Blutspenden in Coronazeiten «Man kann mit wenig Aufwand etwas Gutes für die Gesellschaft tun»: zu Besuch beim Blutspenden Wie funktioniert Blutspenden während einer Pandemie? Wer sind die Menschen, die ihr Blut spenden? Ein Besuch beim Blutspenden bei der Dorfhalle Neuendorf. Rahel Bühler 27.08.2021, 05.00 Uhr

Der rote Blutspendebus vor der Dorfhalle in Neuendorf. Bruno Kissling

Täglich brauchen Menschen in der Schweiz Bluttransfusionen. Es ist Blut, das andere Menschen gespendet haben. Wer sind diese Leute? Wer macht das Spenden möglich? Wie funktioniert es während einer Pandemie? Antworten auf diese Fragen gab es vergangene Woche in Neuendorf. Ein roter Bus steht auf dem Parkplatz vor der Dorfhalle. «Herzlichen Dank für Ihre Blutspende» steht auf der Laufschrift, dort wo normalerweise die Destination eines Linienbusses angegeben ist. Das 18 Meter lange Gefährt tourt seit 2018 in den Kantonen Solothurn, Aargau, Baselland und Basel-Stadt.

Der Busfahrer

Busfahrer Martin Walter. Bruno Kissling

Martin Walter ist einer der Fahrer des Blutspendebusses. Der Bus gehört den Blutspendediensten Basel und Aargau-Solothurn. Der Pensionär sitzt vor der Dorfhalle. «Ich bin für den Auf- und Abbau des Busses zuständig.» Damit es im Innern genügend Platz zum Spenden gibt, lässt sich der Bus verbreitern. Walters Aufgabe ist es unter anderem, die Stützen der Verbreiterung richtig zu montieren. Auch ist er dafür verantwortlich, die Temperatur im Innern des Busses konstant zu halten. Als Fahrer des Blutspendebusses müsse man nicht nur fahren, sondern auch mit der Technik umgehen können.

Der Samariterverein Gäu

Franziska Premori vom Samariterverein Gäu. Bruno Kissling

Der Samariterverein Gäu organisiert das Spenden. Franziska Premori hat den Lead. Mit der Coronapandemie habe sich das Spenden etwas verändert: Maskenpflicht, Desinfektionsmittel, abgepackte Sandwiches. «Zu meinem Erstaunen erhielten wir mehr Anfragen. Offenbar ist der Wille stärker, etwas Gutes zu tun.»

Der Samariterverein organisiert das Spenden für Neuendorf, Egerkingen, Kestenholz, Niederbuchsiten und Härkingen. «Es spenden etwa gleich viele Frauen wie Männer», weiss Premori. Nur jüngere Leute dürften es etwas mehr sein. An diesem Nachmittag spenden 41 Leute 18,5 Liter Blut. Vor 2018 fand das Spenden in der Dorfhalle statt. Anmelden musste man sich nicht.

Kamen viele Spendewillige auf einmal, war Warten angesagt. Seit drei Jahren nun kommt der Bus, die Spendenden müssen sich jetzt anmelden. «Zeitlich und personell ist es weniger Aufwand für uns», sagt Premori. Das Aufstellen der Liegen in der Halle entfällt. Pro Spendeanlass sind vier bis fünf Samariter im Einsatz: Jemand nimmt die Spendewilligen vor der Halle in Empfang. «Im Idealfall haben die Leute den Fragebogen ausgefüllt. Sonst können sie das hier nachholen.» An diesem Nachmittag fällt diese Aufgabe Premori zu. Ist der Bogen ausgefüllt, geht der Spender in den Vorraum der Halle. Dort misst ihm ein zweites Mitglied der Samariter Blutdruck und Puls.

Das Team vom Blutspendedienst

Die dritte Station ist das medizinische Fachgespräch, die Besprechung des Fragebogens. Dort übernimmt das Team von Blutspendedienst Aargau-Solothurn. An diesem Nachmittag sind sie mit fünf Pflegefachfrauen angereist. Eine macht das Fachgespräch. Sie entscheidet, wer spenden darf. Vier kümmern sich im Bus um die Spendenden. Hildegard Frey hat die Leitung.

Im Inneren des Busses sind vier Liegen zum Spenden bereit. Hildegard Frey (Mitte hinten) ist die Einsatzleiterin. Bruno Kissling

Im Inneren des Busses sind vier blaue Liegen stationiert. «Möchten Sie lieber links oder rechts spenden?», fragt eine Pflegefachfrau einen Spendenden. Nach dem Entscheid – lieber links, legt er sich hin. Total nimmt man bei jeder Spende 450 Milliliter Blut ab. Nach Blutstauen, Desinfizieren und Einstich fliesst das Blut in einen Beutel. Dieser liegt in einer Waage, die hin und her wippt. Das verhindert die Gerinnung des Bluts. Nach der Spende erhält der Spender einen Druckverband und bleibt noch etwas liegen.

Die Spenderinnen und Spender

Monika Grecchi. Bruno Kissling

Kurt Grecchi. Bruno Kissling

Cedric Göggel aus Egerkingen. Bruno Kissling

Die ersten Spender sind Monika und Kurt Grecchi aus Neuendorf. Nach der Spende sitzen sie draussen vor der Halle und verpflegen sich. Monika Grecchi hat an diesem Nachmittag zum 60. Mal gespendet. Mit Mitte 20 habe sie angefangen.

«Man weiss nie, wann der Tag kommt, an dem man selbst auf eine Bluttransfusion angewiesen ist», begründet die 65-Jährige ihr Engagement. Ihr Mann Kurt sagt, sie habe ihn ebenfalls vom Spenden überzeugt. Der 68-Jährige hat an diesem Nachmittag zum 84. Mal gespendet. Er weiss: «Wenn man genug trinkt, fliesst das Blut gut.»

Cedric Göggel aus Egerkingen gehört zu den jüngeren Spendern. Der 28-Jährige spendet an diesem Nachmittag zum sechsten Mal. «Man kann mit wenig Aufwand etwas Gutes für die Gesellschaft tun.»