Natur im Siedlungsraum im Thal und Gäu

Biodiversität «Natur im Siedlungsraum» - es gibt sie noch, einfach so Unser Fotograf begegnete auf der Suche nach dem Frühling einer unvergleichlichen Naturkulisse in Niederbuchsiten. Fränzi Zwahlen 22.04.2022, 17.44 Uhr

Frühling in Niederbuchsiten - gesehen von Fotograf Patrick Lüthy Patrick Lüthy

Vor einiger Zeit lancierte der Naturpark Thal das Projekt «Natur im Siedlungsraum». Pilotgemeinde dafür wurde Laupersdorf. Dort wurden Private und die Einwohnergemeinde aufgerufen, ihre Gärten oder Rabatten naturnah, das heisst mit einheimischen Gewächsen zu bepflanzen. Das Projekt kam gut an. Auch in anderen Thaler Gemeinden werden nun monotone Flächen ökologisch aufgewertet. Übergeordnetes Ziel ist die Förderung der Biodiversität aber auch eine ästhetische Aufwertung des Ortsbildes, denn es wurde erkannt: Eine naturnahe Umgebung hat einen positiven Einfluss auf die Lebens- und Wohnqualität und kann so zum Standortvorteil für eine Gemeinde werden. Alles sehr schöne und ehrbare Ziele, doch wer sich mit wachen Augen in der Region aufhält - wie unser Fotograf Patrick Lüthy - findet noch Naturwunder ganz ohne viel Projektarbeit. Wie diese schöne, nebenstehende Ansicht aus Niederbuchsiten beweist. Trotz Lagerhallen und zubetonierten Plätzen überall, gibt es sie noch: die unvergleichlichen Naturkulissen mit blühenden Obstbäumen, grasenden Kühen und dichten Wäldern an den Jurahängen mitten im Gäu.

Naturnahe Aktivitäten im Thal

«Natur im Siedlungsraum» wird vor allem im Thal vorangetrieben. In Laupersdorf, aber auch in Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Mümliswil-Ramiswil und in Balsthal. Am vergangenen Mittwoch, fand in Mümliswil ein Infoanlass für die Bevölkerung statt. Am 12. Mai wird um 19 Uhr in Welschenrohr ein solcher durchgeführt und am 18. Mai um 19 Uhr in Balsthal. Welschenrohr-Gänsbrunnen sucht schon für den 30. April Freiwillige, welche zwischen 9 und 12 Uhr mithelfen, die Rabatten beim Thalhof naturnah zu bepflanzen.

Aktivitäten für die Biodiversität im Gäu

Auch im Gäu, in Kestenholz fand am gestrigen Sonntag eine Exkursion zum Thema statt. Monika Kämpf Schwaller, Biologin, Thomas Schwaller, Leiter Natur und Landschaft Kanton Solothurn und Thomas Lüthi, VVS/BirdLife Solothurn begleiteten die Exkursion und beantworteten Fragen. Der Anlass, wurde von Pro Natura, dem Naturverbund Gäu Untergäu und dem Natur- und Vogelschutzverein Kestenholz organisiert.