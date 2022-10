Denkmalserie Mühle Egerkingen: 1970 wurde hier das letzte Mehl gemahlen In einer Serie spüren wir den Denkmälern im Thal und Gäu nach. Teil zwölf widmet sich der Geschichte der Mühle in Egerkingen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Nach der Dünnernkorrektion von 1933 bis 1944 wurde der Mühle in Egerkingen die Wasserkraft entzogen und durch Elektrizität ersetzt. Bruno Kissling

Die erste Erwähnung einer Mühle in Egerkingen stammt aus dem Jahr 1385. Damals wurde in einem Ehevertrag des Ritters Hug von Falkenstein vermerkt, dass er bei seinem Ableben den halben Teil dieser Mühle seiner Frau vermacht. Später wird eine Mühle in Egerkingen noch einige Male beschrieben.

Um 1540 wird ein Diebold Rauber als Müller erwähnt, doch erst im Jahr 1606 beschliesst der Rat zu Solothurn, dessen Nachfahren Urs Rauber den Bau eines Steinhauses zu bewilligen. Am Türsturz des imposanten Steinbaus ist die Jahreszahl 1614 zu lesen. So ein Bau dauerte also seine Zeit. Erbaut wurde das Haus «im typisch gotisch-barocken Mischstil eines Gäuerhauses», schreibt Gottlieb Lörtscher im Büchlein «Kunstführer Kanton Solothurn» aus dem Jahr 1975.

1985 hat die Einwohnergemeinde Egerkingen die Liegenschaft gekauft

Lokalhistoriker Guido von Arx erzählt in seinem Buch zur Geschichte von Egerkingen die weitere Geschichte des Hauses:

«1689 kaufte Hans Georg Hammer aus Langendorf, der auf der Mühle von Rickenbach arbeitete, die Egerkinger Mühle. Sein Sohn Urs Hammer ist der Erbauer des Stöckli.»

Nach 150 Jahren geht die Ära der Hammer-Müller zu Ende, denn im Februar 1839 ersteigerte Johann Remund aus Riedholz die Liegenschaft. Ab da änderten die Besitzverhältnisse in rascher Folge. Schliesslich wurde nach der Dünnernkorrektion von 1933 bis 1944 der Mühle die Wasserkraft entzogen und durch Elektrizität ersetzt. Der letzte Müller von Egerkingen war Ernst Häfely. Nach seinem Tod 1970 stand die Mühle still.

Die drei alten Mühlsteine, die heute noch vor dem markanten Gebäude zu sehen sind, standen über viele Jahre im Einsatz. Auf einer Fotografie, die im erwähnten Geschichtsbuch zu sehen ist, erkennt man diese riesigen Mühlsteine in ihrer Konstruktion.

1985 kaufte die Einwohnergemeinde Egerkingen die markante Liegenschaft. Sie wurde fachmännisch restauriert und saniert und wird seit 1991 von den Behörden für deren Sitzungen benutzt. Die Räume können auch von Vereinen, Firmen und Privaten gemietet werden. Zur Alten Mühle gehört ein französischer Garten.

