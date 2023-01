Oensingen: Fabian Gloor kandidiert als Nationalrat für die Mitte

Die Mitte Oensingen Seine Ortspartei nominiert ihn einstimmig: Fabian Gloor kandidiert als Nationalrat Die Mitte Oensingen nominiert den Oensinger Gemeindepräsidenten und Kantonsrat Fabian Gloor als Nationalrat. 09.01.2023, 10.39 Uhr

Fabian Gloor, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Oensingen. zvg

Die Mitte Oensingen nominiert Fabian Gloor einstimmig für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Gloor ist seit 2011 Mitglied des Gemeinderats Oensingen und seit 2017 Gemeindepräsident. Ebenso sitzt der 33-Jährige seit 2017 im Kantonsrat und wirkt dort als Mitglied der Finanzkommission mit. Gloor ist auch Vorstandsmitglied der Spitex Gäu und Verwaltungsrat der Oensingen-Balsthal-Bahn.

Gloor habe sich als Vorsitzender des Komitees «Pro ÖV-Anschluss Thal–Gäu–Bipperamt–Oberaargau», das sich für die optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz der Region starkmacht, und des Komitees «Ja zur Jahrhundertchance Entlastung Oensingen» überkantonal einen Namen gemacht.

Auf die Frage, warum er in den Nationalrat will, wird Fabian Gloor zitiert: «Seit 2017 darf ich mich als Gemeindepräsident von Oensingen und als Kantonsrat sehr intensiv mit zahlreichen, spannenden Herausforderungen auseinandersetzen. Dabei konnte ich meine Kompetenzen erweitern und bereits vielfach unter Beweis stellen.» Er stehe ein für eine soziale Marktwirtschaft, die Freiheit und Solidarität in einen gesunden Einklang bringe.

Dem Gebiet mehr Beachtung schenken

Das Gäu erfülle verschiedene Aufgaben im Interesse des ganzen Landes. «Als junger Mensch aus dem Gäu würde ich natürlich, wie man es sich von mir gewohnt ist, dafür sorgen, dass unser Gebiet und unser Kanton auf nationaler Ebene mehr Beachtung erhalten.»

Ihm seien die Infrastrukturprojekte ein grosses Anliegen. Es brauche den Ausbau der A1 sowie Massnahmen auf dem Kantons- und Gemeindestrassennetz. Ebenso will sich Gloor für ein starkes ÖV-Angebot einsetzen, bei dem der Anschluss des Kantons Solothurn an die grossen Zentren gewährleistet bleibe.

Am 31. Januar wird die Mitte Thal-Gäu ihre Kandidaturen für die Wahlen bekanntgeben. Am 15. März folgen die Nominierungen der Kantonalpartei.(bey)