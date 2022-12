Grosses Defizit im Budget 2023 für Balsthal

Budget 2023 Grosses Defizit und hoher Investitionsbedarf: Dank gutem Eigenkapital keine Zukunftsängste in Balsthal 69 Stimmberechtigte besuchten eine lebhafte Budgetgemeindeversammlung, die Balsthals Weg in die Zukunft trotz roter Zahlen ebnen soll. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 13.12.2022, 15.00 Uhr

Ortsbild Balsthal ab Schloss Alt Falkenstein. Bruno Kissling

An der Budgetgemeindeversammlung von Balsthal konnte Gemeindepräsident Freddy Kreuchi 69 Stimmberechtigte begrüssen. Thomas Dobler, Ressortleiter Finanzen im Gemeinderat, stellte den Anwesenden das Budget 2023 vor, welches voraussichtlich mit einem Defizit von 895'500 Franken abschliessen wird.

Dobler begründete die markanten Mehrausgaben. Mehrkosten fallen in der Bauverwaltung an, da der Stellenetat auf drei Personen erhöht wurde. Auch beim Betrieb der Kreisschule Thal muss Balsthal aufgrund grösserer Schülerzahlen tiefer in die Tasche greifen. Ein zusätzlicher Kostenfaktor sind die um 30 Prozent gestiegenen Energiepreise. Die Auswirkungen des Gegenvorschlags von «Jetz si mir draa» bescheren Balsthal einen Steuerrückgang von rund 710'000 Franken.

Grundlegend die laufende Rechnung entlasten?

Aus der Versammlung wurde die Frage gestellt, warum ganze 400'000 Franken für Abschreibungen aufgewendet werden müssten. Das sei doch sehr viel. Das habe mit dem hohen Investitionsvorhaben zu tun, wurde die Frage von den Finanzfachleuten erklärt. Der Einsprecher kritisierte weiter, dass im Finanzplan bis 2027 jährlich ein rotes Budget vorgelegt werde. «Sollte man da nicht einmal grundlegend die laufende Rechnung entlasten?»

Dem Einsprecher gab Freddy Kreuchi zu bedenken, dass das Balsthaler Eigenkapital mit 16 Millionen Franken im Verhältnis zu anderen Gemeinden von der gleichen Grösse gut dastünde und man sich diese Budgets leisten könne. «Dennoch ist der Sparwillen im Gemeinderat gross», hob Kreuchi noch hervor.

Lange fällige Investitionen in Schulhäuser

Die Investitionsrechnung steht im Zeichen der vor kurzem verabschiedeten Immobilienstrategie von Balsthal. Netto werden 2023 rund 5,2 Millionen Franken investiert. Dies vor allem in die Gebäudehüllen der Schulhäuser Inseli, Haulismatt sowie in «Notmassnahmen» beim Schulhaus Falkenstein. Würden diese Investitionen über die nächsten Jahre weiter vernachlässigt, wäre künftig mit noch höheren Kosten zu rechnen, wurde gesagt.

Ein Stimmbürger wollte wissen, mit welcher Toleranz diese Zahlen berechnet wurden. Freddy Kreuchi erklärte, dass man gemäss SIA-Norm mit plus/minus 25 Prozent gerechnet habe. Ebenfalls wurde die Frage gestellt, wie denn der Finanzplan aussehen werde, wenn die Einsprache bezüglich Verkehrsanbindung Thal trotz negativem Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege gutgeheissen werde; wenn also die Umfahrung gebaut werden könne.

Kreuchi sagte dazu klar: «Wenn das so wäre, müssten wir nochmals über die Bücher.» Jedoch schätze er die Erfolgsaussichten dafür als äusserst gering ein.

Antrag von Hans Heutschi zum Kampagnen-Defizit

Bevor es dann zur Abstimmung kam, stellte Hans Heutschi einen Antrag. Er erwähnte den Budgetposten «Gemeindepräsidenten-Topf», welcher – wie kürzlich bekannt wurde – wegen der Kampagne der Thaler Gemeinden zur Verkehrsanbindung Thal überstrapaziert wurde und dessen Pro-Kopf-Beiträge der Thaler Gemeinden von 2.50 auf 2.85 Franken erhöht werden soll. «Es kann doch nicht sein, dass die Thaler Steuerzahler jetzt dafür geradestehen müssen, wenn man die Kampagnenkosten nicht im Griff hat», so Heutschi.

Die Kampagne mit den Abstimmungsplakaten und weiteren Massnahmen des Pro-Komitees «Verkehrsanbindung Thal» waren teurer als angenommen. Jetzt müssen die Steuerzahler drauflegen. Bruno Kissling

Kreuchi entgegnete dem Antragsteller, dass diese Sache klar nicht hätte passieren dürfen – und künftig auch nicht mehr passieren werde. Andererseits habe das Bundesgericht in dieser Sache schon entschieden, dass die Thaler Gemeindebehörden für eine solche Kampagne zahlen dürften. Und: «Balsthal hat bisher noch nichts bezahlt. Die anderen Gemeinden zahlten solidarisch für uns. Jetzt sollten wir auch einen Beitrag leisten.»

12'500 Franken hat Balsthal dafür budgetiert. Bei der Abstimmung wurde der Antrag Heutschi mit 9 zu 60 Stimmen abgelehnt. Freddy Kreuchi versicherte den Anwesenden daraufhin, dass eine solche Situation nicht mehr eintreffen werde. «Wir werden künftig ein besseres Auge auf diesen Topf halten.»

Somit kam es zur Gesamtabstimmung. Das vorgelegte Budget wurde grossmehrheitlich, mit zwei Enthaltungen, angenommen. Auch die Spezialfinanzierungen – ausser dem Abfall mit minus 6000 Franken – schliessen positiv. Der Steuerfuss wird auf 125 Prozent für natürliche und juristische Personen belassen.

Postulat Fabian Müller abgeschrieben

Die Stimmbürger nahmen noch Kenntnis von der Abschreibung des Postulats von Fabian Müller, welches er im Oktober 2020 einreichte. Müller verlangte zu untersuchen, ob es nicht sinnvoll wäre, zu Spitzenzeiten ein Linksabbiegeverbot von der Sagmattstrasse in die Solothurnerstrasse einzuführen.

Linksabbiegen von der Sagmattstrasse in die Solothurnerstrassse soll – wie zu früheren Zeiten – auch weiterhin möglich sein. Archiv

Der Gemeinderat hat – nach der langen Bauphase in der Lindenallee – im April und Mai dieses Jahres ein Verkehrsmonitoring (Kosten 12'500 Franken) durchführen lassen. Dieses kam zum Ergebnis, dass ein solches Verbot keine Verbesserungen im Verkehrsfluss bringen würde. Das Postulat wird damit als erledigt betrachtet.

