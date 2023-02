Chesslete 2023 in Laupersdorf ist klein aber fein

Chesslete im Thal Klein, aber oho: Gegen 60 Kinder und Erwachsene sorgten in Laupersdorf für Lärm Später als die meisten anderen begann die Chesslete in Laupersdorf am Donnerstagmorgen um 9.03 Uhr. Und sie zog so manch kleines und grosses Hippigschpängschtli an. Zum Schluss gab’s Mehlsuppe in der Mehrzweckhalle. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 16.02.2023, 12.07 Uhr

Etwa 60 Kinder und Erwachsene nahmen an der Chesslete in Laupersdorf teil. Patrick Lüthy

Die Sonne steht schon längst am Himmel und wandert den Juraketten entlang, als in Laupersdorf um 9.03 Uhr die Chesslete beginnt. Erst so spät? Schlafen denn die Laupersdörferinnen und Laupersdörfer so lange?

Nun, manche vielleicht schon. Aber die meisten wohl nicht. Normalerweise findet die Chesslete im Dorf deshalb auch schon früher statt. Mit allem Drum und Dran und den Schulklassen. Weil der Fasnachtsstart heute aber auf die zweite Ferienwoche gefallen ist, haben sich die Organisatorinnen der Chesslete entschieden, nur jene um 9.03 Uhr – sprich die Kinderchesslete – zu veranstalten.

Die Chesslete in Laupersdorf. Video: Rahel Bühler

So zogen ab 9.03 Uhr einige grosse und vor allem viele kleine Hippigspängschtli – so manch ein Kinderfuss verschwand unter den langen weissen Gewänder – durch das Dorf. Mit einem Knall ging es los. Die Route führte vorbei am Schulhaus und den Sportplätzen, Richtung Norden via Bodenacker und Rainweg und dann das Dorf hinunter.

Startzeit wegen der Jahreszahl

Die Eltern und Kinder hantierten bei der Wahl ihrer Lärminstrumente mit viel Fantasie: Manche hatten Pfeifen und Pfannendeckel dabei, andere Rätschen und Rasseln. Mindestens zwei Kinder zogen an einer Schnur zusammengebundene Büchsen hinter sich her. Auch der eine oder andere farbige Pamir durfte wegen des Lärms nicht fehlen. Total waren gegen 60 Leute unterwegs.

Das akustische Highlight: ein alter, schwarzer Kugelgrill. Patrick Lüthy Ein lärmiges Instrument: an einer Schnur befestigte Büchsen. Patrick Lüthy Auch der eine oder andere Pamir durfte nicht fehlen. Patrick Lüthy Posieren nach getaner Arbeit. Patrick Lüthy Auch mit einer Plastikpfeife lässt sich lärmen. Patrick Lüthy Mehlsuppe wärmt auf. Patrick Lüthy Ob die Suppe denn auch schmeckt? Patrick Lüthy In der Mehrzweckhalle konnten die Kinder in einem kleinen Bällebad spielen. Patrick Lüthy

Das akustische Highlight wurde ganz vorne am Umzug mitgezogen: ein alter, schwarzer Kugelgrill in einem Leiterwägeli. Zum Erklingen brachten die Kinder ihn mit allerlei Werkzeugen, darunter Hammer und Schraubenschlüssel.

Nach der knapp halbstündigen Tour de Laupersdorf fanden sich die Teilnehmenden in der Mehrzweckhalle zum Mehlsuppeessen ein. Die Organisatoren – der Katholische Turnverein und der Familieträff – zeigten sich zufrieden mit dem Umzug. Zumal es lange unklar war, wie viele Leute wegen der Schulferien überhaupt kommen würden.

Detail am Rande: In Laupersdorf beginnen heuer übrigens alle Fasnachtsanlässe um xx.03 Uhr. Das hat mit der Jahreszahl 2023 zu tun.