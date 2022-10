Dünnern Der Aussichtsturm für bessere Sicht auf Flora, Fauna und Fluss in Herbetswil ist fertig – und steht in der Kritik Knapp ein Jahr lang wurde die Dünnern bei Herbetswil revitalisiert. Teil des Projekts ist auch ein Aussichtsturm aus Holz. Über diesen ist man im Thal geteilter Meinung. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Von diesem Turm aus kann die revitalisierte Dünnern mitsamt Flora und Fauna begutachtet werden. Bruno Kissling

Seit vergangenem Herbst erhält die Dünnern bei Herbetswil ein neues Kleid. Im Zuge der Revitalisierung erhielt der Fluss mehr Platz und wurde gegen Hochwasser besser geschützt.

Stefan Freiburghaus. Bruno Kissling

Zur Revitalisierung gehört auch ein Aussichtsturm aus Holz. Er soll dazu dienen, den Besuchenden eine bessere Sicht auf den Fluss, die Flora und die Fauna zu ermöglichen. Projektleiter Stefan Freiburghaus vom Amt für Umwelt erklärt:

«Es ist allerdings nicht unsere Absicht, für jedes Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt einen Turm zu erstellen.»

Das Pendant des Turms steht übrigens an der Aare zwischen Selzach und Bellach.

Es gibt auch Kritik

Mit den Arbeiten am Turm wurde Anfang September dieses Jahres begonnen, Anfang Oktober wurden sie abgeschlossen. Der gut zehn Meter hohe Aussichtsturm wurde in der Thaler Bevölkerung jedoch mit geteilter Meinung aufgenommen: Manche rätseln über Sinn und Zweck des Turms, da man von dort oben nicht viel mehr sehen könne als vom Boden her. Auch die Kostenfrage wird gestellt.

Freiburghaus sind die kritischen Stimmen bekannt. Solche gebe es aber bei jedem Projekt. Zudem sehe die Mehrheit der Bevölkerung in der revitalisierten Dünnern einen Mehrwert für die persönliche Erholung. Besucherzahlen und Feedbacks seien denn auch sehr positiv. Im Sommer habe man trotz der niedrigen Wasserstände baden können.

So sah es vor einem Jahr an der Dünnern in Herbetswil aus. Bruno Kissling

Zum Turm seien damals keine Einsprachen eingegangen, betont der Projektleiter. «Im Moment ist der Mehrwert noch nicht erkennbar. In fünf Jahren wird der Turm nicht mehr wegzudenken sein.»

Zudem sei das Bauwerk eine Thaler Konstruktion: Das Holz stamme aus dem Bezirk, am Turm hätten zwei Holzbauer und ein Sägebetrieb gearbeitet. Die Kosten betragen 180'000 Franken und werden – wie das gesamte Projekt – von Bund und Kanton getragen.

Der Turm ist eine Thaler Konstruktion. Bruno Kissling

Kostenvoranschlag wird unterschritten

Ein Manko habe der Turm allerdings noch: Die Sicht soll gegen Osten frei werden. Einzelne Sichtschutzplatten sollen in den kommenden Tagen deswegen entfernt werden.

Die Arbeiten für die Revitalisierung wurden übrigens bereits im Juli 2022 abgeschlossen, drei Monate früher als geplant. Auch der Kostenanschlag von 3,5 Millionen Franken wird laut Freiburghaus um etwa eine Million Franken unterschritten.

