Herbetswil: Mai-Tannli stand nur wenige Stunden auf Dorfplatz

Nach wenigen Stunden lag das Maitannli in Herbetswil schon am Boden – obwohl nur zwei Namen dranhingen

Am vergangenen Wochenende feierten junge Erwachsene des Jahrgangs 2003 gemäss Tradition durch die Nacht auf den 1. Mai. In Herbetswil lag das Bäumchen schon in den frühen Morgenstunden am Boden. Das Besondere: Am Tannli hängen nur zwei Namen.