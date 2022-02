Das Gäu wächst Wegen boomenden Schülerzahlen: Jede Gemeinde im Gäu hat seit 2017 ein neues Schulhaus gebaut oder hat es noch vor Kestenholz, Oensingen und Niederbuchsiten sind schon fertig, Oberbuchsiten im Endspurt, Neuendorf hat gerade angefangen. Die Rede ist vom Bau neuer Schulhäuser. Jede Gemeinde im Gäu hat sich in den vergangenen Jahren damit beschäftigt. Der Auslöser: steigende Schülerzahlen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis

Das Gäu wächst. 2020 wohnten im Bezirk 22’136 Menschen. Ein Jahr zuvor 21’724 Menschen. Damit auch die Zahlen der Kinder, die in den Gemeinden zur Schule gehen. 2016 waren es 2303 Schülerinnen und Schüler. 2021 bereits 2498. Tendenz: steigend. Das zeigen Zahlen des kantonalen Volksschulamts.

Jede Gemeinde rechnet über kurz oder lang mit mehr Schülern. Und die müssen irgendwo unterrichtet werden. Deshalb haben sich alle Gemeinden im Gäu in den vergangenen fünf Jahren mit dem Neu- oder Umbau eines Schulhauses beschäftigt. Die Übersicht:

Alles anzeigen

Abgeschlossen

Das 2017 fertiggestellte Schulhaus in Kestenholz. Bruno Kissling

Kestenholz hat 2017 ein neues Schulhaus gebaut. Kostenpunkt: 8,3 Millionen Franken. 7,35 Millionen Franken davon entfallen auf den Schulhausneubau, die Umgebungsarbeiten und die Umbauarbeiten im alten Schulhaus sowie die als Schulzimmer genutzten Container. Die Erschliessung der auf der Ostseite der Schulanlage angelegten Joseph-Joachim-Strasse schlägt mit 780'000 Franken zu Buche.

Im alten Schulhaus entstanden nach dem Umzug ein Lehrerzimmer, ein Schulleitungsraum, ein Musikschulzimmer sowie eine Bibliothek. Schaut man auf die Schülerzahlen in Kestenholz, ist ein leichter Rückgang in den vergangenen fünf Jahren zu verzeichnen: 2016 waren es 171 Kinder, 2021 155.

2018 wurde ein Teil des Schulhauses in Härkingen umgebaut. Bruno Kissling

In Härkingen besuchten 2021 139 Kinder die Primarschule. Das sind neun mehr als fünf Jahre zuvor. In der Zwischenzeit wurde das Schulhaus zum Teil umgebaut: Im Sommer 2018 wurde der Werkraum vergrössert und die Bibliothek verkleinert, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen. Dafür war im Budget 2018 ein Kredit von 100'000 Franken vorgesehen. Am Ende kostete der Umbau nur 60'000 Franken.

2019 wurde der neuste Teil des Schulhauses Oberdorf in Oensingen eingeweiht. Bruno Kissling

Ebenfalls bereits beendet ist die Erweiterung des Schulhauses Oberdorf in Oensingen: Von Februar 2018 bis Mai 2019 wurde es errichtet.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist Oensingen um über 2000 Personen auf rund 6500 Einwohner angewachsen. Dieser starke Anstieg führte dazu, dass die Infrastruktur im Schulbereich an ihre Grenzen – und darüber hinaus – stiess. So musste Oensingen in der Vergangenheit einen Teil des Primarschulunterrichts in Provisorien abhalten.

Die Bevölkerung hiess den Kredit von 10,8 Millionen Franken für das Projekt an einer Urnenabstimmung im Februar 2016 mit einem Stimmenanteil von 70 Prozent gut. 2021 besuchten 526 Schülerinnen und Schüler die Primarschule. Dazu kommen 197 Schüler der Sekundarschule.

2021 wurde das umgebaute Schulhaus in Niederbuchsiten fertiggestellt. Patrick Lüthy

2017 beantragte die Schulleitung in Niederbuchsiten zum ersten Mal zusätzlichen Schulraum. Seit 2021 hat sie ihn: Im Oktober des vergangenen Jahres wurde der Ausbau des bestehenden Schulhauses eingeweiht.

Im November 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung den Kredit von 5,5 Millionen Franken für das Bauvorhaben. Im Mai 2020 begann die Sanierung. Durch die Erweiterung erhielt das bestehende Schulhaus je zwei neue Klassen- und Halbklassenzimmer. Die Kosten beliefen sich nach dem Ende der Arbeiten auf 5,9 Millionen Franken. Das Schülerwachstum in den vergangenen fünf Jahren ist mit sieben zusätzlichen Schülern nur minimal.

Im Bau

Derzeit findet in Oberbuchsiten der Umzug in den neuen Schulhausteil (rechts) statt. Bruno Kissling

In diesen Tagen wird der Anbau des Schulhauses Steinmatt in Oberbuchsiten bezogen. Fertiggestellt wurde er letztes Jahr. Nötig war der Ausbau, weil auch in Oberbuchsiten die Schülerzahlen steigen. Oder steigen sollen. Der Blick auf die vergangenen fünf Jahren zeigt, dass es hier einen Abwärtstrend zu verzeichnen gilt von 186 auf 172 Schülerinnen und Schüler.

So soll der Neubau der Kreisschule Gäu in Neuendorf einst aussehen. zvg

Ende der vergangenen Woche fand der Spatenstich für das zweite Gebäude der Kreisschule Gäu in Neuendorf statt. Dem Projekt geht eine dreijährige Planungsphase voran. Damals wurde klar, dass Neuendorf ab Sommer 2023 Platz für acht weitere Klassen benötigt.

Hier zeigt der Blick auf die Zahlen auch eine steigende Tendenz: 2016 besuchten die Sekundarschule noch 421 Teenager, 2021 sind es 424. Sobald der Neubau fertig ist – das soll 2023 sein –, wird die Zahl ansteigen: Denn ab dann hat die Kreisschule nur noch einen Standort, den in Neuendorf. Ist das neue Schulhaus eingeweiht, werden dort um 500 Schüler zur Schule gehen.

Zu stehen kommt der Neubau südlich des bestehenden Schulhauses Carpe Diem, an der Chäsistrasse. Das bestehende Schulhaus wird durch einen unterirdischen Gang mit dem Neuen verbunden. Der Neubau wird ein Unter-, ein Erd- und zwei Obergeschosse enthalten.

In Planung

In Egerkingen haben die Stimmberechtigten an der letzten Gemeindeversammlung einen Kredit von 1,15 Millionen Franken für das neue Schulhaus Mühlematt genehmigt. Noch vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Planungskredit abgelehnt. Die Stimmberechtigten damals waren nicht einverstanden mit dem roten Platz als Standort für das neue Schulhaus. Wo das neue Schulhaus hinkommt, ist noch unklar. Mit im Rennen ist das Gelände Neumatten.

Alles anzeigen

Auch Wolfwil kämpft mit den zunehmenden Schülerzahlen. Ein Grund, wieso in Neuendorf ein zweites Gebäude für die Kreisschule entsteht, ist die Auflösung des Standorts Wolfwil. Die Gemeinde braucht die Räume für die Primarschule. Wie die Pläne für die leer werdenden Räume aussehen, ist noch unklar. Im Moment arbeite eine Arbeitsgruppe an der künftigen Organisation. Man erwarte im Schuljahr 2022/2023 den Höchststand der Schülerzahlen, berichtet Gemeindepräsident Georg Lindemann.

Als Vergleich: Die Schülerzahlen im Thal Die Schülerzahlen im Thal sind im Vergleich zum Gäu in den vergangenen fünf Jahren relativ stabil geblieben: 2016 besuchten 1688 Schülerinnen und Schüler die Primarschulen. Fünf Jahre später, 2021, waren es mit 1691 kaum mehr. Das neueste Schulhaus hat Matzendorf: 2009 wurde in der Gemeinde der zweite Standort der Kreisschule Thal errichtet. 2021 wurden zudem die Schulhäuser Rank in Mümliswil sowie Linden in Laupersdorf saniert. (rab)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen