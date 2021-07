Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der A2 in Egerkingen

Egerkingen Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der A2 Am Samstagnachmittag prallten auf der Autobahn A2 in Egerkingen drei Autos ineinander. Drei Personen wurden dabei verletzt. 18.07.2021, 12.36 Uhr

Die involvierten Autos wurden beschädigt. Bild: zvg / Kapo SO

Die drei Autos waren auf der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern unterwegs, als es in Egerkingen zum Auffahrunfall zwischen den drei Autos kam. Um 14.45 Uhr sei bei der Alarmzentrale eine entsprechende Meldung eingegangen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Sonntag.