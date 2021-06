Egerkingen Auch nach drei Wochen Regen: Badmeister schaut der Sommersaison positiv entgegen Seit Mitte Mai ist die Egerkinger Badi geöffnet. Bisher spielt das Wetter nicht so mit. Hoffnung hat Badmeister André Strub dennoch - auch, was weitere Lockerungen der Massnahmen anbelangt. Rahel Bühler 04.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aktuell dürfen sich in der Badi Egerkingen 650 Menschen zum gleichen Zeitpunkt aufhalten. Maskenpflicht gilt nur in den Innenbereichen. Bruno Kissling

Das hüfthohe Baugitter vor dem Eingang der Badi Egerkingen wirkt etwas verloren. Normalerweise regelt es die Besucherströme: Rechts des Gitters betritt man das Bad, links davon verlässt man es. Jetzt, morgens um neun, ist ausser dem Personal und den längeschwimmenden Stammgästen niemand da.

Ein Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken, einen Sprungturm, eine Rutsche, Rasenflächen, Cafe, Garderoben, total 2500 Quadratmeter. Das ist die Badi Egerkingen. Das Wasser beträgt kühle 18,5 Grad.

Jetzt, am Morgen, hat Badmeister André Strub Zeit für ein Gespräch und einen Rundgang durch seinen Arbeitsplatz. Am Nachmittag, wenn viele Kinder planschen, ist er eingespannt. Die Badi ist seit 12 Mai offen. Strub blickt auf drei schwierige Wochen zurück - zumindest wettertechnisch: «Oft mussten wir einfach abwarten.» Bereit wären sie gewesen. Aber das Wetter könne man schliesslich nicht auswählen. Bei Regen einfach schliessen ginge auch nicht: «War das Wetter am Nachmittag etwas trocken, kamen die eisernen Stammgäste halt einfach dann.»

Arbeit erleichtert

Mit der Badiöffnung kamen auch die Regeln. Zuerst galt Maskenpflicht auf ganzem Areal. Ausser, man befand sich grad im Wasser. Jetzt, mit dem neusten Lockerungsschritt vom 31. Mai gilt die Maskenpflicht in der Egerkinger Badi nur noch in Innenräumen. Dort, wo es eng werden könnte, ergänzt Strub: im Garderobengebäude, vor dem Kiosk, beim Eingang. «Die Reduktion der Maskenpflicht erleichtert meine Arbeit schon enorm», sagt der Bademeister.

Zu seinen Aufgaben gehört, die Sicherheit im Wasser sicherzustellen und die Anlage instand zu halten. Eigentlich böte das Bad Platz für 1000 Personen. Aber jeder Gast muss auf der Rasenfläche und im Schwimmerbecken zehn, im Nichtschwimmerbecken fünf Quadratmeter Platz für sich haben.

So sind im Moment nur 650 Gäste zur gleichen Zeit zugelassen. Im Schwimmerbecken schwimmt man Kreise. Tafeln signalisieren das. Wie lange die aktuellen Regeln gelten, sei ungewiss, sagt Strub. «Sie ändern sich ja immer wieder.»

Auch Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi gehört zu den Frühschwimmerinnen. Bruno Kissling

Mittlerweile haben sich zur bisherigen Schwimmerin zwei weitere Frauen ins Wasser gesellt. Eine davon ist Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. Wenn es die Arbeit zulasse, komme sie jeden morgen her, sagt sie später bei einer Tasse Latte Macchiato. Es sei erfrischend und tue einfach gut.

Schwimmerin Sandra Wagner aus Egerkingen. Bruno Kissling

Die Egerkingnerin Sandra Wagner kommt zwei- bis dreimal pro Woche zum Frühschwimmen. «Die erste Länge ist brutal kalt.» Aber man gewöhne sich daran. «Wir sind wie eine kleine Familie. Es sind immer die gleichen Frauen hier.»

Von September 2018 bis Mai 2019 wurde die Badi umgebaut. Ausschlaggebend waren Sicherheitsmängel und Alterserscheinungen der alten Anlage. Zudem habe die Schwimmbadtechnik nicht mehr den heutigen Anforderungen und Hygienevorschriften für öffentliche Bäder entsprochen. Die Gemeinde entschied sich für einen Neubau, anstatt eine ähnlich hohe Investition in eine Sanierung zu tätigen. Drei Millionen Franken hat sie für den Neubau in die Hand genommen.

Er will nicht Polizist spielen

Zurück zu Badmeister Strub, der gerade eine Wasserprobe nimmt. Trotz der verkürzten Saison sei das Jahr 2020 für die Badi kein schlechtes gewesen: «Viele Leute haben sich Saisonkarten gekauft und ihre Ferien hier verbracht.» Strub hofft für diesen Sommer auf denselben Effekt.

André Strub nimmt eine Wasserprobe. Auch das gehört zu seinen Aufgaben als Badmeister. Bruno Kissling

Vergleicht er die Regeln mit jenen, die 2020 galten, seien es die Gleichen: Abstand, Masken und bei allem eine Prise gesunder Menschenverstand.

«Wir haben hier Baderegeln. An die muss man sich halten, wenn man hierher kommen will»,

stellt er klar und ergänzt: Polizist spielen wolle er nicht. «Das ist nicht meine Aufgabe.» Sein oberstes Ziel sei es schliesslich, den Badegästen ein Vergnügen zu bereiten. «Jeder soll hier auf seine Rechnung kommen.»

Bruno Kissling