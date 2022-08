Denkmal-Serie: der Eisenhammer in Aedermannsdorf

Denkmal-Serie: Teil sieben Eine Plakette, die auf eine grosse Geschichte verweis In einer Serie spüren wir den Gedenkstätten und Denkmälern im Thal und Gäu nach. Teil sieben: Der Eisenhammer. Fränzi Zwahlen 29.08.2022, 05.00 Uhr

Das Familienwappen der Nussbaumer aus dem Jahr 1733 ist im ehemaligen Gasthof Eisenhammer in Aedermannsdorf zu sehen. Frb

Auf der südlichen Seite der Thalstrasse auf Gemeindegebiet von Aedermannsdorf, an der alten Landstrasse, befinden sich die ehemaligen Liegenschaften der Aedermannsdörfer Keramikfabrik. Hier eröffnete Ludwig von Roll 1797 die Fayencemanufaktur, eine Tonwarenfabrik. Heute wird dort kein Geschirr mehr hergestellt, das Gelände ist von einem Recyclingbetrieb übernommen. Doch noch sind auf dem Gelände Gebäude - die ältesten stammen aus dem 17. Jahrhundert - zu sehen, zum Teil auch noch in fast ursprünglichen Zustand. Eines dieser Gebäude ist die ehemalige Wirtschaft «Zum Eisenhammer».

Die älteste Taverne in Aedermannsdorf

Es soll sich, so schreibt Historiker Albert Vogt in seinem Buch «700 Jahre Aedermannsdorf», um die älteste Wirtschaft von Aedermanndorf handeln. «Die erste Taverne in Aedermannsdorf war der Eisenhammer, dem 1821 auf Betreiben des Ludwig von Roll das Tavernenrecht zugesprochen wurde», so der Historiker. Über dem Türeingang ist eine Plakette der ehemaligen Besitzer eingelassen.

Sie zeigt die Jahreszahl 1733 zusammen mit dem Familienwappen der Nussbaumer. Das Haus war also beim Bau noch keine Taverne. Die Familie Nussbaumer war zu Beginn des 18. Jahrhunderts Eigentümer des sogenannten «Schmelzigut», ein Landstrich entlang der Dünnern zwischen Matzendorf und Herbetswil. 1734, also ein Jahr nach dem Hausbau, teilte die Familie ihr Land in das Vordere und das Hintere Schmelzigut auf. Um 1753 waren in der damals betriebenen Hammerschmiede des Jakob Nussbaumer vier und bei Peter Nussbaumer drei fremde Fachleute angestellt.

Nach weiteren Besitzerwechsel dieser Landgüter und Gebäude übernahm 1810 Ludwig von Roll und begann mit einem Hochofen sein noch junges Unternehmen auf breitere Beine zu stellen. 1812 baute er - nach Gänsbrunnen - einen zweiten Hochofen in der Klus. 1841 wurde der Standort Aedermannsdorf von von Roll aufgegeben.

Kein Messwein mehr für die Matzendorfer Kirche

Zurück zum ersten Tavernenbetrieb ab 1821. Damals war mit dem Tavernenrecht das Recht verbunden, warme Speisen zu servieren und Gäste übernachten zu lassen. Mit der Eröffnung der Taverne Eisenhammer waren die übrigen Thaler Wirte gar nicht einverstanden, schreibt Historiker Vogt. «Aus Ärger über die Erteilung des Tavernenrechts weigerte sich die Wirtin des Sternen in Matzendorf, den Messwein für die Gottesdienste der Matzendorfer Kirche weiterhin alleine zu spendieren.»

Originell ist auch, wie es zur Gründung der zweiten Aedermanndörfer Wirtschaft, dem «Schlüssel» kam. Anscheinend konnte eine Familie Bobst 1833 einen Lotteriegewinn erzielen, und baute mit dieser Summe das Haus mit der Wirtschaft.

Quelle: Vogt, Albert, «700 Jahre Aedermannsdorf 1308-2008».