Egerkingen: Brand - Jugendlicher spielte mit Feuerzeug

Egerkingen Brand im Mehrfamilienhaus – Brandursache nun geklärt: Jugendlicher hat mit Feuerzeug gespielt Am 19. April 2022 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Egerkingen. Wie die Ermittlungen der Kantonspolizei Solothurn nun ergeben haben, ist der Brand auf einen fahrlässigen Umgang mit einem Feuerzeug durch einen Jugendlichen zurückzuführen. 06.05.2022, 13.44 Uhr

Rettungskräfte beim Brand an der Bahnhofstrasse Egerkingen. Patrick Lüthy

Am Dienstag, 19. April 2022, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse in Egerkingen zu einem Brand. Als Folge der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Personen durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht und teilweise in umliegende Spitäler gebracht werden.