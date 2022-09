Räuber Hotzenplotz-Film: Premiere in Balsthal

«De Räuber Hotzenplotz»-Film Vorpremiere am Wochenende: Wieviel Balsthal steckt im neuen Räuber Hotzenplotz-Film? Balsthal und besonders die Ruine Neu Falkenstein sind wichtige Filmkulissen im neuen Räuber Hotzenplotz-Film. Noch vor dem offiziellen Kinostart findet am Samstag die Vorpremiere im Lindenpark statt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

«De Räuber Hotzenplotz» , gedreht in Balsthaler Wäldern. The Walt Disney Company Switzerland

Die Aufregung war gross im Juni letzten Jahres, als es plötzlich hiess, auf der Ruine Neu Falkenstein und in den Wäldern von Balsthal wird ein neuer Räuber Hotzenplotz-Film gedreht. Und zwar keine Billig-Produktion mit Laien-Darstellern, sondern eine Weltproduktion von Machern aus der ersten Film-Liga.

Jetzt ist der Film herausgekommen und konnte schon am Zurich Film Festival gezeigt werden. Der offizielle Filmstart ist für den 6. Oktober vorgesehen und noch vorher, ab dem 1. Oktober kann er als Vorpremiere in Balsthal, im neu eröffneten GAG Lindenpark der einheimischen Bevölkerung gezeigt werden (weitere Informationen am Schluss des Artikels).

Plakat zum Film «De Räuber Hotzenplotz». PD

Hotzenplotz mit Balsthaler Touch

Und so fragt sich: Wieviel Balsthal ist im neuen Hotzenplotz-film zu sehen? Hat sich der Aufwand gelohnt und wie ist es, seine Heimat in einem Kinderfilm wieder zu sehen? Die Antwort: Die Hoffnungen haben sich erfüllt, denn vor allem im zweiten und dritten Teil das Films sind die Balsthaler Drehorte sehr präsent und oft zu sehen.

Besonders die Ruine Neu Falkenstein mit dem zugegebenermassen etwas in die Höhe gewachsenen Turm und die Umgebung drum herum, der Oberberg, der Farisberg, die Holzfluh sind nach dem ersten Film-Drittel immer wieder Hauptmotive. Und für das geübte Auge sind die felsigen Landschaften im Gebiet Erzmatt südlich des Zimmerplatzes mehrmals erkennbar.

Die Ruine Neu Falkenstein wird zur Behausung von Zauberer Zwackelmann. Filmstill/The Walt Disney Company Switzerland

Der Film präsentiert also Balsthal und die Region im besten Licht. Das Film-Resultat nun so zu sehen, ist umso erstaunlich, als dass die Wetterbedingungen während der Dreharbeiten in Balsthal alles andere als ideal waren. Es regnete teils stundenlang, sodass die geplanten Szenen immer wieder verschoben werden mussten.

Die Fee Amaryllis auf den Balsthaler Jura-Höhen. Im Hintergund die Holzfluh. The Walt Disney Company Switzerland

Positive Wirkung auf die Thaler Bevölkerung

Bei den Dreharbeiten haben der Schlossverein Falkenstein und der Naturpark Thal mitgeholfen den Filmevent zu organisieren. Beide Institutionen erhoffen sich mit dem Film vor allem eine positive Wirkung für die Bewohner der Region.

Filmregisseur Michael Krummenacher aus Schwyz. Manuela Jans-Koch

Regie beim neuen Hotzenplotz-Film führte der Innerschweizer Michael Krummenacher. Der deutsche Schauspieler Nicholas Ofczarek ist in der Titelrolle zu sehen und Hedi Kriegeskotte, August Diehl, Christiane Paul, Olli Dittrich und Luna Wedler stellen weiteren Rollen dar. Das Drehbuch von Matthias Pacht basiert natürlich auf dem gleichnamigen Roman von Otfried Preussler aus dem Jahr 1962.

Es handelt sich nicht um die erste Hotzenplotz-Verfilmung. Sehr bekannt ist jene aus dem Jahr 1974 mit Gerd Fröbe als Hotzenplotz, Josef Meinrad als Zwackelmann und Lina Carstens als Grossmutter. Eine weitere Verfilmung gab es im Jahr 2006 mit Armin Rohde als Hotzenplotz und Rufus Beck als Zwackelmann. Nebst dem Drehort in Balsthal fanden auch Dreharbeiten in Bayern, Sachsen-Anhalt und in Thüringen statt.

Der Trailer zum Hotzenplotz-Film. Youtube/Disney Schweiz

Film-Aufführungen sind via Homepage Schlossverein Falkenstein buchbar. Sie finden im GAG Lindenpark Balsthal wie folgt statt:

Samstag, 1.10.2022

16.00 Familienshow und 20.00 Abendshow

Sonntag, 2.10.2022

16.00 Familienshow und 20.00 Abendshow

Mittwoch, 5.10.2022

16.00 Familienshow und 20.00 Abendshow

Samstag, 8.10.2022

16.00 Familienshow und 20.00 Abendshow

