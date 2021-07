Egerkingen Altes Chalet wird voraussichtlich abgerissen – kommt dort einst das Schulhausprovisorium hin? In Egerkingen liegt das Baugesuch für den Abriss eines alten Holzhauses auf. Zunächst soll auf dem Grundstück ein Parkplatz entstehen Rahel Bühler 14.07.2021, 20.00 Uhr

Das alte Chalet in Egerkingen ist abbruchreif. Die Zukunft des Grundstücks ist noch unklar

Bruno Kissling

Seit 1936 steht am Mühlemattplatz 1 in Egerkingen ein Holzhaus. In der Gemeinde ist es unter dem Namen altes Chalet bekannt. Geht es nach den Plänen der Gemeinde, wird es nicht mehr lange dort stehen: Es befindet sich in einem schlechten Zustand und soll deshalb abgerissen werden. Ein entsprechendes Baugesuch liegt derzeit auf der Bauverwaltung in Egerkingen auf.