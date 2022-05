Brand in Egerkingen «Wir sind niedergeschlagen, aber machen das Beste daraus»: Das sagt der Immobilienverantwortliche nach dem Brand in der von Rohr Holzbau AG In der Nacht auf Donnerstag brannten zwei Lagerhallen der von Rohr Holzbau AG in Egerkingen. Bruno von Rohr ist verantwortlich für die Immobilien des Unternehmens. Er sagt, es gehe allen gut. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.05.2022, 18.30 Uhr

Beim Brand am Mittwochabend wurden etwa drei Viertel des Materials der Egerkinger Firma zum Teil zerstört. Kantonspolizei Solothurn

Glück im Unglück für die von Rohr Holzbau AG aus Egerkingen: In der Nacht auf Donnerstag brannten zwei Lagerhallen des Unternehmens. «Glücklicherweise und dank des professionellen Einsatz der Feuerwehren hat der Brand das neue Betriebsgebäude, das vor zwei Jahren fertiggestellt wurde, nicht erreicht», sagt Bruno von Rohr, verantwortlich für die Immobilien der von Rohr Holzbau AG. Verletzt wurde niemand.

Bruno von Rohr. Patrick Lüthy

Er selbst habe am Mittwochabend durch Familienmitglieder vom Brand erfahren, sagt von Rohr. Am Tag danach zeigt er sich gefasst:

«Es ist eine spezielle Situation. Wir sind niedergeschlagen, aber wir machen das Beste daraus.»

Das heisst in diesem Fall: fast normal weitermachen wie bisher. «Das Betriebsgebäude ist nicht betroffen, wir können den grössten Teil unserer Tätigkeiten aufrechterhalten.» Grundsätzlich gehe es allen gut.

Gebrannt hat es in zwei Hallen, in denen die Firma Holzlatten, Bretter und Unterdachplatten lagert. Eine der Hallen ist laut von Rohr komplett zerstört, bei der zweiten ist das Dach beschädigt. Vom eingelagerten Material sei etwa drei Viertel nass oder kaputt. «Das Material, das uns jetzt fehlt, müssen wir zuerst wieder organisieren.» Sie würden aber ihre Arbeiten weiterhin termingerecht erledigen. Die einzige Frage sei, ob sie das benötigte Material fristgerecht organisieren können.

Denn seit Beginn der Coronapandemie und auch mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine gebe es vermehrt Lieferengpässe in der Holzbranche, so der Egerkinger.

Der Tag der offenen Tür findet trotzdem statt

Das Unternehmen hat ohnehin ein spezielles Wochenende vor sich: Am Freitag und am Samstag stellt es an zwei Tagen der offenen Türe den Betrieb vor. «Wir haben beschlossen, den Anlass trotzdem durchzuführen», so von Rohr. Zwar mit dem Wermutstropfen des Brandes, aber dennoch motiviert.

Dieser Anlass war schon vor zwei Jahren geplant: Im Januar 2020 bezog die Firma das neue Betriebsgebäude. Im Mai hätte die offizielle Eröffnung stattfinden sollen. Dann kam die Pandemie. Und nun der Brand.

