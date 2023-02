Egerkingen Fünf Stunden Fahrt für jede Probe: Seit 20 Jahren dirigiert Carlo Balmelli die Konkordia Egerkingen Carlo Balmelli steht seit 2003 am Dirigentenpult der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen. Gemeinsam konnten sie schon viele Erfolge feiern. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 02.02.2023, 13.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volle Konzentration: Carlo Balmelli beim Jahreskonzert 2023 mit der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen. zvg

Wohnort: Arogno im Bezirk Lugano, Kanton Tessin. Arbeitsort: Egerkingen, Kanton Solothurn. Dazwischen liegen 240 Kilometer und eine Autofahrt von gut 2,5 Stunden. Carlo Balmelli nimmt diese Strecke Woche für Woche unter die Räder, hin und zurück, und das seit 20 Jahren. So lange schon steht der Tessiner bei der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen am Dirigentenpult.

Angesprochen auf seinen Arbeitsweg lacht Carlo Balmelli in den Telefonhörer. «Das ist eine Gewohnheitssache», sagt er in bestem Hochdeutsch. Und wenn man etwas gerne macht, sei das auch kein Problem.

Eine gemeinsame musikalische Reise

Balmelli schwärmt von den Musikantinnen und Musikanten in Egerkingen. Auf das Engagement als musikalischer Leiter ist er vor 20 Jahren gekommen, weil er seinen Vorgänger kannte. «Er hat mich angefragt, ob ich interessiert wäre», sagt der Dirigent. Er wurde zu einem Probedirigat eingeladen und die Chemie mit den Vereinsmitgliedern habe sofort gepasst. «Wir sind die musikalische Reise gemeinsam angetreten und heute immer noch glücklich miteinander», sagt der Tessiner mit einem Lachen.

Die Egerkinger Truppe sei top motiviert, sowohl auf musikalischer als auch auf geselliger Ebene. «Das macht mir meinen Job natürlich leicht», so der 53-Jährige. Und die fünfstündigen Autofahrten ebenfalls. Es werde immer mal wieder etwas Neues probiert, ausserhalb der klassischen Konzerte. Balmelli erinnert sich etwa an Musicalaufführungen. Für 2024 ist wieder ein solches Projekt geplant.

Volle Bühne und voller Saal beim Auftritt der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen 2016 in Montreux. zvg

Als grössten Erfolg mit den Egerkinger Musikantinnen und Musikanten bezeichnet er den ersten Platz in der ersten Klasse Harmonie am Eidgenössischen Musikfest 2016 in Montreux. Ein tolles Fest sei das gewesen.

Faszination Posaune

Carlo Balmelli ist bereits in einer musikalischen Familie aufgewachsen, sein Vater spielt noch immer Klarinette. «Ich war immer an den Konzerten dabei und mich hat diese Welt fasziniert», sagt er. Selber lernte er Posaune spielen und schlug schliesslich den Weg zum Berufsmusiker ein: Er erlangte das Lehrdiplom für Posaune und liess sich zum Kapellmeister, also zum Orchesterdirigenten ausbilden.

Seit vielen Jahren dirigiert der Tessiner nebst der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen auch die Stadtmusik Mendrisio und die Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach. Zudem gibt er weiterhin Posaunenunterricht. «Mir fehlt leider die Zeit, um selber in einem Orchester spielen zu können», sagt Balmelli. Wann immer möglich, mache er bei einem zeitlich begrenzten Musikprojekt mit.

Engagement für den Nachwuchs

Carlo Balmelli engagiert sich beim Schweizer Blasmusikverband für die Nachwuchsförderung. Sein Einsatz wurde im vergangenen Jahr mit dem Stephan-Jaeggi-Preis, der höchsten Auszeichnung im Schweizer Blasmusikwesen, gewürdigt.

«Es ist allgemein schwierig, im Musikwesen Nachwuchs zu finden», sagt Balmelli. Die Konkordia Egerkingen stehe mit rund 60 Mitgliedern zwar auf einem guten Fundament, doch auch hier würde sich der Dirigent mehr junge Musikantinnen und Musikanten wünschen, die sich langfristig engagieren. Er sagt: «Musik ist ein Hobby für das ganze Leben.»

Eine herzliche Umarmung zwischen Carlo Balmelli und Barbara Junker, Präsidentin der Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen. zvg

Wie sieht es mit seinen eigenen Hobbys aus? Balmelli lacht. «Ich bin so sehr in der Musikwelt drin, das ist mein Hobby.» Auch seine Frau und die Kinder sind musikalisch, die 15-jährige Tochter spielt Fagott und der 17-jährige Sohn Klavier. Sonst koche er noch gerne – und mache auch mal einfach gar nichts.

Fest steht: Die langen Autofahrten nach Egerkingen wird Carlo Balmelli weiterhin auf sich nehmen. Ans Aufhören hier habe er noch keine Sekunde gedacht. «Ich habe unsere Präsidentin gefragt, ob ich noch ein paar Jahre bleiben kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen