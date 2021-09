Egerkingen Aus drei mach zwei: Der Gäupark soll bessere Busverbindungen bekommen Die ÖV-Erschliessung des Gäuparks in Egerkingen soll verbessert werden. Dafür soll eine Bushaltestelle verschwinden, zwei werden verschoben. Die Erschliessungspläne dafür liegen noch bis 27. September auf der Bauverwaltung Egerkingen öffentlich auf. Rahel Bühler 07.09.2021, 05.00 Uhr

Sollen besser miteinander verbunden werden: der Gäupark (hinten) und der Rest der Gemeinde Egerkingen. Bruno Kissling

Der öffentliche Verkehr zwischen dem Bahnhof Egerkingen und dem Einkaufscenter Gäupark soll verbessert werden. Dieses Ziel liegt dem Erschliessungsplan zugrunde, der derzeit öffentlich auf der Bauverwaltung Egerkingen aufliegt. Doch es ist nicht der einzige Grund für die geplante neue Erschliessung: «Langfristig wollen die Busbetriebe nicht mehr um den Gäupark herumfahren, weil sie dadurch Zeit verlieren», erklärt Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi (FDP). Ursprünglich sei sogar geplant gewesen, dass die Busbetriebe nur noch die Haltestelle an der Industriestrasse anfahren, und den Bogen zum Einkaufscenter gar nicht mehr schlagen.

Aus diesem Grund haben Gemeinde und Amt für Verkehr und Tiefbau nach einer Lösung gesucht. Herausgekommen ist besagter Erschliessungsplan.

Zwei Bushaltestellen werden verschoben



Im Moment halten zwei Linien an drei Bushaltestellen beim Gäupark. Die Linie 501 fährt die Haltestellen Egerkingen Widenfeld und Egerkingen Gäupark an. Die Linie 507 die Haltestelle Egerkingen Gäupark Kreisel. Das sei nicht zweckmässig, steht im Erschliessungsplan.

Neu soll es nur noch zwei Haltestellen geben: Die Bushaltestelle Egerkingen Gäupark soll neu beim westseitigen Hauptzugang zum Gäupark Nord zu liegen kommen. Die Haltestelle liegt jetzt zwischen dem Ost- und dem Südtrakt des Einkaufscenters. Damit soll sie nach wie vor an der Hausimollstrasse liegen, aber an einer anderen Stelle. Die Strasse bildet laut Erschliessungsplan schon heute die Hauptverkehrserschliessung zum Gäuparkareal und das soll auch in Zukunft so sein. Die Strasse verläuft heute im Einbahnverkehr um das Einkaufscenter herum. Auch das soll so bleiben. Die Verbindungsachse zwischen Bahnhof und dem Gäuparkareal wird künftig als Begegnungszone, sprich Tempo-20-Zone, konzipiert.

Die Haltestelle Widenfeld liegt derzeit an der Kreuzung Bahnhofstrasse, Gäustrasse und Industriestrasse. Die Linien 126 und 501 bedienen sie. Auch diese Haltestelle soll verschoben werden: Als Ersatz für die Haltestelle Egerkingen Widenfeld ist eine neue Haltestestelle an der etwas nördlich gelegenen Bannstrasse geplant. «Sowohl die Bahnhofsstrasse als auch die Bannstrasse bilden wichtige Nord-Süd-Verbindungsachsen innerhalb der Gemeinde», heisst es im Erschliessungsplan. Sie soll denn auch Egerkingen Bannstrasse, nicht mehr Widenfeld heissen.

An der Bannstrasse sind ostseitig der Abzweigung Bahnhofstrasse, auf beiden Strassenseiten, zwei Haltestellen vorgesehen. Im Gebiet Bannstrasse wird an der nordöstlichen Strassenseite zudem ein neues Trottoir errichtet. Es soll dem Langsamverkehr als Weg zur verschobenen Bushaltestelle und als Anschlussverbindung an das restliche Fussgängernetz dienen. Das Trottoir wird bis zur Neumattstrasse weitergezogen. Zwei Fussgängerstreifen inklusive Inseln stellen die Überquerung der Strasse sicher.

Für die Haltestelle Egerkingen Gäupark Kreisel wird es indes keinen Ersatz geben. Sie soll komplett aufgehoben werden.

Die neue direkte Verbindung vom Bahnhof zum Einkaufszentrum soll nicht nur als neue ÖV-Verbindung sondern auch als Weg für den Langsamverkehr dienen.

Kostenpunkt: 1,95 Millionen Franken



Die neue Erschliessung des Gäuparks kostet gemäss Finanzplan der Gemeinde Egerkingen 1,95 Millionen Franken. Davon wird die Gemeinde laut der Gemeindepräsidentin zehn Prozent bezahlen. Der Rest bezahlen die direkten Nutzer.

Der Erschliessungsplan zum geplanten ÖV-Ausbau Gäupark liegt noch bis 27. September auf der Bauverwaltung Oensingen auf. Ursprünglich war die öffentliche Auflage im November 2020 geplant. Sie sei gekoppelt an den geplanten Umbau des Gäuparks. Doch weil sich dieser verzögere, verzögere sich auch die Erschliessung. Denn man möchte gleichzeitig eröffnen. Derzeit ist laut Bartholdi geplant, dass der Umbau des Gäuparks Ende 2022 beginnt. Die Eröffnung ist für 2024 geplant. Ebenso jene für die Erschliessung.