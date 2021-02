Bevölkerungsstatistik Gäu Oensingen wuchs in den letzten zehn Jahren um fast die gesamte Bevölkerung von Niederbuchsiten In Sachen Bevölkerungsentwicklung sind Oensingen und Egerkingen kaum mit den anderen Gäuer Gemeinden zu vergleichen. Betrachtet man nur die beiden Wachstumszentren, sind aber durchaus Gemeinsamkeiten zu erkennen. Gülpinar Günes 05.02.2021, 05.00 Uhr

Oensingen ist in den letzten zehn Jahren doppelt so stark gewachsen wie Egerkingen. Bild: Bruno Kissling (Archiv)

Es ist unbestritten, dass die beiden Gemeinden Oensingen und Egerkingen zwei Wachstumszentren des Gäu sind. Wegen des Baubooms verzeichnete Egerkingen letztes Jahr sogar ein Rekordwachstum von 256 Einwohnern. Nachdem die Einwohnerzahl in Oensingen zwei Jahre in Folge leicht abgenommen hatte, stieg auch sie erstmals seit 2018 wieder. Allerdings nur um 8 Personen auf 6469 Einwohner. Doch die Zahl täuscht.

Denn: Innerhalb der letzten 10 Jahre ist Oensingen insgesamt um 1197 Einwohner gewachsen. Das sind rund doppelt so viele wie im selben Zeitraum in Egerkingen und fast die gesamte Bevölkerungszahl von Niederbuchsiten. Zum Vergleich: Was 2020 in Egerkingen eine Rekordzunahme war, war in Oensingen zwischen 2010 und 2014 fast die Regel. Während dieser Zeit nahm die Bevölkerung der Gemeinde im Schnitt jährlich um 234 Einwohner zu. Danach stagnierte sie und nahm schliesslich leicht ab.

Einen kleinen Rekord schafft Oensingen allerdings bei der Wanderungsentwicklung: 2020 sind mehr Schweizer von Oensingen weggezogen als in den vergangenen 10 Jahren. Seit 2016 zogen jährlich im Schnitt jeweils 47 Schweizer weg. Letztes Jahr waren es 89. Währenddessen zogen 97 Ausländer zu. Mit 2354 Einwohnern machen sie heute mehr als einen Drittel der Gesamtbevölkerung aus, 36 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch rund 27 Prozent. Sie machen denn auch mehr als drei Viertel der Bevölkerungszunahme seit 2010 aus. Seither hat ihre Zahl um 922, die Zahl der Schweizer um 275 zugenommen.

Kein Vergleich zu den anderen Gäuer Gemeinden

In den kleineren Gäuer Gemeinden ist das Wachstum kaum vergleichbar mit den beiden Ballungszentren. Was in Oensingen oder Egerkingen in einem Jahr geschieht, passiert in Wolfwil beispielsweise in einem Zeitraum von fünf Jahren: Seit 2015 ist die Wolfwiler Bevölkerung nämlich um rund 260 Einwohner gewachsen. Letztes Jahr verzeichnete die Gemeinde eine Zunahme von 46 Einwohnern auf 2377, darunter fast gleich viele Schweizer wie Ausländer. Die Zahl der ausländischen Bevölkerung aber hat sich in den letzten zehn Jahren auch in Wolfwil verdoppelt und macht heute mit 308 Einwohnern knapp 13 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

In Oberbuchsiten nahm die Bevölkerung letztes Jahr um 26 Einwohner auf 2305 zu. Mit 29 Einwohnern mehr zählte Neuendorf Ende Dezember 2288 Einwohner. Kestenholz wuchs in derselben Zeit um 18 Einwohner auf 1852 und Niederbuchsiten um 16 auf 1265. Am wenigsten nahm die Gemeinde Härkingen zu: Sie zählte Ende 2020 mit 1648 Einwohnern nur 6 mehr als im Vorjahr.

Auch in Oensingen sind Katholiken und Protestanten Minderheit

In der Egerkinger Einwohnerstatistik zeigt sich, dass mittlerweile Katholiken und Reformierte zu einer Minderheit geworden sind. Und zwar kippte das Verhältnis etwa im Jahr 2018, in dem erstmals Konfessionslose und Leute anderer Glaubensrichtungen gemeinsam 53 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten. Heute machen Konfessionslose und Leute anderer Glaubensrichtungen etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung aus.

Das trifft auch auf Oensingen zu. Dort kippte das Verhältnis bereits im Jahr 2017: Damals machten die römisch-katholischen, die evangelisch-reformierten und die christ-katholischen Einwohner noch 49 Prozent der damals 6493 Einwohner aus. Ende letztes Jahr nur noch 43 Prozent. Mehr als die Hälfte gehört anderen Religionen an oder ist konfessionslos.

In den kleineren Gäuer Gemeinden ist es noch nicht so weit, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern. In Oberbuchsiten beispielsweise machen Einwohner, die einer örtlichen Kirche angehören, nur noch rund 51 Prozent der Bevölkerung aus. Die restlichen 49 Prozent besteht zu zwei Dritteln aus Konfessionslosen und zu einem Drittel hauptsächlich aus Muslimen und orthodoxen Christen.

Ein ähnliches Verhältnis weist auch Härkingen aus. In den Gemeinden Niederbuchsiten, Wolfwil und Kestenholz hingegen sind die Mitglieder der örtlichen Kirchen mit mehr oder weniger zwei Drittel der Einwohnerzahl noch deutlich in der Mehrzahl. Mangels genügender Daten wird hier aber auf eine Prognose verzichtet.