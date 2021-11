Egerkingen Wegen «Freiheitstrychlern»: Der Treichlergruppe Egerkingen werden Anlässe am laufenden Band abgesagt Weil die Treichlergruppe Egerkingen – ein politisch und konfessionell neutraler Verein – in Verbindung mit den «Freiheitstrychlern» gebracht wird, haben sie heuer keine Auftritte mehr. Vereinspräsident Samuel Keiser erzählt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Samuel Keiser: «Wir haben mit den ‹Freiheitstrychlern› nichts zu tun.» Bruno Kissling

Samuel Keiser sitzt am Esstisch in seinem Wohnzimmer. Der Präsident der Treichlergruppe Egerkingen ist ratlos. Seit dem die «Freiheitstrychler» in der ganzen Schweiz gegen die Coronamassnahmen demonstrieren, erhält sein Verein eine Auftrittsabsage nach der anderen.

«Normalerweise ist die Adventszeit unsere wichtigste Jahreszeit», sagt er. In diesen vier Wochen seien sie am meisten gebucht: für Chlausaussenden oder Adventsmärkte. Im vergangenen Jahr seien diese Anlässe coronabedingt ins Wasser gefallen. Heuer sollen sie – zumindest im Moment – noch stattfinden. Doch die Treichlergruppe Egerkingen – ein politisch und konfessionell neutraler Verein, der das Schweizer Brauchtum des «Trychlens» pflegt – wird von den Anlässen wieder ausgeladen.

«Die Veranstalter wissen zwar, dass wir mit den ‹Freiheitstrychlern› nichts zu tun haben», sagt Keiser. Aber:

«Sie befürchten, als Veranstalter damit in Verbindung gebracht zu werden.»

Er zählt ein paar Müstleri von Begründungen auf: Man habe Angst vor der Reaktion der Leute, wenn Treichler durchs Dorf ziehen. Oder: Man verzichte auf den Auftritt, um kein falsches Zeichen zu setzen.

Die «Freiheitstrychler» an einer Anti-Coronademonstration am 13. November in Genf. KEYSTONE

Vereinspräsident zeigt ein gewisses Verständnis

Keiser sagt, er könne die Veranstalter zu einem gewissen Teil verstehen. Man versuche, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten. Die Gemüter seien ja genug erhitzt. Zudem könnten die Veranstalter ja schlecht kommunizieren, dass der Egerkinger Verein mit den Coronademonstranten nichts zu tun habe.

Der 57-Jährige sagt aber ganz klar:

«Wir haben keine Verbindungen zu den ‹Freiheitstrychlern›. Die missbrauchen ein schweizerisches Brauchtum für politische Zwecke.»

Der Egerkinger Verein gehe an keine Demos. Das Trychlen sei ihr Hobby, an dem sie Freude hätten. «Die ‹Freiheitstrychler› können gar nichts. Die machen nur Lärm. Wir laufen in verschiedenen Formationen, wir ‹bimbelen› nicht nur. Dafür üben wir.» Das sei denn auch ihr Anspruch: Man wolle gut aussehen.

Die Treichlergruppe entstand 2019 aus der Chlausenzunft Egerkingen. Heute ist es ein eigenständiger Verein, hat um die 20 Mitglieder und trainiert etwa zweimal im Monat. Keiser ist ebenfalls vor drei Jahren zum Verein gestossen. Der 57-Jährige sah ein Auftritt der Gruppe an einem Geburtstagsfest. Danach sei er ins Training gegangen und geblieben. «Mir hat es den Ärmel eingezogen, wie man so schön sagt.»

Seit Juni diesen Jahres ist er der Vereinspräsident. «Uns ist auch die Kameradschaft wichtig.» Nebst Chlausaussenden oder Adventsmärkten treten sie auch an Dorffesten, Chilbis oder Geburtstagen sowie Hochzeiten auf. Die Leute hätten jeweils «schampar» Freude, wenn sie auftreten. In der aktuellen Zeit, in der es schwierig ist, das Vereinsleben zu pflegen, sei es eine Herausforderung, die Mitglieder bei Laune zu halten.

Samuel Keiser, Präsident der Treichlergruppe Egerkingen. Bruno Kissling

Das Vereinstenue ist ein Edelweisshemd. «Immerhin tragen wir keine weissen ‹Chutten›, wie es die ‹Freiheitstrychler› tun. Aber in der Innerschweiz, wo es viele Treichlergruppen gibt, sind sie weit verbreitet.»

Zwei Grossanlässe warten auf den Egerkinger Verein

Wie geht es jetzt weiter? Keiser schüttet den Kopf. «Für die diesjährige Adventszeit haben wir noch einen Auftritt: Am Adventsfenster in Fulenbach von nächstem Freitag.» Dann sei Schluss für heuer. Im nächsten Jahr aber – so zumindest der Plan – stehen zwei grosse Anlässe an: «Wir wurden von einer Basler Wagenbauclique angefragt, ob wir sie am Cortège, dem grossen Fasnachtsumzug in Basel, begleiten würden.» Ziel dieser Clique sei es, mit diesem Thema auf das eidgenössische Schwingfest, das nächsten August in Pratteln stattfinden soll, aufmerksam zu machen.

Und genau für dieses Schwingfest wurde der Egerkinger Verein auch angefragt. Er soll beim Festakt mitmachen. Insgesamt sollen währenddessen 100 Treichler aus der Nordwestschweiz teilnehmen. Nebst Egerkingen auch Treichler aus Mümliswil.

«Das ist ein Highlight für jeden Treichler»,

sagt der Vereinspräsident, der in Fulenbach wohnhaft ist. «Wir freuen uns mega auf die Auftritte, werden fleissig trainieren und hoffen, dass wir sie auch tatsächlich absolvieren können.»