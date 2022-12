Herbetswil: Budget 2023 prognostiziert ein Plus

Budget 2023 Herbetswil hat finanzielle Sorgen – trotz positivem Budget Herbetswil segnete an der Gemeindeversammlung das Budget sowie zwei Investitionskredite und eine Statutenrevision ab. Fabio Baranzini 16.12.2022, 12.04 Uhr

Herbetswils Budget weist ein Plus fürs 2023 auf. Aber die finanzielle Situation ist nicht rosig. Bruno Kissling

Auf den ersten Blick haben die Herbetswilerinnen und Herbetswiler Grund zur Freude: Als eine von wenigen Gemeinden in der Region durften sie an der Budgetgemeindeversammlung über ein positives Budget befinden. Dieses sieht ein Plus von 86'200 Franken vor für das kommende Jahr. Dass die finanzielle Situation doch nicht so rosig ist, erfuhren die 21 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt.