Fabio Landert und weitere an Comedy Night des FC Härkingen

Comedy-Stars in Härkingen Fabio Landert und weitere: Die sechste Comedy Night verspricht tiefgründigen Schweizer Humor Am Samstag, 29. Oktober, führt der FC Härkingen die nächste Ausgabe des beliebten Unterhaltungsabends mit Schweizer Comedians durch. Diesmal gibt es vier Könner zu bewundern. 05.10.2022, 05.00 Uhr

Härkingen, das Dorf mit der Mehrzweckhalle in der Mitte. Hier startet die sechste Comedy NIght am 29. Oktober. Bruno Kissling

Die sechste Auflage der beliebten Comedy Night des FC Härkingen steht an. Die Veranstaltung findet am 29. Oktober statt und um 18 Uhr werden die Türen in der oberen Halle der Mehrzweckhalle in Härkingen geöffnet. Das Comedyprogramm beginnt um 18.45 Uhr.

Das Konzept der vergangenen Jahre wird beibehalten

Verschiedene national bekannte Comedians bringen die Gäste in der festlich dekorierten Halle mit Kurzauftritten von je 30 Minuten zum Lachen. Zwischen den Auftritten der Künstler serviert der FC Härkingen ein Drei-Gang-Menu, das von einem vereinseigenen Küchenteam zubereitet wird.

In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf diese vier Comedians freuen

Valerio Moser. Gina Walter

Valerio Moser: Er hat das Trottoir erfunden. Mittlerweile hat sich viel verändert. Seit 2007 ist er auf Bühnen im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Zweimal wurde er Power-Point-Karaoke-Schweizer-Meister. Einmal hat der Langenthaler mit seinen schweizerdeutschen Texten einen Poetry-Slam in New York gewonnen – wie und warum, versteht niemand so ganz. Aktuell trägt Valerio den Vize-Schweizer-Meister-Titel im Poetry-Slam. Für Härkingen nimmt das Energiebündel jetzt extra das schöne Hemd aus dem Schrank. Schon darauf kann man sich freuen.

Jachen Wehrli zvg

Jachen Wehrli: Der Bündner Slam-Poet Jachen Wehrli ist der festen Überzeugung: «Lachen ist die beste Therapie.» Aber wo sind denn die Lacher in der heutigen Zeit verborgen? Um dies herauszufinden, geht Jachen mit offenen Augen durch den Tag – beobachtet Menschen, das Leben und die Gesellschaft –, um in den unscheinbaren Kleinigkeiten den Humor des Alltags zu finden. Was dabei herauskommt, ist eine humorgeladene Mischung aus Realität und Fantasie. Geschichten und Erzählungen voller energiegeladener Authentizität. Eine reichhaltige Portion Unterhaltung mit dialektreicher Bündner Bühnenpräsenz.

Fabio Landert. zvg

Fabio Landert: Der Shootingstar der deutschen Comedyszene, ist Ostschweizer doch meistens in den Städten unseres grossen Nachbars unterwegs. Der Gewinner des Swiss Comedy Awards in der Kategorie SRF 3 Comedy Talent 2019 sowie Gewinner des Nightwash Talent Awards 2019 in Deutschland war bereits im letzten Jahr in Härkingen mit dabei. Weil es ihm hier so gut gefallen hat, kommt er noch einmal vorbei, um Auszüge aus seinem neuesten Programm zu präsentieren.

Nähkästchen mit Dominik Muheim, Slam Poet. Roland Schmid

Dominik Muheim: Er ist fünffacher Poetry-Slam-Schweizer-Meister, gewann das Oltner Kabarettcasting und bespielt mit seinen Programmen die Kleintheater der Schweiz. Seine Geschichten beginnen irgendwo in der Normalität des Alltages und führen auf lustvollen Abwegen in die Absurdität: Ein Rasenmäherroboter bricht aus, im Quartierladen wird Zeit verkauft und ein falsches Wort löst eine ungeahnte Tragikomödie aus. Seine Auftritte werden regelmässig im Radio SRF 1 ausgestrahlt und ausserdem war er mal sechs Tage auf einem Kreuzfahrtschiff mit David Hasselhoff und dessen ganzen Familie (und hat darüber auch ein Buch geschrieben). Er freut sich ganz zünftig auf den Auftritt in Härkingen.

Für beste Unterhaltung ist also gesorgt. Die Lachmuskeln des Publikums werden auf jeden Fall strapaziert werden.

Es hat noch wenige Tickets

Ein Grossteil der Tickets ist bereits verlauft. Es gibt jedoch noch einige Tickets zu kaufen. Sie sind unter www.fc-haerkingen.ch oder zu den gängigen Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei Härkingen erhältlich.