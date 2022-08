Brandruine Bad Klus Oensingen - wie weiter?

Ein Jahr danach Brandruine Bad Klus: Der trostlose Anblick bleibt den Oensingern wohl noch eine Weile erhalten Am 21. August 2021, vor gut einem Jahr, brannte Gasthof Bad Klus. Wie es mit der Liegenschaft weitergeht, ist noch immer offen. Der Anblick schmerze, sagt der Gemeindepräsident. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.30 Uhr

So präsentiert sich die Brandruine des Bad Klus in Oensingen. Fränzi Zwahlen-Saner

Wer vor gut einem Jahr, in der Nacht vom 21. August 2021 mit der OeBB unterwegs war, traute seinen Augen nicht: Der Gasthof Bad Klus stand in Brand. Und was man erst am nächsten Morgen erfuhr: Drei Männer, welche im Haus Zimmer gemietet hatten, konnten ihr Leben nur dank einem beherzten Sprung vom hinteren Anbau des Gebäudes retten.

Die Feuerwehren von Oensingen und Balsthal konnten den Brand unter Kontrolle bringen, doch die Schäden, welche einerseits durch den Brand, andererseits aber auch durch das Löschwasser verursacht wurden, waren enorm. Die Brandursache war schnell gefunden: technischer Defekt. Und die Schadenssumme belief sich gemäss damaliger Schätzung der Kantonspolizei auf «mehrere 100'000 Franken».

Spekulationen über die Zukunft

Nach ein paar Tagen wurde die Brandruine erst einmal mittels grosser Plastikplane gedeckt. Die Überreste des seit 1940 unter Denkmalschutz stehenden Hauses sollten so vor Wind und Wetter geschützt werden. Einige Monate später wurde ein riesiges Gerüst um das Haus erstellt, um die Überreste noch besser zu schützen.

Und das steht heute noch dort. Doch wie geht es wohl mit der Liegenschaft weiter? Hat der Eigentümer, Thomas Bühler, im Sinn, das Haus wieder aufzubauen – als Gastrobetrieb, wie es vorher war?

Dazu kann bis heute nur spekuliert werden, denn Bühler ist seit längerem für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Als es im August 2021 brannte, war er einen Tag später auf dem Schadensplatz anzutreffen. Er sei seit 2009 Besitzer der Liegenschaft und es schmerze ihn, das Haus jetzt so zu sehen, sagte er damals. Und:

«Umso mehr wir in den vergangenen Jahren einiges für den Unterhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes investiert hatten. Jetzt hätten wir vorgehabt, im Saal Wohneinheiten einzubauen, denn der Saal wird nicht mehr genutzt.»

Wie und ob es mit dem Gasthaus Bad Klus weitergehen wird, könne er noch nicht sagen. «Erst einmal will ich abwarten, wie die Einschätzung über die Schadensumme der Gebäudeversicherung ausfällt.»

Am 21. August 2021 brannte das Bad Klus lichterloh. Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden. zvg

Gebäudeversicherung hat geliefert

Die Solothurner Gebäudeversicherung hat ihren Part in dieser Sache vorerst erledigt, schildert der SGV-Direktor Markus Schüpbach. «Wie das bei solch grossen Schadenfällen üblich ist, haben wir unseren Standardprozess dazu abgeschlossen», sagt er. Im Klartext heisst das:

«Wir haben die Einschätzung gemacht und dem Eigentümer den Zeitwert der Liegenschaft bereits ausbezahlt. Bis zur Wiederherstellung der Liegenschaft behalten wir die Differenz zum Nennwert noch bei uns. So läuft dieses Prozedere.»

Drei Jahre habe der Liegenschaftsbesitzer nun Zeit, das Gebäude wieder instand zu stellen, ergänzt Schüpbach noch. Zur ausbezahlten Summe sagt der SGV-Direktor aus Datenschutzgründen nichts.

Schüpbach meint noch, dass es bei einem so grossen Brandfall nicht aussergewöhnlich sei, dass die Wiederinstandstellung noch nicht an die Hand genommen worden sei. «In einem solchen Fall dauert es in der Regel immer länger.»

Der Anblick schmerzt die Oensinger

Der Oensinger Gemeindepräsident Fabian Gloor hat keine Freude an dem trostlosen Anblick der Brandruine in der Äusseren Klus. «Es tut weh, das zu sehen», sagt er. Ihm sei bis heute nichts Konkretes bekannt, wie es mit dem Bad Klus weitergehen soll. «Gerüchte um einen möglichen Eigentümerwechsel und mögliche Ideen sind mir schon zu Ohren gekommen», lässt sich Gloor entlocken. Aber er betont:

«Doch das sind Gerüchte. Tatsache ist, dass bis heute kein Baugesuch für die Liegenschaft auf der Gemeinde eingereicht worden ist.»

Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen. Bruno Kissling

Er wünschte sich schon, dass hier wieder ein Gastrobetrieb seine Türen öffnen würde. Die Lage am Verkehrsknotenpunkt mit dem schönen Garten an der Dünnern weise doch einiges an Potenzial auf. «Und auch für Oensingen wäre es wichtig, dass dieses denkmalgeschützte Objekt wieder instand gestellt wird.» Die Gemeinde selbst sehe sich aber ausserstande, die Liegenschaft selbst zu erwerben.

«Das ist nicht unsere Kernaufgabe. Wir bieten aber sicher Hand, wenn ein Eigentümer bei uns um Lösungen in Bezug auf die Liegenschaft nachfragt.»

