Comiczeichner Franz Zumstein zeichnet Fliegercomic in Englisch

Comics aus Balsthal Comiczeichner Franz Zumstein kreiert eine neue Fliegergeschichte – jetzt auch auf Englisch Der Balsthaler Comiczeichner hat ein neues Projekt am laufen. Es heisst «Tamed Gods», «Gezähmte Götter», und wird diesmal mit Crowdfunding finanziert und realisiert. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Franz Zumstein arbeitet am Titelblatt seines neuesten Comics «Tamed Gods» – «Gezähmte Götter». Bruno Kissling

In Franz Zumsteins Atelier am Hasenweg in Balsthal ist man von Fliegermodellen und Fliegerzeichnungen umgeben. «Es ist das, was ich gerne zeichne: Fliegermodelle aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges», sagt er. Und derzeit ist er an Zeichnungen seines neuesten Comicprojektes. Es hat den Titel «Tamed Gods», was soviel wie «gezähmte Götter» heisst. Dass diese neue Comicreihe mit einem englischsprachigen Titel aufwartet, hat ganz bestimmte Gründe.

Zumstein erklärt: «In meiner Social-Media-Community wurde ich immer wieder darauf hingewiesen, dass es doch schade sei, dass meine Comics lediglich in Deutsch und Französisch erhältlich sind; Englisch fehle doch. Tatsächlich habe ich immer mehr Follower, die mir in Englisch schreiben. Und so sagte ich mir: das nächste Comic wird neben Deutsch auch auf Englisch erscheinen.»

Franz Zumstein in seinem Atelier. Bruno Kissling

Der Zufall kam zu Hilfe

Doch so einfach war es dann doch nicht, diesen Entschluss umzusetzen. «Denn mein Englisch ist einfach zu wenig gut, um die Story, die ich mir ausgedacht habe, adäquat zu übersetzen.» Doch da kam ihm der Zufall zu Hilfe. Der Schwiegersohn einer guten Nachbarin ist Amerikaner und lebt seit vielen Jahren als Grafikdesigner in der Schweiz.

«Ihn, Eric Price, lernte ich bei einem ungezwungenen Apéro kennen. Ich erzählte ihm, was ich vorhatte – und er war sofort begeistert.» Er erklärte sich bereit, die Gesprächsblasen seiner Fliegerstory ins Englische zu übersetzen und Zumstein auch bei der Promotion des neuen Vorhabens in Englisch behilflich zu sein. Und so kam das Projekt zum Laufen.

Absturz während des Luftkampfes

Und die Geschichte? «Das Ganze spielt in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, im Pazifikkrieg zwischen Amerikanern und Japanern. Bei einem Luftkampf stürzen zwei Flieger dieser verfeindeten Lager auf einer Insel in Papua-Neuguinea ab und müssen sich dann gemeinsam durch die Wildnis kämpfen.»

Mehr will Zumstein noch nicht verraten, nur soviel: Die Geschichte basiert auf Memoiren eines japanischen Kampffliegers. Um sich in die Mentalität seiner Protagonisten hineinzuversetzen und die Story perfekt zeichnen zu können, beschäftigt sich Zumstein derzeit intensiv mit der japanischen Kultur, insbesondere der Samurai-Ehre.

Der Balsthaler Zeichner plant den Comicband «Tamed Gods». Bruno Kissling

Finanzierung zum ersten Mal via Crowdfunding

Derzeit geht es aber erst einmal darum, das ganze Comicprojekt «zum Fliegen» zu bringen. Der Zeichner sagt:

«Es ist geplant, dass die Story Episode nach Episode, Heft für Heft erscheinen wird. Zunächst müssen wir jetzt die Finanzierung für das erste Heft auf die Beine stellen.»

Dies geschieht via Crowdfunding mit der Unterstützung der Internetplattform «wemakeit».

Die Werke von Zumstein erschienen bisher auf Deutsch und Französisch. HR. Aeschbacher

«In den nächsten Tagen startet die Aktion, die dann zwischen 30 und 45 Tagen laufen wird», so Zumstein. Rund 12'000 Franken müssten in dieser Zeit generiert werden, um mit dem ersten Heft starten zu können. Heute ist es auch für Comiczeichner schwierig geworden, einen Verleger zu finden. «Deshalb starte ich jetzt zum ersten Mal diese Finanzierungsvariante», so der Zeichner.

Wer nun also in den nächsten Tagen auf die «wemakeit»-Seite geht, kann Zumsteins Comicprojekt noch besser kennen lernen. «Ab 25 Franken kann gespendet werden. Je nach Höhe der Spende, werden auch Geschenke abgegeben», sagt Zumstein.

