Aedermannsdorf: Budget 2023 mit deutlichem Minus

Budget 2023 Wegen «Jetz si mir draa» und Finanzausgleich: Das Budget von Aedermannsdorf weist ein grosses Minus auf Das Budget von Aedermannsdorf weist fürs nächste Jahr ein deutliches Defizit von 164'362 Franken auf. Trotzdem haben die 38 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend dieses diskussionslos angenommen. Rahel Bühler 08.12.2022, 15.21 Uhr

In Aedermannsdorf sieht das Budget 2023 mit einem Minus von 164'362 Franken alles andere als rosig aus. Bruno Kissling

Für das nächste Jahr gibt es in Aedermannsdorf voraussichtlich ein Defizit von 164'362 Franken. «Das ist ein grosses Minus für unsere Gemeinde», sagt Gemeindeschreiberin Regina Fuchs. Als Vergleich: Das Budget 2022 sah für das laufende Jahr ein Plus von 155'422 Franken vor.

Als Hauptgründe nennt die Gemeindeschreiberin vor allem den im Mai angenommenen Gegenvorschlag zur Steuerinitiative «Jetz si mir draa», weniger Einnahmen durch den Finanz- und Lastenausgleich sowie höhere Ausgaben bei der Bildung. Durch den Gegenvorschlag zur Steuerinitiative erhält Aedermannsdorf etwa 50'000 Franken weniger Einnahmen, durch den Finanz- und Lastenausgleich sogar etwa 100'000 Franken weniger.

Während man im Budget 2022 noch mit einem Beitrag von 750'058 Franken rechnete, sind es im Budget 2023 nur noch 659'700 Franken. Grund für die Mindereinnahmen sind die guten Rechnungsabschlüsse von Aedermannsdorf in den vergangenen Jahren.

Für die Bildung sind im Budget 2023 1,56 Millionen Franken vorgesehen. Fürs 2022 waren es 1,5 Millionen Franken. Der Anstieg habe einerseits mit dem normalen Lohnanstieg der Lehrpersonen zu tun, den sie erhalten, wenn sie eine Erfahrungsstufe nach oben steigen, so Fuchs.

Andererseits hat der Solothurner Regierungsrat im November ja entschieden, dass das gesamte Solothurner Staatspersonal – zu dem auch sämtliche Lehrerinnen und Lehrer im Kanton gehören – im nächsten Jahr 1,5 Prozent mehr Lohn bekommt.

Trotz des deutlichen Defizits haben die 38 anwesenden Stimmberechtigten das Budget 2023 diskussionslos angenommen. Gemeindeschreiberin Fuchs zeigte sich «positiv überrascht» über die Anzahl der Anwesenden. Budgetgemeindeversammlungen seien zwar immer besser besucht als Rechnungsgemeindeversammlungen. Aber mit so vielen Leuten hätte sie nicht gerechnet.

Der Steuerfuss bleibt bei 122 Prozent für natürliche und bei 110 Prozent für juristische Personen. Noch im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde den Steuerfuss für natürliche Personen um zwei Prozentpunkte gesenkt.

Zuerst Zonen-, dann Baureglement absegnen

Deutlich mehr zu diskutieren als das Budget gab das erste Traktandum, das Baureglement. Weil sich die Gemeinde mitten in der Revision ihrer Ortsplanung befindet, hat sie auch das Baureglement überarbeitet. An der Gemeindeversammlung von Mittwochabend lag die überarbeitete Version zur Abstimmung vor.

In der Debatte ums Eintreten beantragte ein Stimmberechtigter, auf das Traktandum nicht einzutreten. Denn: Weil das Zonenreglement, auf das sich das neue Baureglement stützt, noch nicht rechtskräftig ist, mache es keinen Sinn, über das Baureglement abzustimmen. Darauf entschied man sich, auf das Geschäft nicht einzutreten und dieses erst wieder zu traktandieren, wenn das Zonenreglement rechtskräftig ist. An der Gemeindeversammlung in einem Jahr könne dies frühstens der Fall sein, so Fuchs.

Schlechte Wasserleitung bei Schulhausstrasse

Angenommen haben die Stimmberechtigten hingegen die beiden grösseren Investitionen, die die Gemeinde im nächsten Jahr plant: Einerseits muss die Schulhausstrasse für 395'000 Franken saniert werden. Dort ist die Gemeinde etwas unter Zugzwang, denn eine Wasserleitung leckt immer wieder und muss ersetzt werden. Im gleichen Zug soll auch der Strassenbelag erneuert werden.

Andererseits sollen im Schulhaus die Lampen auf LED umgestellt werden. Das kostet 80'000 Franken. Fuchs:

«So können wir Strom sparen. Zudem sind die Röhrenlampen auch gar nicht mehr erhältlich.»

