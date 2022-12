Matzendorf: Defizit fürs Jahr 2023 prognostiziert

Die Gemeinde Matzendorf sieht ein Jahr mit einem happigen Minus auf sich zukommen. Das mussten die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Montag zur Kenntnis nehmen. Der Gemeinderat budgetiert für das Jahr 2023 einen Aufwandüberschuss von über 300’000 Franken. Letztes Jahr hielt sich der Verlust mit rund 55’000 Franken in Grenzen.

Anja Neuenschwander 13.12.2022, 18.00 Uhr