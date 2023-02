Egerkingen: Steinbruch Vorberg künftig Solaranlage?

Egerkingen Die vom Kanton geforderten Nachweise fehlen: Die geplante Solaranlage im Steinbruch Vorberg ist ins Stocken geraten Der Kalksteinabbau im Steinbruch Vorberg in Egerkingen soll schon bald eingestellt werden. Doch wegen ausstehenden Nachweisen zur Flora und Fauna verzögert sich dies. Bis 2025 will die Einwohnergemeinde mit der Rekultivierung beginnen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Im Steinbruch Vorberg in Egerkingen soll es eine Photovoltaikanlage geben. Bild: Patrick Lüthy

Der Kalksteinabbau im Steinbruch Vorberg in Egerkingen soll schon bald der Vergangenheit angehören. Er soll in Zukunft einer Solaranlage und einem Naherholungsgebiet weichen. Durch die teilweise Auffüllung des Steinbruchs soll einerseits eine 5000 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage entstehen und andererseits ein 2500 Quadratmeter grosses Naherholungsgebiet mit einer Steinbruchhütte und einem Grill- sowie einem Spielplatz. Doch wegen kantonalen Auflagen geriet das Vorhaben zuletzt ins Stocken.

Seit Anfang des letzten Jahres prüft der Kanton, ob der Nutzungsplan zur Rekultivierung des Steinbruchs Vorberg bewilligungsfähig ist. Wobei: Seit April 2022 liegt der Ball bei der Einwohnergemeinde Egerkingen. Sie muss nach einem Bericht des kantonalen Amts für Raumplanung diverse Unterlagen nachreichen. Dazu zählt unter anderem ein Nachweis zum Umgang mit dem ökologischen Ausgleich. «Diese Unterlagen sind noch immer pendent», bestätigt Corine Stauffiger, sie ist Co-Leiterin der Abteilung Nutzungsplanung beim Amt für Raumplanung.

Bestehende Lebensräume und Arten müssen erhalten bleiben

Johanna Bartholdi. Bild: Bruno Kissling

Die Einwohnergemeinde Egerkingen stellt laut Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi die geforderten Unterlagen zusammen: «Die Inventaraufnahme zur Fauna, Flora und den Lebensräumen dauert noch bis zum 30. Juni an.» Im Rahmen dieser Abklärung werde abgeklärt, welche schützenswerten Lebensräume, Pflanzen und Tiere es aktuell im Steinbruch gibt. Diese müssten bei der anstehenden Rekultivierung erhalten bleiben.

Obschon diese Untersuchung noch bis in den Sommer dauert, ist das Vorhaben laut Bartholdi auf einem guten Weg: «Gewisse Lebewesen sind nur zu einer bestimmten Jahres- oder Tageszeit aktiv. Eine vollständige Erhebung ist deswegen zeitaufwendig.» Im Anschluss an die Untersuchung werde man einen Bericht mit einer Liste über schützenswerte Arten und Lebensräume an den Kanton weiterleiten. Diese würden in den endgültigen Beschluss über den Nutzungsplan einfliessen.

Freizeitanlage hat beim Kanton schweren Stand

Verfügt das Amt für Raumplanung über alle ausstehenden Nachweise, wird der Regierungsrat über das Vorhaben endgültig befinden. «Ich bin weiterhin guten Mutes, dass der aktuelle Prozess bis Ende Jahr abgeschlossen ist und wir bis 2025 mit der Rekultivierung des Steinbruchs beginnen können», so Bartholdi. Die effektive Rekultivierung sei jedoch wiederum von einem Baugesuch abhängig.

Visualisierung der geplanten Fotovoltaikanlage im Steinbruch Vorberg Egerkingen. Bild: zvg

Die Meinung des Kantons zur künftigen Nutzung des Steinbruchs Vorberg ist laut Stauffiger hingegen geteilt. Die teilweise Wiederauffüllung des Steinbruchs sei positiv. Aber: «Besonders den geplanten Freizeitaktivitäten steht der Kanton eher kritisch gegenüber.» Man erachte den Standort für Freizeitaktivitäten als ungeeignet, weil es sich um ein kantonales Naturreservat handelt.

Die Energiegewinnung durch eine Photovoltaikanlage werde hingegen als umsetzbar betrachtet. «Die Nachnutzung des Steinbruchs zur Gewinnung von erneuerbarer Energie ist sehr zeitgemäss und lässt sich aus Sicht des Kantons mit ökologischen Massnahmen in Einklang bringen.»

