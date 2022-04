Balsthals Firmen erhalten Steuererleichterung

Im Kanton Solothurn müssen Firmen in zwei Gemeinden weniger direkte Bundessteuern bezahlen: in Breitenbach und in Balsthal. Für Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi ist das ein gutes Zeichen. Man kann die Steuererleichterung aber auch kritischer sehen.

Rahel Bühler Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr