Oberbuchsiten: Budget mit Defizit von 298'600 Franken

Budget Defizit von 298'600 Franken: Oberbuchsiten budgetiert vorsichtig fürs 2023 In Oberbuchsiten sieht das Budget fürs 2023 ein Defizit vor. Grosse Ausgabeposten sind dabei die soziale Sicherheit und die Bildung. Die 66 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget ohne Gegenstimme. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 14.12.2022, 17.13 Uhr

Oberbuchsiten prognostiziert für 2023 ein Defizit von 298'600 Franken. Bruno Kissling

Oberbuchsitens Budget für das kommende Jahr weist ein Defizit von 298‘605 Franken auf. «Wegen der wirtschaftlichen Lage, kleinerem Beitrag aus dem Härtefallausgleich sowie des Gegenvorschlags zur Steuer-Initiative ‹Jetz si mer draa› haben wir vorsichtig budgetiert», berichtet Gemeindepräsident Jonas Motschi.

Die grössten Ausgabeposten sind auch in Oberbuchsiten die soziale Sicherheit und die Bildung. Für die Bildung hat die Gemeinde fürs nächste Jahr 3,7 Millionen Franken budgetiert, für die soziale Sicherheit 1,9 Millionen Franken. Zudem plant die Feuerwehr Anschaffungen, wie etwa Funkgeräte oder eine Waldbrandausrüstung, in der Höhe von 39'200 Franken. Weiter will die Gemeinde eine Wischmaschine für 15'000 Franken anschaffen. An den Finanzausgleich muss Oberbuchsiten 59‘700 Franken beitragen.

Der Steuerfuss von natürlichen und juristischen Personen bleibt bei 110 Prozent. Die 66 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das Budget ohne Gegenstimme angenommen. Zu diskutieren gab einzig der Antrag eines Stimmberechtigten, der ein «ausgeglichenes Budget» forderte, ohne aber konkrete Zahlen zu nennen. Bei vielen Enthaltungen wurde dieser Antrag schliesslich abgelehnt.

Notwendigkeit des Verkehrskonzepts in Frage gestellt

Für Diskussionen sorgte aber das Verkehrskonzept, das die Gemeinde umsetzen will. Auf allen Gemeindestrassen soll nur noch mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden dürfen. Für dieses Konzept hatte die Gemeindeversammlung im Dezember 2020 schon 100'000 Franken gesprochen. Nun folgte der Antrag für die Krediterhöhung um weitere 100'000 Franken.

Dabei habe allerdings nicht der Kredit, sondern die Notwenigkeit der Tempo-30-Zone an sich zu reden gegeben, wie der Gemeindepräsident ausführt. Die Stimmberechtigten diskutierten über die Notwendigkeit der Temporeduktion und über die Vor- und Nachteile davon. Viele Votanten würden gerne auf der Hauptstrasse das Tempo reduzieren, weil dort das Verkehrsproblem am höchsten ist, so Motschi. Der Kredit wurde schliesslich mit 55 Ja- zu 7 Nein-Stimmen deutlich angenommen.

Der zweite Kredit, der zu reden gab, war die Sanierung der Jurastrasse Ost. Die Strasse befindet sich in einem schlechten Zustand. Eigentlich sei sie gar nie richtig ausgebaut worden, berichtet der Gemeindepräsident. Weil das Quartier rundherum gewachsen ist, soll dies nun für 400'000 Franken nachgeholt werden. Anwohner fragten daraufhin, wie das mit den Perimeterbeiträgen aufgegleist werden soll. Schliesslich wurde der Kredit mit 39 Ja- zu 12 Nein-Stimmen gutgeheissen.

