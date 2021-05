Egerkingen Kreativ während der Pandemie: Künstlerin Lucia Grolimund benutzt Teebeutel als Leinwand Die Künstlerin Lucia Grolimund aus Egerkingen setzte sich während des Corona-Lockdowns eine ganz besondere Herausforderung. Sie begann damit, Teebeutel zu bemalen. Die Motive sind das eine oder andere Mal politisch angehaucht oder greifen sonstige Tagesthemen auf. Joel Dähler 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die Künstlerin Lucia Grolimund macht Teebeutel zu ihrer Leinwand. zvg

Lucia Grolimund ist ursprünglich Bündnerin, lebte einige Zeit in Fulenbach und wohnt nun in Egerkingen. Sie stecke immer voller tatkräftiger und kreativer Ideen, so beschreiben sie ihre Freunde. Grolimund hat nicht nur ein Frauenfitnesscenter im Murgenthal gegründet, sondern ist auch Chor-Mitglied bei den «Happy Singers» aus Fulenbach, hat ein ehemaliges Restaurant in eine Wohnlandschaft umgestaltet und stellt als Künstlerin ihre Werke in Läden aus.