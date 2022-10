Buchfestival Wenn aus Begegnungen Bücher entstehen: Wolfwiler Pfarrer spricht in seinem neusten Werk «Tabuthemen» an Abschied, Trauer und Loslassen: Darum geht es in Urs-Beat Fringelis neustem Buch «Wenn die Tage zu Ende gehen», das er am Oltner Buchfestival vorstellen wird. Der Pfarrer aus Wolfwil erzählt von seiner Tätigkeit in der Kirche und wie er zum Schreiben von Büchern kam. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 25.10.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs-Beat Fringeli ist Pfarrer in Wolfwil und stellt sein Buch «Wenn die Tage zu Ende gehen» am Oltner Buchfestival vor. Bruno Kissling

Er sagt von sich selbst, er sei eher der stillere und nachdenklichere Typ. Urs-Beat Fringeli kam vor 15 Jahren als Pfarrer nach Wolfwil. Seine Hauptaufgabe ist es, Menschen zu begegnen und sie zu begleiten – und verbindet dabei quasi sein Hobby mit seinem Beruf.

Aufgewachsen ist der 54-Jährige im Laufental, das bis 1994 dem Kanton Bern angehörte und heute aber Boden des Kantons Baselland ist. Seine Kindheit im Dorf habe sich durch persönlichen Kontakt unter den Einwohnenden ausgezeichnet. Ganz nach dem Motto: «Jeder kennt jeden.»

Zeitweise war Fringeli als Religionslehrer tätig. Heute gibt er keinen Religionsunterricht mehr – wenn, dann nur als Aushilfe. Er begleitet die Jugendlichen jedoch auf dem Weg zur Firmung:

«Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe.»

Eine Begegnung, die ihn prägte

Bereits als Junge kam Fringeli der Gedanke, einmal Pfarrer zu werden. Als Jugendlicher fragte er sich aber, ob es die Kirche wirklich braucht. Seine Mutter setzte ihn dann mit einem Priester in Verbindung. Rückblickend auf dieses Treffen sagt der Pfarrer:

«Diese Begegnung hat mich geprägt.»

Daraus entstand nicht nur eine Freundschaft. Auch sein Weg zum Pfarrer begann dann. Aus seiner Tätigkeit in der Kirche entstand dann auch stückweise die Hingabe zum Schreiben. Der 54-Jährige habe sich aber schon als Kind in Bücher vertieft, erklärt er. Diese Leselust hat er sich in seinem Theologiestudium zu Nutzen gemacht. Seine Diplomarbeit verfasste er in der Erwachsenenbildung. So entstanden Vorträge, die Fringeli in Büchern zusammenhielt.

Seit 15 Jahren ist Fringeli Pfarrer in Wolfwil. zvg

In seinem Leben werde er von Christus unterstützt: «Er begleitet mich mit dem ersten Atemzug beim Aufwachen und bis zum letzten am Abend beim Schlafengehen», sagt Fringeli. Wenn er bei Christus sei, dann sei er auch bei seinem wahren Selbst. Als wir in die Wallfahrtskirche laufen, sagt er:

«Viele Gedanken kommen mir draussen in der Natur.»

Schreiben ist für Fringeli ein kreativer Akt und ein Hobby. An eine Reaktion auf sein erstes Buch kann er sich besonders gut erinnern: Eine Frau aus Holland, die ihn weder kennt noch jemals gesehen hat, habe durch sein Werk wieder den Sinn des Lebens gefunden, sagt der Buchautor.

Ein Buch über «Tabuthemen»

Urs-Beat Fringelis neustes Buch: «Wenn die Tage zu Ende gehen». zvg

Mittlerweile zählen rund 30 Publikationen, sowohl Bücher wie auch Schriften, zu seinen Werken. In seinem neusten Buch «Wenn die Tage zu Ende gehen», spricht er, wie er selbst sagt, «Tabuthemen» an: Es geht um Abschied, Trauer und Loslassen. Seine konkreten Erfahrungen als Pfarrer und die persönliche Betroffenheit sollen den Menschen Lebenshilfe bieten und ihnen mit dem Umgang der Themen helfen.

Es soll ein Prozess ins Rollen gebracht werden, der die Leute dazu bringt, wieder offener über diese «Tabuthemen» zu sprechen. Hoffnung und Vertrauen sollen helfen, loszulassen. Fringeli erklärt:

«Das schafft mir Lebenshilfe – Hilfe, um loslassen zu können.»

Das Buch beinhaltet Erfahrungen aus seiner Tätigkeit. Da er die Menschen durch seinen Beruf lange begleitet, könne er auch nicht sagen, über welchen Zeitraum das Buch entstanden ist. Am kommenden Oltner Buchfestival wird er sein neustes Werk in einer Lesung vorstellen. Er versuche aber, gelassen zu bleiben und die Nervosität nicht an ihn heranzulassen, sagt er lachend.

Grosse Ziele für die Zukunft

Vor 15 Jahren wurde er als Pfarrer in Wolfwil mit Freude empfangen. Er setzte sich ein Ziel: den Wallfahrtsort wiederzubeleben. Und dies habe er auch geschafft. Doch dann kam Corona. Fringeli lässt aber nicht den Kopf hängen und verfolgt sein Ziel weiter. Er möchte in diese kurzlebige Zeit eine Konstante hineinbringen.

Auch mit seinen literarischen Werken hat er Grosses vor. Er sage zwar immer, «das ist mein letztes Buch». Aber: In drei Jahren will er an die Frankfurter Buchmesse. «Dafür brauche ich ein neues Buch», sagt er lachend.

Urs-Beat Fringelis Lesung am Oltner Buchfestival: Samstag, 29. Oktober, 10 Uhr in der Buchhandlung Klosterplatz; der Eintritt ist frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen