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.02.2022, 12.00 Uhr

Das Foto von 1910 zeigt Familie Schär vor dem Gasthaus Kreuz in Egerkingen mit einigen Angestellten. Jurablätter 4/52.

In 300 Jahren passiert einiges: Erfindungen, Kriege, Fortschritte. All das hat das Gasthaus Kreuz, das heuer drei Jahrhunderte alt wird, miterlebt. Wir haben seine Geschichte zusammengefasst:

Die Kreuzwirte

Die Eingangstür stammt von 1722 und ist aus Eiche. Jurablätter 4/52.

1722 baut Caspar Felber das Gasthaus Kreuz an seiner heutigen Stelle. Felber wirtete bereits vorher in Egerkingen. Sein ehemaliges Wirtshaus muss aber in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein, dass er 1721 mit einem Baugesuch an den Landvogt gelangte. Am 7. November erteilte dieser die Baubewilligung. Dort wurde aber nach der Fertigstellung noch lange nichts ausgeschenkt. Unter anderem, weil Caspar Felber 1727 starb. Ab 1731 übernahm sein Sohn, Jakob «Joggi» Felber. Die Felbers nannte man auch Kreuzwirte. Zwei Jahre später wurden Speicher und Wohnhaus ausgebaut. Dann folgte eine Reihe von unerwarteten Todesfällen, darunter «Joggi» und seine Erben. So führte Elisabeth Hammer, Witwe von «Joggis» Sohn Josef, den Gasthof ab 1762 weiter.

Die Hammerwirte

Die Kinder von Elisabeth Hammer übernahmen den Betrieb 1780 und läuteten so die Ära der Hammerwirte ein. 1822 kam ein öffentlicher Brunnen zum Betrieb, der heute noch steht.

Das Gasthaus Kreuz mit Brunnen. Patrick Lüthy

1826 wurde der Gasthof erweitert. Lange Zeit blieb er im Besitz der Familie Hammer. 1867 erwarb ihn Eva Remund-Hammer. Sie versteigerte das Gasthaus jedoch.

Viele Besitzerwechsel

Nach Remunds Versteigerung gab es zahlreiche Besitzerwechsel. Zuerst kaufte Josef Felber aus Deitingen den Betrieb. 1877 ging er Konkurs, musste das Restaurant zwangsversteigern. Während zehn Jahren blieb es im Besitz der Solothurner Kantonalbank. 1893 verkaufte sie das Gasthaus an Albert Jordi, der bereits vorher eine Speisewirtschaft im Dorf führte. 1899 ging auch er Konkurs. Nach weiteren Besitzerwechseln wurde 1906 eine Metzgerei in den Betrieb integriert.

Familie Schär bringt Kontinuität

Ab 1907 ist Familie Schär Besitzerin vom «Kreuz». Über 80 Jahre und drei Generationen sind sie im Egerkinger Restaurant am Steuer. Und bringen so Beruhigung in dessen bewegte Geschichte. 1980 schlossen sie die Metzgerei. 1987 verkauften sie den Gasthof dem Architekten Kurt Studer, wirteten aber noch bis 1988.

Mit Bischofbergers zur Spitzenküche

Mimi und Louis Bischofberger auf einer Aufnahme von 2016. Bruno Kissling

1990 wurde das gesamte Gasthaus umgestaltet. Ab Sommer übernahmen Irmgard «Mimi» und Louis Bischofberger das Zepter. Auch sie bauten um und an. Mittlerweile ist das Kreuz auch ein Gault-Millau-Restaurant.

Generationenwechsel: Ulrike Többen und Christian Wyler

Seit 2019 sind nun Christian Wyler und Ulrike Többen am Ruder im Egerkinger «Kreuz».

Quelle: Jurablätter 4/52, April 1990.

