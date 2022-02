Vollstreckungsgesuch zu Roggenstrasse Oensingen ist beim Oberamt

Bundesgerichtsentscheid missachtet Das Vollstreckungsgesuch ist nun beim Oberamt: Wann wird die Roggenstrasse rückgebaut? Die Gemeinde Oensingen hat beim Oberamt Thal-Gäu das Vollstreckungsgesuch zur Räumung der Strasse auf dem Oensinger Hausberg eingereicht. Jetzt kommt es zu einer Anhörung mit allen Involvierten. Rahel Bühler 01.02.2022, 17.03 Uhr

Der 2006 illegal betonierte Teil der Roggenstrasse ist auch 2022 noch ein Thema. Bruno Kissling

Der Fall Roggenstrasse Oensingen geht nun tatsächlich in die nächste Runde: Die Gemeinde Oensingen hat beim Oberamt Thal-Gäu das Vollstreckungsgesuch zur Entfernung des Betonbelags auf dem unteren Teil der Roggenstrasse eingereicht. Dies bestätigen sowohl die Einwohnergemeinde wie auch der Oberamtsvorsteher Stephan Berger auf Anfrage. Letzterer sagt: «Der Fall ist eröffnet.»

Was heisst das nun konkret? Berger erklärt: Zuerst gibt es eine kurze Frist, in der sich die Bürgergemeinde Oensingen zum Vollstreckungsgesuch äussern kann. Im Anschluss seien die beiden Parteien, sprich die Bürger- und die Einwohnergemeinde Oensingen, zu einer gemeinsamen Anhörung im Amthaus Schmelzihof in Balsthal eingeladen. «Dann besprechen wir das weitere Vorgehen.»

Rückblick: Bis Ende 2021 hätte die Bürgergemeinde Oensingen die 2006 betonierte Strasse auf den Roggen entfernen müssen. Das entschied das Bundesgericht in einem Urteil vom August 2021.

Stattdessen hat die Bürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde Oensingen ein Gesuch für eine Verlängerung der Frist um ein Jahr eingereicht. Dieses gelangte ans Bau- und Justizdepartement, wie es in solchen Fällen üblich ist. Das Departement trat aber gar nicht erst auf das Gesuch ein.