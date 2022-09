Nathalie Bader Mümliswil gewinnt EM-Bronze im Fahren

Bronzemedaille im Fahrsport Die Mümliswilerin Nathalie Bader und ihr Helix auf grosser Abenteuerfahrt Wie Nathalie Bader (25) aus Mümliswil und ihr Wallach Helix eine Bronzemedaille an der U25-EM in Ungarn gewannen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Nathalie Bader übt auf dem Reitplatz ihres Zuhauses mit Helix. Hanspeter Bärtschi

Idylle pur, auf der Bereten (gesprochen Beereten) auf rund 900 Meter ü.M. oberhalb Mümliswil. Dem Hof, von der Familie Bader bewirtschaftet, liegt das gesamte Guldental zu Füssen. Hier oben lebt die 25-jährige Nathalie Bader zusammen mit ihren Eltern. «Noch», sagt sie und lächelt. In wenigen Tagen ist der Auszug aus dem elterlichen Zuhause geplant.

Nathalie Bader ist mit Pferden aufgewachsen. Freiberger natürlich, die ihr Vater Stefan züchtet. Und einer aus dieser Zucht ist der 7-jährige Wallach Helix BB (Bader Bereten). Er ist ihr ganzer Stolz und ihre grosse Liebe. Mit diesem Pferd ist Nathalie beschäftigt, seit es ein Fohlen ist.

Sie reitet es, aber sie zäumt es auch an eine Einspänner-Kutsche

Natalie und ihre Schwester Chantale reiten seit ihrer Kindheit mit Begeisterung. Ob an Springkonkurrenzen oder Dressurprüfungen – oft sind sie mit dabei. Durch einen Freund ihres Vaters sei sie auf das Fahren aufmerksam geworden, erzählt die junge Frau. Auch in dieser Disziplin hat sie mit ihrem Helix schon einige Konkurrenzen gewonnen.

Deshalb sei sie auch vor gut einem Jahr angefragt worden, ob sie im schweizerischen Kader der U25 im Fahren mit dabei sein wolle. «Ich hatte gerade noch Zeit, denn dieses Jahr werde ich 25 und danach werde ich anders eingeteilt», meint sie und führt aus. «Vor gut einem Jahr ist das U25-Kader zusammengestellt worden. Wir sind ein Team von fünf Leuten». Es wurde seit Januar trainiert, mit dem Ziel: Mitmachen bei der U25-EM im Fahren im ungarischen Kisbér-Azard. Das kleine Team, zu dem auch noch Ersatzfahrerinnen und -fahrer gehören, wird von Equipenchef Cédric Scherer angeleitet.

Je 1200 Kilometer Fahrt – hin und zurück

Die Qualifikation wurde geschafft und so stand dem Einsatz in der ungarischen Doppelstadt Kisbér-Aszard, zwischen Bratislava und Budapest gelegen, am letzten August-Wochenende nichts mehr im Wege.

«Mit meinem Vater und meiner Schwester Chantale fuhren wir die gut 1200 Kilometer mit unserem Auto und Anhänger los.» Im Anhänger waren die beiden Sport-Kutschen untergebracht, ein einspänniger Turnierwagen und ein sportliches Marathon-Wägeli. «Unsere Pferde reisten alle in einem grossen Pferdetransporter mit.»

Die Teilnehmer fuhren bereits am Montag in der Schweiz los, um über genügend Zeit zu verfügen, sich einzugewöhnen. Gerade auch für die Pferde sei dies wichtig, betont Nathalie Bader, «damit sich diese wohl und wie zu Hause fühlen».

«Wir campierten die ganze Zeit hindurch auf dem Gelände und schon am Dienstagabend fand ein gemütlicher Nationenabend statt, an dem sich alle untereinander vorstellten.» Das Schweizer Team bot natürlich Raclette an, erzählt die Sportlerin schmunzelnd. Am Mittwoch gab es dann Zeit, sich mit dem Gelände und dem Parcours vertraut zu machen und ein paar Übungsrunden zu drehen und auch ein Tierarzt-Termin zur Kontrolle musste wahrgenommen werden.

Ab Donnerstag ging es dann los mit den ersten Prüfungen in der Disziplin Dressur. Dabei geht es darum, im Viereck mit der Kutsche verschiedenen Trab-Arten zu zeigen. Das Pferd muss auch korrekt angehalten werden und es muss eine Strecke retour fahren.

Nathalie Bader mit Helix in voller Fahrt beim Marathon. Zvg / Solothurner Zeitung

«Am nächsten Tag konnten wir Fahrer den Marathon, die herausforderndste Disziplin begutachten.» Ähnlich wie ein Skifahrer einen Slalom verinnerlicht, muss das ein Fahrer auch bei diesem Parcours tun. «Für mich ist das immer sehr aufregend und ich bin da jeweils sehr angespannt», gesteht Nathalie Bader. Es darf ja nichts falsch eingeprägt werden.

Nathalie Bader erklärt: «Beim Marathon gibt es eine A-Phase, in der das Pferd sich 30 Minuten lang in verschiedenen Gangarten durchs Gelände bewegt, um dann in der B-Phase einen Parcours, der markiert ist, so schnell als möglich zu absolvieren. Es gibt ein Zeitlimit, in welchem sechs Hindernisse so schnell als möglich umfahren werden müssen.» Dabei ist auch die Rolle des Sozius, des sogenannten Groom, welche die Schwester Chantale einnahm, wichtig. Mittels Gewichtsverlagerung hilft sie, den Parcours schnell und ohne Sturz zu absolvieren. «Am Ende wusste ich, dass mir dieser Lauf gut gelungen war», sagt Nathalie. Der Marathon sei auch die Teildisziplin, die ihr am meisten Spass mache.

Baders Marathonfahrt an der U25-EM im ungarischen Kisbér-Aszard. zvg

Helix kann einfach alles

Am Samstagmorgen dann stand noch die dritte Disziplin, das Hindernisfahren auf dem Programm. Auch hier muss man in einer vorgegebenen Zeit einen mit orangefarbenen Kegel markierten Parcours durchfahren. Die Schwierigkeit besteht hier darin, dass gelbe Tennisbälle, die auf den Kegeln platziert wurden, nicht herunterfallen dürfen – dass also die Kegel nicht berührt werden dürfen. «Ein Ball fiel bei meinem Durchgang», erzählt Nathalie, aber am Ende reichte es dann doch in der Gesamtwertung auf Platz drei. «Mit diesem Platz habe ich nie gerechnet», gesteht Nathalie Bader, freut sich auch für ihren Helix und meint: Der kann einfach alles.

Strahlende Drittplatzierte nach der Prüfung: Nathalie Bader mit ihrer Schwester Chantale und mit Helix. Zvg

Mehr Wissen über Fahrsport

Das Fahren mit Pferd und Wagen hat eine lange Tradition. An Fahrturnieren wird heute ein-, zwei- und vierspännig gefahren. Dabei kennt man die Disziplinen Dressur-, Gelände (Marathon)- und Hindernisfahren, die einzeln oder in Kombination gewertet werden. In der Dressur werden vorgegebene Lektionen gefahren und von Richtern bewertet.

Beim Hindernisfahren, gilt es, möglichst schnell einen Parcours zu absolvieren, ohne die auf Kegeln liegenden Bälle abzuwerfen, während der spektakuläre Marathon im Gelände der Höhepunkt eines Fahrturniers ist. Heute gibt es Wettbewerbe für Ponys, Ein-, Zwei- und Vierspänner, in denen die Schweizer seit Jahrzehnten konstant an der Weltspitze mitfahren.

