Egerkingen Mit «Maku und Anak» will der Egerkinger Autor Peter Nützi Kinder zum Lesen anregen Im Juli veröffentlichte Peter Nützi aus Egerkingen die erste Abenteuergeschichte der Geschwister «Maku und Anak». Drei Weitere folgten im August, September und Oktober. Bis Dezember 2029 sind bereits weitere Geschichten geschrieben – die monatlich herausgegeben werden sollen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinderbuchautor Peter Nützi aus Egerkingen lässt sich für seine Geschichten aus dem Alltag inspirieren. Patrick Lüthy

Montagnachmittag in Egerkingen: Die Sonne scheint, draussen machen sich herbstliche Temperaturen bemerkbar. Peter Nützi trägt im Innern seines Zuhauses jedoch ein Hemd mit kurzen Ärmeln. Er stammt ursprünglich aus Wolfwil, wohnt aber seit 2019 mit seiner Frau in Egerkingen. Mit 29 Jahren hatte er sich als Informatiker selbstständig gemacht.

Der heute 70-jährige Rentner komponierte nebenbei leidenschaftlich – eine Zeit lang sogar mit seinem eigenen Musikstudio. Seine Passion für den Gesang und die Tanzmusik musste er dann vor fünf Jahren, von einem Tag auf den anderen, als er seine Gesangsstimme verlor, aufgeben: Er konnte seine Stimmbänder nicht mehr kontrollieren.

Kinder sollen durch realitätsnahe Geschichten zum Lesen angeregt werden

Zusammen mit seiner Frau Bethania hat er fünf Kinder und sechs Enkelkinder: «Wir waren immer mit Kindern verbunden», so Nützi. Deshalb habe er auch die Entwicklung der heutigen Jugend beobachten können. «Oftmals sind sie mit der Xbox, der Playstation oder dem Handy verbunden. Da dachte ich – da muss man etwas machen», betont der Egerkinger. Daraus sei der Gedanke, Kindergeschichten zu verfassen, entstanden:

«Vielleicht kann man die Kinder durch die realitätsnahen, kurzen, interessanten und lehrreichen Geschichten wieder zum Lesen anregen»,

sagt der 70-Jährige. Geschrieben habe er bereits in der Gymnasialzeit. Im Jahr 2012 hat er seinen ersten Roman «Frischling» herausgegeben. Danach folgten die drei Lyrik-Bänder «Seelenkost».

Kinderbuchautor Peter Nützi aus Egerkingen. Patrick Lüthy

Anfangs seien für ein Jahr lang täglich erscheinende Gutenachtgeschichten geplant gewesen. «Dieses Projekt habe ich dann begraben und mich für die monatlich erscheinenden Kindergeschichten entschieden», erklärt der Autor. Die bereits geschriebenen Gutenachtgeschichten habe er umgewandelt und in die Kinderbuchreihe «Maku und Anak» integriert.

Im August des vergangenen Jahres begann er mit dem Verfassen der Abenteuergeschichten. Nützi achtete beim Schreibprozess auch darauf, klare Worte zu verwenden und zusätzlich Begrifflichkeiten zu erklären. Im Juli erschien der erste Band, im August, September und Oktober folgten drei weitere.

Im Juli erschien der erste Band, im August, September und Oktober folgten drei weitere. Patrick Lüthy

Die Geschichten sind von Realitätsbegebenheiten inspiriert

«Mir war es wichtig, realitätsnahe Sachen zu schreiben», betont der 70-Jährige. Daher haben die Kinder in der Geschichte beispielsweise auch Smartphones.

«Die Geschichten sollten modern sein und der heutigen Zeit entsprechen»,

so Nützi. Inspirieren lässt sich der Autor von Realitätsbegebenheiten: «Viele Ideen habe ich aus der täglichen Presse entnommen», die er schliesslich in eine abenteuerliche Geschichte von «Maku und Anak» umgewandelt habe. Teilweise fügt er den Geschichten fiktive Elemente in Träumen bei und löst sie am Ende wieder auf.

In der Geschichte hat jedes Kind ein spezifisches Talent: vom Zeichnen zum Nähen, übers Rechnen bis hin zum Lesen. Es soll vermittelt werden, dass gemeinsam mehr erreicht werden kann als alleine, betont Nützi. In jeder Geschichte hat es ein Rätsel, das von den Kindern gelöst werden kann. Ausserdem stellt jedes Buch den Lesebegeisterten leere Seiten für Zeichnungen und Texte zur Verfügung, um das Gelesene visuell wie auch schriftlich zu erfassen.

«Mir ist wichtig, dass die Kinder wieder eine Perspektive gegenüber den Handys und Videospielen haben. Die sollen ihre Berechtigung haben. Aber sie sollen sich wieder mit etwas beschäftigen, das Hände und Füsse hat, angefasst und angeschaut werden kann»,

unterstreicht Nützi.

Bis Dezember 2029 wird monatlich eine Abenteuergeschichte aus dem Leben der Geschwister «Maku und Anak» beim Verlag Books on Demand (BoD) veröffentlicht: https://www.bod.ch/buchshop/catalogsearch/result/?q=Maku+und+Anak Erhältlich auch bei Orell Füssli oder Lesestoff.ch.