Egerkinge: Ruhestand nach 44 Jahren als Lehrer

Ruhestand Nach 44 Jahren als Lehrer in Egerkingen: «Wenn man Kinder nicht mehr gern hat, sollte man in diesem Beruf nicht mehr arbeiten» 44 Jahre lang war Markus Ruetsch an der Schule Egerkingen tätig. Die Reise, die 1978 begonnen hat, endet mit dem letzten Schultag im Sommer 2022. Für Ruetsch folgt nun der Ruhestand. 19.07.2022, 13.18 Uhr

44 Jahre lang war Markus Ruetsch Primarschullehrer in Egerkingen. Bild: zvg

44 Jahre lang war Markus Ruetsch Primarschullehrer in Egerkingen. Per Ende des soeben abgelaufenen Schuljahres wurde er in seine Pension verabschiedet, wie die Primarschule Egerkingen schreibt.

Im April 1978 trat Ruetsch seine Stelle als Lehrer in Egerkingen an. Im Vergleich zu heute, sei das eine ganz andere Schulwelt gewesen. Im Lehrerzimmer roch es nach dem Sprit des Schnapsdruckers, mit dem die Lehrpersonen die Arbeitsblätter ihrer Schülerinnen und Schüler druckten. Dazu kam der Geruch von Zigaretten, die mit grösster Selbstverständlichkeit geraucht wurden.

Am Samstagmorgen war Schule. Dabei hätten es viele Eltern für angebracht gehalten, ihn anstelle seines Namens «Grüessech Herr Lehrer» anzusprechen. Insgesamt zwölf Lehrpersonen unterrichteten sechs Primarschulklassen. Die Unterrichtssprache war oft Mundart. Während die Mädchen in den Handarbeitsunterricht gingen, besuchten die Jungen das Werken.

Er nahm die Entwicklungen mit Gelassenheit

Seither habe sich vieles verändert an der Schule Egerkingen, und Ruetsch habe diese Entwicklung mit grosser Gelassenheit, viel Engagement und einer Prise Pragmatismus mitgetragen, schreibt die Primarschule weiter. Für die Eltern sei immer klar gewesen: Wenn ihr Kind zu Ruetsch kommt, werde er ihr Kind maximal fördern und bestens auf den Übertritt in die Oberstufe vorbereiten. Ruetsch gelte als unparteiischer Lehrer, der alle Schülerinnen und Schüler gleich und respektvoll behandle.

Auch im Lehrerkollegium hätten ihn seine Kolleginnen und Kollegen als äusserst loyal wahrgenommen. Immer mit einem offenen Ohr für die Wünsche und Anliegen der, meist jüngeren, Berufskollegen. Auch für einen kurzen Schwatz zwischen Lehrerzimmer und Kopierraum habe er immer wieder Zeit gefunden. Den Austausch und die Diskussionen habe er sehr gemocht.

Wieder mehr Zeit für die eigenen Hobbys

Im Unterricht, wie auch im Privatleben, habe die Musik eine grosse Rolle gespielt. Während 35 Jahren war er selbst als Eufoniumspieler und Vize-Dirigent der Egerkinger Musikgesellschaft Fridau aktiv. Wegen seiner langjährigen Verdienste wurde er dort zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit dem letzten Schultag des Schuljahres 2021/2022 ging seine Karriere als Dorfschullehrer zu Ende. 44 Jahre lang war er in derselben Gemeinde tätig. Nun werde er seinen verdienten Ruhestand antreten und sich wieder mehr seinen Hobbys widmen können. Diese habe er all die Jahre zurückgestellt. Vergessen werde man ihn in Egerkingen nicht. Seinen Schülerinnen und Schülern, so wie seinen Berufskolleginnen und Berufskollegen, werde er in Erinnerung bleiben.

Bei seiner Ansprache zum Jahresabschlussessen der Primarschule Egerkingen erläuterte er noch einmal seinen jahrelangen Grundsatz: «Wenn man Kinder nicht mehr gerne hat, sollte man in diesem Beruf nicht mehr arbeiten.» (mgt)