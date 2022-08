Wisente im Thal: Ein Besuch im Tierpark Langenberg

Der Umzug naht Das Kalb hält die Herde auf Trab: So leben die fünf Thaler Wisente im Züribiet – ihre Namen werden nicht verraten Im September werden fünf Wisente aus dem Tierpark in Langnau am Albis nach Welschenrohr ziehen. Bei einem Besuch im Züribiet haben wir uns mit den Verantwortlichen über den Umgang, das Wesen und den Transport der Wisente unterhalten. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Diese fünf Wisente (in der Mitte der Stier und das Kalb) werden im Herbst vom Tierpark Langenberg in Langnau am Albis nach Welschenrohr ziehen. Bruno Kissling

«Hoi, hoi, zeiged eu.» Tierpfleger Stefan Eichholzer steht vor einem mehrere Meter hohen Zaun im Tierpark Langenberg in Langnau am Albis (ZH). Dahinter: ein Kiesplatz, entrindete Baumstämme, ein Futtertrog. Rundherum eine Weide mit Bäumen. Dann – ein tiefes Knurren. Für Laien ein ungewohntes Geräusch. Daraufhin ein Wedeln mit dem Schwanz und aus dem Gebüsch tritt eine der Adressatinnen von Eichholzers Begrüssung hervor: eine Wisentkuh, gefolgt von drei weiteren Wisenten, überholt vom kleinsten, dem einmonatigen Kälbchen.

Martin Kilchenmann, Leiter Bereich Tiere, Tierpark Langenberg. Bruno Kissling

Diese fünf Exemplare werden im Herbst nach Welschenrohr ziehen. Ausgewählt wurden die Tiere aufgrund genetischer Merkmale, berichtet Martin Kilchenmann. Er leitet den Bereich Tiere im Zürcher Tierpark.

Das genetische Auswahlverfahren zu erklären, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Grundsätzlich geht es aber darum, die Wisente vor dem Aussterben zu bewahren. Die fünf Wisente gehören alle der sogenannten Tiefland-Kaukasus-Zuchtlinie an, sind sich aber nicht zu stark verwandt.

Eigentlich wären für das Gehege in Welschenrohr nur vier Tiere aus Langnau am Albis vorgesehen gewesen. Doch vor etwa einem Monat hat es bereits Nachwuchs gegeben. Die Tiere haben übrigens alle Namen. Verraten will sie Kilchenmann aber nicht:

«Wir möchten die Tiere nicht vermenschlichen.»

Die Namen tragen sie, damit sich die Tierpfleger über sie austauschen können und wissen, über welches Tier sie reden.

Friedliche und besonnene Tiere

Im Tierpark Langenberg steht den europäischen Bisons ein fünf Hektaren grosses Gelände zur Verfügung. Es teilt sich auf einen Hartplatz, eine Weide und ein Stück Wald auf. Nebst Elchen sind die Wisente die grössten Tiere im Park. Unter den 19 Tierarten sind auch Luchse, Wölfe oder Hirsche anzutreffen.

Wisente ernähren sich vor allem von Blättern, Rinden und Nüssen – aber auch von Gras. Bruno Kissling

Die künftige Welschenrohrer Wisentherde ist nicht die einzige dort. Eine zweite Herde mit neun Tieren weidet weiter oben. Diese bleiben im Züribiet.

Das «Welschenrohrer» Männchen ist drei Jahre alt, die Weibchen sind zwischen drei und fünf Jahre alt. Damit gelten sie alle noch als Jugendliche. Ein ausgewachsenes Weibchen kann 550 Kilogramm schwer werden. Ein Männchen 800 Kilogramm, noch wiegt der Stier schätzungsweise die Hälfte.

Die künftigen «Thaler» Wisente lassen sich aus der Nähe filmen. Bruno Kissling/Rahel Bühler

Wisente seien besonnene, friedliche Tiere. Einfach so auf einen Menschen losgehen, würden sie nie, sagt Kilchenmann. Aber schreckhaft seien sie. Vor allem Unbekanntes flösse ihnen Angst ein. Sie fressen vor allem Blätter, Rinden und Nüsse. Dazu komme noch Gras. Die Tierpfleger verteilen zudem ab und an Kraftfutter.

Ansonsten mischen sich die Pfleger nicht ins Leben der Wisente – es besteht vor allem aus Fressen und Wiederkäuen – ein. Der natürliche Rhythmus soll so weit wie möglich erhalten werden, so der Bereichsleiter Tiere.

Das Kalb hält die Herde auf Trab

Stefan Eichholzer. Bruno Kissling

Dann lässt Eichholzer die Tiere vom Hartplatz auf die Weide hinaus. Während die älteren Tiere gemächlich vor sich hintrotten, springt das Kälbchen aufgeregt hin und her. Kilchenmann:

«Mit dem Kalb werden aber auch die Älteren etwas aktiver.»

Es halte sie auf Trab. Siehe da: Der Stier springt mit. Trotz der 400 Kilogramm ist er erstaunlich schnell.

Das Kalb hält die Herde auf Trab. Bruno Kissling

Kilchenmann vergleicht die Wisente mit Kühen. Zum Beispiel was das Wiederkäuen oder die Verteidigung anbelangt: Wisente bilden einen Kreis, mit den Schwächsten im Zentrum. Auch die Bindung zwischen Mutter und ihrem Kalb sei sehr stark. Deshalb empfehle es sich auch nicht, dazwischenzugehen – genau wie bei Kühen.

Als Nächstes sorgt für einmal nicht das Kalb für Aufsehen, sondern der Stier: Er wälzt sich mit einer Seite auf dem Boden. Kilchenmann nennt das Sandbaden.

Der Stier wälzt sich im Sand. Der Fachmann nennt das Sandbaden. Bruno Kissling

In Welschenrohr wird diesen Monat der Zaun fertiggestellt. Man hat ihn übrigens in Langenberg abgeschaut. Dort stehen teilweise die gleichen Exemplare.

Als Nächstes steht damit nun der Transport der Tiere an. Kilchenmann möchte das Datum nicht verraten: Ein solcher Umzug ist Stress für die Tiere. Da sollen möglichst wenig Leute dabei sein. Und Otto Holzgang, der Leiter des Thaler Projekts, ergänzt auf Anfrage, dass die Tiere «im Verlauf des Septembers» umziehen werden.

Chronologie

2015

Die Idee von Wisenten im Thal kommt auf. Der Plan der Wisentgruppe Schweiz: herausfinden, ob Wisente im Thal tragbar sind. Während zweier Jahre sollten 15 bis 20 Tiere in einem Schaugehege auf der Sollmatt in Welschenrohr leben. Dann soll der elektrische Zaun entfernt und die Tiere ausgewildert werden. Der Versuch soll zehn Jahre dauern.

2017

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Der Verein Wisent Thal wird gegründet. Präsident ist Stefan Müller-Altermatt. Im Juni gibt es eine Informationsveranstaltung. Dort stellen sich Politiker, Bauern und Jäger gegen das Projekt. Ihre Bedenken: Der Wisent habe keinen Platz im Thal, würde in den Wäldern nicht genügend Nahrung finden und sich deshalb an den Feldern der Bauern bedienen. Vor allem Edgar Kupper setzt sich gegen das Projekt ein.

2018

2018 gibt es wegen des heftigen Widerstands mehrere Projektänderungen: Zuerst soll nur das Schaugehege vergrössert werden. Dann soll die Zeit in diesem Gehege nicht zwei, sondern fünf Jahre dauern. Im Oktober ist die Auswilderung endgültig vom Tisch.

2019

Nach einem Eklat wird der erste Projektleiter im Januar entlassen. Sein Nachfolger wird Otto Holzgang. Im Januar gibt der Verein Wisent im Thal das Baugesuch für den Zaun ein. Daraufhin gibt es mehrere Beschwerden. Nebst der Bewilligung der kommunalen Behörde braucht das Projekt auch jene des Bau- und Justizdepartements, weil man ausserhalb der Bauzone baut.

2020

Das Bau- und Justizdepartement lehnt sämtliche Beschwerden ab. Ende Jahr wird klar: Die Beschwerdeführer ziehen die Beschwerden vors Verwaltungsgericht.

2021

Im März liegt der Entscheid des Verwaltungsgerichts vor. Es bewilligt den Versuch. Im April ziehen die Gegner vor Bundesgericht.

2022

Im März bewilligt auch das Bundesgericht den Versuch. Der Bau des Zauns beginnt im Frühsommer. Er umzäunt ein Gehege von 50 Hektaren, nach zwei Jahren wird es auf 100 Hektaren erweitert.

Edgar Kupper. zvg

Das Gebiet erstreckt sich von Welschenrohr Richtung Balmberg, ist öffentlich zugänglich und durch Forststrassen erschlossen, Wanderwege gibt es keine. Das Gelände ist teilweise steil. Der Zaun wird eineinhalb Meter hoch und besteht aus zwei unterschiedlichen Typen, um den einheimischen Wildwechsel möglichst nicht zu beeinträchtigen.

Während die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern zwischenzeitlich stark verhärtet waren, scheint sich die Lage nun etwas beruhigt zu haben. Edgar Kupper sagte im «Regionaljournal Aargau-Solothurn»: «Wenn man vor Bundesgericht war, gibt es keinen Weg mehr, das Projekt für die nächsten fünf Jahre zu verhindern.» Aber ihm sei wichtig, dass der Versuch richtig durchgeführt werde.

