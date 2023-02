Kestenholz: Biodiversität im Siedlungsraum soll gefördert werden

Biodiversität «Es ist eine Herzensangelegenheit»: Dieser Kestenholzer will die Artenvielfalt im Dorf fördern Auf Input von Stephan Wiemann wurde in Kestenholz eine Arbeitsgruppe für die Förderung der Biodiversität gegründet. Mehrere Projekte sind angedacht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.02.2023, 16.00 Uhr

Stephan Wiemann fördert mit einer Arbeitsgruppe die Biodiversität in Kestenholz. Im Hintergrund ist die «grüne Mitte» zu sehen: eine Hostett mitten im Dorf. Patrick Lüthy

Der Unterschied zwischen dem Neubauquartier und dem älteren Dorfteil von Kestenholz sei gross, sagt Stephan Wiemann. Er meint weder den Baustil noch die verdichtete Bauweise – sondern die Anzahl Vogelstimmen, die er hören kann, wenn er mit dem Natur- und Vogelschutzverein Vögel zählt. «Im Neubauquartier ist die Artenvielfalt gering.»

Wiemann, 34, Präsident der Verkehr- und Umweltkommission, ist Teil einer neu gegründeten Arbeitsgruppe, die die Biodiversität in der Gäuer Gemeinde erhöhen soll. Für ihn, der von 2013 bis 2017 im Gemeinderat sass und auch Weiterbildungen im Bereich von Bibern, Heckenpflege und Feldornithologie gemacht hat, ist es eine Herzensangelegenheit.

«Ich bin sehr naturinteressiert.» In der Schweiz seien in den vergangenen Jahrzehnten viele Flächen mit Wohnraum ersetzt worden. Dadurch habe die Artenvielfalt abgenommen. «In Kestenholz hat es noch viele alte Häuser mit grossen Gärten. Es wäre schade, wenn sie verloren gehen.» Also brachte er das Thema auf die Agenda des Gemeinderats.

«Grüne Mitte» soll aufgewertet werden

Auch bisher hätten die naturinteressierten Dorfvereine – neben dem Natur- und Vogelschutzverein auch der Obst- und Gartenbauverein oder der Bienenzüchterverein Gäu – Exkursionen und Anlässe angeboten. Nun will man die Herausforderung gemeinsam angehen. Die Arbeitsgruppe soll dabei helfen. Zuvor fand eine Begehung mit Pro Natura statt, bei der aufgezeigt wurde, wo es im Siedlungsgebiet von Kestenholz Potenzial zur Steigerung der Artenvielfalt habe.

Die zehnköpfige Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern von Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinde sowie den naturnahen Vereinen. In mehreren Sitzungen haben sie nun Projekte definiert, die sie angehen wollen: Eines der Vorhaben befindet sich auf einer Wiese im Zentrum von Kestenholz. Im Dorf wird sie auch «grüne Mitte» genannt, wie Wiemann beim Anblick sagt. Hier stehen mehrere Apfelbäume. Einige sind gefällt worden, weil sie verfault sind. Diese Bäume möchte man wieder pflanzen.

Auf der Hostett sollen Bäume nachgepflanzt werden. Patrick Lüthy

Auf der Allmend Richtung Wolfwil besitzt die Bürgergemeinde eine Kirschbaumplantage. Auch dort gibt es Bäume, die nicht mehr «zwäg» sind, auch diese will man ersetzen. «Auf der Allmend wurden zudem Asthaufen gemacht, damit Insekten, Käfer oder Hermeline einen Unterschlupf haben», sagt Wiemann.

Weiter sollen Grünstreifen entlang von Wegen und Strassen weniger oft gemäht werden. «Hier steht die Verkehrssicherheit natürlich im Vordergrund.» Aber diese Flächen müssten nicht so oft gemäht werden, wie das üblicherweise gemacht werde. Wenn man sie stehen lässt, blühen die Blumen und diese sind Nahrung für Insekten.

Hausverwaltungen als Knacknuss

Doch mit den Flächen, die der Gemeinde gehören, soll die gemeindeeigene Förderung der Artenvielfalt nicht enden. Man möchte auch den Funken auf die Bevölkerung überspringen lassen. Dafür finden heuer mehrere Anlässe statt: So gibt es im März einen Vortrag zur Biodiversität im Siedlungsraum, im Mai den Tag der Biodiversität, im Juni einen Neophytentag und im Oktober einen Vortrag, wie man Gärten einwintern kann.

Den Tag der Biodiversität im Mai bezeichnet Wiemann als Highlight. Der Obst- und Gartenbauverein werde dann eine Setzlingstauschbörse machen und der Natur- und Gartenbauverein die Stunde der Gartenvögel thematisieren. Ausserdem wird die Arbeitsgruppe einheimische Sträucher anbieten. Vor allem könne man sich über das Thema informieren und beraten lassen.

Mit wenig Aufwand lasse sich viel erreichen, ist der 34-Jährige überzeugt. Zum Beispiel: Menschen, die in Wohnungen leben, empfiehlt er, in einer Blumenkiste am Balkon einheimische Blumen zu sähen und ein Glas Wasser in die Kiste zu stellen, damit Insekten im Sommer etwas zu trinken haben.

«Blühender Rasen ist für die Artenvielfalt viel besser.» SZ/Archiv

Von englischem Rasen rät er Besitzenden von Einfamilienhäusern ab. «Ein blühender Rasen ist für die Artenvielfalt viel besser.» Möchte man einen Sichtschutz, seien einheimische Sträucher wie Holunder, Hasel oder Liguster der Thujahecke vorzuziehen. Denn: «Sträucher mit Beeren bieten Vögeln eine wichtige Nahrungsgrundlage.» Birdlife Schweiz schreibt dazu: «Nur einheimische Gehölze gewähren die volle Vernetzung mit Bodenlebewesen, Pilzen, Begleitpflanzen und daraus resultierenden Lebensraumangeboten für die ganze Breite der damit verknüpften Tierwelt.»

Auch die Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Hausverwaltungen der Mehrfamilienhäuser im Dorf werde man anschreiben. «Vor allem Letztere zu erreichen, ist eine Knacknuss», gibt Wiemann zu. Denn oft kämen sie von weiter weg.

Für die Anlässe und Massnahmen hat die Arbeitsgruppe ein Budget von 10'000 Franken für das laufende Jahr. «Unser Ziel ist es, eine Vorbildfunktion in der Gemeinde einzunehmen. Und wir möchten auch anderen Gemeinden zeigen, was auf kommunaler Ebene alles möglich ist.»

