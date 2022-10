Der Weg ist frei «Der Gäupark ist in Egerkingen und im ganzen Gäu stark verwurzelt»: Die Gemeindepräsidentin steht hinter dem Neubau Johanna Bartholdi, die Gemeindepräsidentin von Egerkingen, misst dem Einkaufszentrum Gäupark eine grosse Bedeutung für die ganze Region bei. Sie begrüsst das Neubauprojekt – für die Kritik des VCS hat sie kein Verständnis. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Der Gäupark ist sanierungsbedürftig. Patrick Lüthy

Nach zwei Jahren steht nun fest: Der Gäupark in Egerkingen darf saniert werden. Die Solothurner Sektion des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) hat ihre Einsprache gegen das Projekt zurückgezogen.

Erfreut über diese Nachricht zeigt sich Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen. «Ich begrüsse das Neubauprojekt», sagt sie. Und weiter:

«Die Anforderungen und Erwartungen der Kunden haben sich seit der Eröffnung des Gäuparks im Jahr 2000 stark verändert. Das Einkaufen muss heute auch einen gewissen Unterhaltungswert aufweisen.»

Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Bruno Kissling

Nur mit einem Neubau, so Bartholdi, könnten diese Erwartungen erfüllt werden. Das Projekt ermögliche, den Gäupark wieder als Ort des Einkaufens zu positionieren, wo die Besucherinnen und Besucher etwas Einmaliges erleben würden.

Die Gemeindepräsidentin von Egerkingen misst dem Einkaufszentrum eine grosse Bedeutung für das Dorf und die ganze Region bei: «Der Gäupark – und vor dem Jahr 2000 die Waro – sind in Egerkingen und dem ganzen Gäu stark verwurzelt und das mit Ausstrahlkraft weit in die benachbarten Kantone.» Mit dem Gäupark profitiere das ganze Gäu von umfassenden Einkaufsmöglichkeiten quasi vor der Haustür.

Die frühere Waro in Egerkingen. Das Foto wurde Ende der 1980er- oder Anfang der 1990er-Jahre aufgenommen. Bruno Kissling

Die Gemeindepräsidentin kann die Kritik des VCS nicht nachvollziehen

Der VCS monierte in seiner Einsprache vor allem den fehlenden Gestaltungsplan: Die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Gestaltungspläne seien 20 Jahre alt. Nach Ansicht des VCS hätte die heutige Situation insbesondere betreffend Verkehr, Energie und Luftreinhaltung überprüft werden müssen.

Diese Kritik könne sie nicht nachvollziehen, sagt Bartholdi: «Einerseits weil das Neubauprojekt in seinen äusseren Dimensionen genau dem bestehenden Gestaltungsplan entspricht, andererseits im Innern weniger Verkaufsflächen aufweist.»

Weiter hält die Gemeindepräsidentin fest: «Da es sich um ein Neubauprojekt handelt und nicht um die Sanierung der Hülle, sind die heutigen – viel strengeren Bauvorschriften als vor 22 Jahren – bezüglich Energie und Luftreinhaltung einzuhalten.»

«Eine attraktive und zukunftsträchtige Zone»

Der VCS will nach seinem Rückzug der Einsprache das Bauvorhaben weiterhin genau beobachten. Christof Schauwecker, Präsident des VCS Solothurn, sagte nach Bekanntgabe der Migros: «Ich erwarte den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien wie Holz und eine nachhaltige Gestaltung des Aussenraums mit einem angemessenen Grünanteil.»

Heute stelle sich wohl eher die Frage nach der Lieferbarkeit der Baumaterialien, sagt Johanna Bartholdi zu dieser Forderung. Zudem bekenne sich die Migros zur Nachhaltigkeit als Teil ihrer Kultur. Gemäss gültigem Zonenreglement der Einwohnergemeinde Egerkingen, so die Präsidentin, habe die Grünflächenziffer fünf Prozent zu betragen.

Mit der durch den Neubau besseren Anbindung des Gäuparks an den Bahnhof Egerkingen könne «eine attraktive und zukunftsträchtige Zone entstehen», so die Gemeindepräsidentin. Bruno Kissling (2019)

Der Baustart ist für das Jahr 2024 vorgesehen, 2027 soll die Eröffnung gefeiert werden können. Mit dem Neubau des Gäuparks Nord werde der Weg freigemacht für eine städtebauliche attraktive Gestaltung des Gäuparks Süd, sagt Johanna Bartholdi. Sie ist überzeugt: «Mit der ÖV-Drehscheibe am Bahnhof Egerkingen und der mit dem Neubau gleichzeitig besseren Anbindung des Gäuparks an den Bahnhof wird hier an diesem Ort eine attraktive und zukunftsträchtige Zone entstehen.»

