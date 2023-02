Portrait Nach 20 Jahren in Laupersdorf: Die Seilerei Berger zieht nach Balsthal Seit zwei Jahrzehnten stellt die Seilerei Berger in Laupersdorf unter anderem Landwirtschaftsstricke her. Jüngst erhielt das Unternehmen drei neue Geschäftsleiter. Nun führt es seine Standorte zusammen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 23.02.2023, 12.00 Uhr

Remo Marbet ist seit vergangenem Jahr einer von drei Geschäftsführern bei der Seilerei Berger. Er kümmert sich um die Administration. Bruno Kissling

9.15 Uhr, die morgendliche Pause ist vorbei und die Mitarbeitenden der Seilerei Berger in Laupersdorf gehen zurück an die Arbeit. Es rattert, brummt und zischt aus dem Produktionsraum. Dort stehen überall verteilt Maschinen, die unentwegt Seile ineinander verdrehen, auf Spulen aufwickeln oder in gleich lange Stücke zuschneiden. Von der Decke hängt, an Seilen versteht sich, ein Radio, das mit Musik gegen den Maschinenlärm ankämpft.

Hier, am Hauptstandort in Laupersdorf, werden Landwirtschaftsstricke, unterschiedlich gedrehte Seile sowie Netze hergestellt. An einem weiteren Standort in Balsthal konzentriert man sich auf die Verarbeitung von armierten Seilen zu Seilspielgeräten und auf die Produktion von sogenannten PSA-Seilen; das sind Seile für die persönliche Schutzausrüstung. In Zofingen steht eine alte Seilerbahn in einem 110 Meter langen Gebäude, wo dickere Seile gefertigt werden. «Da machen wir noch Seile wie ganz früher», erklärt Remo Marbet.

Trommelseile für Tambouren

Er ist seit Ende letzten Jahres Teil der Geschäftsleitung. Der frühere Geschäftsleiter Oswald Berger hat die Führung an drei seiner ehemaligen Mitarbeiter übergeben: Simon Berger ist nun zuständig für die Montagen, Michael Gerber für die Gesamtproduktion und Remo Marbet für die Administration.

Die Nachfolgeregelung sei über mehrere Jahre vorbereitet worden, informiert Marbet. Im Grossen und Ganzen soll das Geschäft weitergeführt werden wie bisher: «Der Laden wird nicht auf den Kopf gestellt», sagt Marbet lachend. Die Hauptgeschäftsfelder mit Spielplatzgeräten, Absturzsicherungen mit Personenauffangnetzen sowie Landwirtschaftsseilen wird die Seilerei weiterführen.

Blick in die Produktionshalle. Bruno Kissling Verschiedene Spulen. Bruno Kissling Einr Näherin bei der Produktion von Anhängernetzen. Bruno Kissling Farbige Fäden. Bruno Kissling Das Unternehmen macht auch Seile für Spielgeräte. Bruno Kissling

Auch Spezialanfertigungen werden weiterhin einen grossen Teil der Produktion ausmachen. Im Winter beispielsweise produziere man oft Geisseln für den Samichlaus und nun im Februar seien Trommelseile für die Basler Tambouren an der Fasnacht gefragt, erzählt Marbet.

Dort arbeite man mit einem Seil aus Kevlar, einer synthetischen Faser, damit sich die Seile nicht ausdehnen. Der Kevlar-Kern wird dann mit zusammengedrehten Hanffasern ummantelt. Ein Trommelseil, das nur aus Hanffasern besteht, würde rasch ausleiern.

Grossteil des Umsatzes wird in der Schweiz gemacht

Die meisten der Aufträge kommen laut Marbet von Schweizer Kunden. Daher mache man auch den grössten Teil des jährlichen Umsatzes von rund 4,5 Millionen Franken im Inland.

Einige neue Ideen haben die drei langjährigen Mitarbeiter, die nun die Geschäftsführung unter sich aufteilen, aber doch: Man sehe im Bereich der technischen Seile, also Kletterseile zum Beispiel, noch einiges an Potenzial.

Die grösste Veränderung wird aber erst in den nächsten Monaten auf sie zukommen: Die Seilerei Berger hat einen Bauplatz im Industriegebiet Rumimoos in Balsthal erworben. Dort will man alle bisherigen Standorte in einem Neubau zusammenführen.

Die Seilerei Berger befindet sich seit 20 Jahren in Laupersdorf. Bruno Kissling

Wann genau mit dem Bau begonnen werden kann, wisse man noch nicht genau, sagt Marbet. Ein Vorprojekt sei bereits abgeschlossen, ein Architekturbüro habe erste Pläne unterbreitet und nun gehe es um die Feinplanung und die Finanzierung. In absehbarer Zeit wird die Seilerei Berger, die 1951 in Neuendorf gegründet wurde und 2003 nach Laupersdorf zog, wiederum umziehen – diesmal ins Nachbardorf.

