«Concert Band» Eine neue Formation: Die beiden Musikgesellschaften Oensingen und Kestenholz gehen gemeinsame Wege Im Kampf gegen den Mitgliederschwund haben sich die Musikvereine aus Kestenholz und Oensingen etwas überlegt: Gemeinsam mit einem Teil des Jugendensembles musizieren die Mitglieder nun als Concert Band Oensingen-Kestenholz. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dirigent Roger Meier bei der Probe mit der Concert Band Oensingen-Kestenholz. Bild: Bruno Kissling

«Wir waren alle geflasht.» Mit Begeisterung erzählt Andy Winiger, Präsident der Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz, von der ersten gemeinsamen Probe mit der Musikgesellschaft Oensingen und einem Teil der Young Concert Band Oensingen Kestenholz. Aus drei wird eins, die Formation nennt sich Concert Band Oensingen-Kestenholz.

Am 22. Februar sind die rund sechzig Musikantinnen und Musikanten erstmals im Bienkensaal in Oensingen zusammengekommen. Jeden Mittwoch proben die Mitglieder der drei Vereine nun gemeinsam. Es handelt sich aber nicht um eine Fusion, die Vereine musizieren lediglich zusammen. Für den 27. Mai ist bereits ein erstes Konzert angesetzt. Am Dirigentenpult steht Roger Meier, er leitet auch die Young Concert Band.

Die Formation zählt rund sechzig Musikantinnen und Musikanten. Bruno Kissling

Bei einem Kaffee erzählen Andy Winiger, Roger Meier und Pia Bongni von der MG Oensingen vom gemeinsamen Projekt. Die Idee hätten sie schon länger im Hinterkopf gehabt. «Wir wollen die Musik in unseren Dörfern nicht sterben lassen», sagt Andy Winiger.

Der Mitgliederschwund habe sich in den vergangenen Jahren zugespitzt, Corona habe die Situation zusätzlich verschärft. Bereits seit 2017 musiziert die Eintracht Kestenholz in einer Spielgemeinschaft mit der Konkordia Oberbuchsiten, doch: «Es macht keinen Spass, mit nur zwölf Nasen zu proben», so Winiger.

Geniessen die gemeinsamen Proben: Pia Bongni, Andy Winiger und Roger Meier. Bild: Bruno Kissling

Da Oensingen und Kestenholz eine gemeinsame Musikschule betreiben und die Nachwuchsensembles zusammen proben, sei die Zusammenarbeit der beiden Musikvereine naheliegend gewesen.

Den Mitgliedern die Angst nehmen

Doch bei einigen Mitgliedern hätten sie Überzeugungsarbeit leisten müssen. «Manche redeten direkt von einer Fusion, und es gab Bedenken, dass unsere Vereinsstrukturen aufgelöst werden», so Winiger. Gerade bei älteren Musikanten hat zum Beispiel das Veteranenwesen mit seinen Ehrungen noch einen hohen Stellenwert.

«Wir konnten sie beruhigen», sagt Pia Bongni. Das gemeinsame Musizieren stehe im Vordergrund, eine Fusion sei kein Thema. Und nach der «flashigen» ersten Probe habe dann auch der letzte Kritiker ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt.

Dirigent Roger Meier zählt auf die Disziplin der Mitglieder: Zwei Stunden lang sollen sie sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Es sei streng, mit der neuen Formation etwas zu erarbeiten, doch es mache grossen Spass. «Beim ersten Choral hat es mir fast die Schuhe ausgezogen, so schräg hat es getönt», erzählt er mit einem Lachen. Doch nach nur zwanzig Minuten seien schon grosse Fortschritte zu hören gewesen.

Die jungen Musikantinnen und Musikanten halten

Die Krux an der Situation der beiden Vereine: Was den Nachwuchs angeht, seien sie eigentlich bestens aufgestellt. Das gemeinsame Jugendensemble Young Concert Band zählt rund fünfzig Mitglieder. Doch es harzt beim Übertritt zu den «Grossen».

Dirigent Roger Meier bedauert:

«Die Jungen können bis 22 in der Jugendband spielen – und dann sind sie weg.»

Nun spielen rund zwanzig Mitglieder der Young Concert Band, die älter als 15 sind, ebenfalls in der neuen Formation mit. «Wir hoffen, dass wir sie so halten können», sagt Meier.

Er widerspricht der Annahme, dass sich junge Menschen heute nicht mehr in einem Verein engagieren wollen. «Sie machen es einfach anders als wir früher.» Doch man müsse sie machen lassen. Das sehe er auch bei der Young Concert Band und nun bei der Neuformation. Pia Bongni bestätigt: «Die Jungen erfüllen ihre Jöbli im Verein.»

Ein breites Repertoire

Die Besetzung der Grossformation sei ideal. «Das ist nicht selbstverständlich, wenn drei Vereine zusammenkommen», so Meier. Einzig ein Tubaspieler fehlt derzeit, und speziellere Instrumente wie Oboe und Fagott sind nicht besetzt. «Neue Musikantinnen und Musikanten sind jederzeit willkommen, wir stehen allen offen», sagt Winiger.

Gespielt wird ein breites Spektrum an Blasmusik, von klassischen Werken bis zu Pop/Rock ist alles dabei. «Es soll Spass bereiten», sagt Dirigent Roger Meier.

Auch Rock und Pop wird gespielt, wie der Lady Gaga Dance Mix. Bild: Bruno Kissling

Nach dem Konzert im Mai will die Formation im Sommer am Musiktag in Kappel teilnehmen. Vorerst in der 3. Stärkeklasse Harmonie. Roger Meier kann sich aber durchaus vorstellen, bald an der 2. Klasse «zu kratzen», wie er es nennt.

Ohnehin denkt er bereits über den jetzigen Projektcharakter hinaus: «So, wie wir gestartet sind, kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas Langfristiges wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen