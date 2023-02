Oensingen: In der Überbauung Blumenhof entstehen 34 Wohnungen

Blumenhof Wohnungen statt Waschanlage: Hier entsteht Oensingens neuste Überbauung Östlich der Autostrasse Richtung Thal entsteht in Oensingen seit vergangenem November die Überbauung Blumenhof: Das sind fünf Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Realisieren die Überbauung Blumenhof in Oensingen: Manuel Greter, Beat Müller, Raffael Egger (von links). Bruno Kissling

Wo ursprünglich eine Waschanlage geplant war, entstehen nun seit vergangenem November 34 Wohnungen: Oensingens neuste Überbauung liegt zwischen der Autostrasse ins Thal und der Klusstrasse und trägt den Namen Blumenhof.

Total werden fünf Mehrfamilienhäuser gebaut, die mit einer Einstellhalle unterhalb des Innenhofs verbunden sind. Das Dach der Halle wird begrünt, dort wird es einen Spielplatz geben. In den beiden Häusern, die an der Schnellstrasse liegen, gibt es je acht Wohnungen. In den restlichen drei entstehen je sechs Wohnungen. Alles in allem entstehen vier 2,5-, acht 3,5-, zwölf 4,5- und zehn 5,5-Zimmer-Wohnungen.

«Diese Grösse der Wohnungen haben wir so gewählt, weil damit das Risiko bestmöglich verteilt ist und es die Gesellschaft abbildet», sagt Beat Müller und ergänzt: «Der Blumenhof soll eine belebte Siedlung mit einem Mix aus Alt und Jung werden.» Er hat das Architekturbüro Müller und Partner aus Langenthal, das die Überbauung realisiert, vor 31 Jahren gegründet. Im vergangenen Jahr übergab er es an seine Nachfolger Raffael Egger, Manuel Greter und Patrik Arm.

Blick auf die Baustelle. Bruno Kissling

Die Wohnungen hätten einen hohen Ausbaustandard, ergänzt Manuel Greter. So seien alle Wohnungen mit Regendusche, Parkettböden sowie Waschmaschine und Tumbler ausgestattet. Ihnen sei der Ausbaustandard wichtig, weil die Mieter einen Gegenwert für ihr Geld erhalten sollen. «Wir wollen ein Daheim schaffen. Für uns steht nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund», sagt Müller. Der Mietpreis sei noch unklar, werde sich aber im ortsüblichen Rahmen bewegen.

Und wie sieht es punkto Lärmschutz aus? «Alle grossen Balkone sind gegen den Innenhof gerichtet. Wegen der Stellung der Baukörper wird es im Innenhof ruhig sein. Zudem werden die bestehenden Lärmschutzwände verlängert und die Fenster mit einer Schallschutzverglasung ausgerüstet», sagt Greter.

Wohnungen sollen im Februar 2025 fertig sein

Auf der westlichen der beiden Parzellen war ursprünglich eine Waschanlage geplant. Müller: «Als wir die andere Parzelle gekauft haben, wurde klar: Für Wohnungen und eine Waschanlage hat es hier keinen Platz.» Der andere Parzelleneigentümer entschied sich zum Verkauf. Das war 2020. Die Baubewilligung für den Blumenhof lag im Juli 2022 vor.

Dann suchte das Architekturbüro nach einem Investor. Als man ihn gefunden hatte, wurde das Projekt in einigen Punkten angepasst. So sollen die Gebäude zwar nach wie vor mit Wärmepumpen geheizt werden. Die Pumpen werden ihre Energie allerdings via Erdsonden aus dem Boden beziehen, nicht aus der Luft. Zudem gibt es vier Wohnungen mehr.

So sollen die Mehrfamilienhäuser und der Innenhof einst aussehen. Visualisierung: zvg

Bis im Sommer sollen die Rohbauten fertig sein, berichtet Raffael Egger. Dann beginnt der Innenausbau. Bezugsbereit sollen die Wohnungen Ende Februar 2025 sein.

Die Überbauung Blumenhof ist übrigens nicht das erste Objekt, das Müller und Partner in Oensingen realisieren: Sie waren bereits beim Bau der Hausarztpraxis im Leuenfeld involviert. Und der Name? Der sei entstanden, weil mit dem Projekt auch die Biodiversität gefördert und Lebensraum für Kleintiere geschaffen werde.

